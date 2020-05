Advogados de Hong Kong dizem que Pequim não tem poderes para aprovar nova lei de segurança

O Colégio de Advogados de Hong Kong afirmou ontem que o Governo Central carece de poderes para aprovar, como planeia, uma lei de segurança nacional na antiga colónia britânica. O organismo público, num comunicado, enumera uma série de “questões preocupantes e problemáticas” em relação à proposta de lei que será provavelmente aprovada no decorrer da semana em curso, durante a sessão anual da Assembleia Popular Nacional (APN), largamente dominado pelo Partido Comunista. Se entrar em vigor, a nova legislação proibirá “qualquer acto de traição, secessão, sedição e subversão” contra o Governo Central, além de “roubo de documentos e informações que constituem segredo de Estado”. Proibida ficará também a promoção de actividades em Hong Kong por parte de organizações políticas estrangeiras”, denominações que o executivo de Pequim utilizou anteriormente para travar a dissidência.

As autoridades chinesas baseiam-se na Lei Básica de Hong Kong, em que o artigo 18 permite a Pequim aplicar legislação sobre essa região, incluindo-as como anexo ao texto jurídico, enquanto o artigo 23 refere que a administração local será quem promulga as normas que proíbem tais actividades. No entanto, o Colégio de Advogados de Hong Kong defende que o artigo 18 limita a capacidade de anexar normas à Lei Básica “às relativas a assuntos externos e de defesa, bem como outros temas fora dos limites da autonomia” da Região Administrativa Especial de Hong Kong. “Será que o Comité Permanente da ANP tem poderes para acrescentar a Lei de Segurança Nacional de Hong Kong ao Anexo III da Lei Básica através dos mecanismos contemplados no artigo 18 da Lei Básica?”, questiona o Colégio de Advogados.

O Comité Permanente da APN poderia aprovar certas leis nacionais em Hong Kong se, de acordo com o parágrafo seguinte do artigo 18, declarar um estado de emergência quando ocorra na cidade “uma agitação que ponha em perigo a unidade ou a segurança nacional e está fora do controlo do Governo da Região”, embora esteja por tomar tal decisão. Por outro lado, o Colégio de Advogados de Hong Kong duvida também da conformidade da lei proposta com o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, bem como da possibilidade de haver primeiro um debate público que cristalize, “em consultas aos cidadãos”, a aprovação da legislação, algo que “não tem precedentes”.