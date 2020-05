Acidentes de trabalho provocaram sete mortos em 2019

A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) divulgou ontem os dados relativos aos acidentes de trabalho de 2019, com um registo de 21 vítimas de “incapacidade permanente de trabalho” e um total de sete mortos, o que representou uma taxa de sinistralidade laboral em permilagem de 17,1. Sobre os casos mortais relacionados com acidentes de trabalho, a DSAL explicou, em comunicado, que cinco dos casos “não foram por infracções à legislação sobre segurança e saúde ocupacional”, sendo que os restantes dois “foram devido a infracções àquela legislação”.

“Todos os casos mortais foram remetidos aos órgãos judiciais para verificação do seu enquadramento em acidente de trabalho, sendo que, posteriormente, a DSAL fará o ajustamento dos dados de acordo com as sentenças proferidas”, pode ler-se no comunicado.

Segundo os dados divulgados, entre as vítimas que sofreram “incapacidade temporária de trabalho”, 785 indivíduos não perderam dias de trabalho, 1.294 perderam 0,5 a 3 dias de trabalho e 2.576 perderam mais de 3 dias, enquanto que para 1.942 indivíduos as investigações dos dias de trabalho perdidos ainda se encontram em curso”.

Quanto às causas dos acidentes de trabalho, as três principais foram a “queda de pessoas” (22,9%), o “entalamento num ou entre objectos” (20,3%) e os “esforços excessivos ou movimentos falsos” (18,0%).

Em 2019, a DSAL procedeu à investigação dos acidentes de trabalho devido a irregularidades no ambiente de trabalho que constituíram infracções à legislação sobre segurança e saúde ocupacional, tendo sido aplicadas multas a 16 pessoas, envolvendo 16 vítimas, no valor total de 79 000 patacas. Já em relação aos assuntos relacionados com indemnização dos trabalhadores por danos causados por acidente de trabalho foram aplicadas multas a 45 pessoas, envolvendo 306 vítimas, no valor total de 333.000 patacas.

No total, a DSAL realizou, em 2019, “4.523 visitas inspectivas” a diferentes locais de trabalho, nomeadamente estaleiros de construção, estabelecimentos industriais e comerciais, entre outros. “A DSAL continuará a aplicar a medida de ‘multa imediata, suspensão, sensibilização’, ordenando a suspensão dos trabalhos de risco nos estaleiros onde a segurança e saúde ocupacional não é aprovada, e para além de autuar nos termos da lei, ainda exigirá a realização imediata de uma reunião de revisão, para enfatizar as medidas preventivas de segurança e saúde ocupacional”, refere a DSAL, num outro comunicado.

E.S.