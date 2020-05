Sardinha da Mata reitera necessidade de renovação da AAM, mas não assume candidatura

O advogado português defende que os novos desafios impostos pelo sector obrigam a uma renovação da Associação dos Advogados de Macau. Nuno Sardinha da Mata disse que a sua opinião não é vinculativa a uma candidatura ao organismo, liderado por Neto Valente desde 2002, mas frisou que a regeneração será crucial para “abordar os problemas da advocacia de acordo com a nova configuração”.

A Associação dos Advogados de Macau (AMM) precisa de uma renovação a vários níveis para corresponder aos desafios do actual panorama do exercício da actividade do sector, afirmou Nuno Sardinha da Mata em entrevista à Rádio Macau. Na opinião do advogado português, “o panorama do exercício da actividade da advocacia não é igual aquele que era há 20 anos” e que, por isso, é necessário que a “AMM se reinvente, se renove e se regenere, não só em termos de pessoas, mas também na forma de actuar”.

Em declarações ao PONTO FINAL, Nuno Sardinha da Mata reiterou a sua posição sobre a renovação da AAM, mas frisou que a sua opinião não é vinculativa a uma candidatura à presidência do organismo liderado por Neto Valente desde 2002. “O facto de as pessoas terem ideias não quer dizer que estejam prontas para avançar com uma candidatura. São ideias, são opiniões que foram expressas no âmbito de uma entrevista que foi mais extensa do que isso”, começou por dizer Sardinha da Mata, assinalando que a sua intervenção apenas reflectiu uma “opinião sobre o exercício da advocacia em Macau e sobre coisas que se poderiam melhorar na forma de gerir a profissão, de administrar, de encarar os problemas que hoje os advogados enfrentam”. “Cada vez que alguém dá uma opinião sobre a profissão, não quer dizer que esteja a avançar ou pronto para avançar com uma candidatura”, acrescentou.

À margem da cerimónia da tomada de posse de Stephen Morgan como o novo reitor da Universidade de São José, Jorge Neto Valente reagiu às declarações de Sardinha da Mata. O presidente da AMM assumiu que é “absolutamente desejável que haja renovação e regeneração”, mas frisou também que “isso se faça por via de advogados que saibam do que estão a falar”. “Não tenho a mais pequena dúvida de que é absolutamente desejável que haja renovação e regeneração. Espero que isso se fala por via de advogados que saibam do que estão a falar, que deram provas de se interessar pela classe e pela profissão e que não sejam apenas ideias populistas e de crítica gratuita”, disse Neto Valente, citado pela Rádio Macau.

Confrontado com as declarações do presidente da AAM, Sardinha da Mata destacou a “atitude construtiva” de Neto Valente. “Não deixou de concordar comigo, e o que disse foi que estava a aberto para novas ideias e tudo aquilo que os colegas quisessem trazer. Acho até que foi uma atitude construtiva”, referiu o causídico, acrescentando que já deu muito pela classe e que a referência a “ideias populistas e de crítica gratuita” não foram relacionadas com a sua entrevista à Rádio Macau. “Se há coisas que eu já dei muito foi pela classe, já tive vários cargos associativos, e para além dos cargos associativos tenho uma história muito longa de participação na classe e não creio sequer que se possam classificar como populistas as ideias que eu avancei na entrevista à Rádio Macau. Não sei a quem é que o doutor Neto Valente se estava a referir, mas eu sinceramente não achei que fossem para mim”, disse. “Como não sou o único que dou opiniões sobre a AMM ou até sobre a direcção da AMM, penso que ele se estaria a referir a outras pessoas. Essa declaração, quando a ouvi, não foi sequer de modo a achar que me fosse dirigida. E também não encaixa no meu perfil o facto de nunca ter participado na AAM. Acho que ele aproveitou a pergunta também para eventualmente atingir outros interlocutores, mas não sei quem são”, frisou Nuno Sardinha da Mata.