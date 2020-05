Pequim vai legislar segurança nacional em Hong Kong. Paulo Cardinal fala em inconstitucionalidade

Para Sonny Lo, o princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ está em mutação. O politólogo explicou ao PONTO FINAL que a proposta de Deng Xiaoping está a desenvolver-se no sentido de criar “dois sistemas mistos”. Depois de Pequim anunciar que iria legislar sobre a segurança nacional em Hong Kong, Larry So apontou que a região vizinha terá menos liberdade de expressão. Sérgio de Almeida Correia compreende a iniciativa do Governo Central e nota que a lei irá “mudar pouca coisa”. Por outro lado, o constitucionalista Paulo Cardinal diz que “estamos perante uma inconstitucionalidade orgânica e inconstitucionalidade formal”.

O Governo chinês anunciou que irá aprovar, nos próximos dias, uma lei de segurança nacional para Hong Kong, que está prevista na Lei Básica da região vizinha, mas que nunca chegou a ser elaborada. O anúncio foi feito na passada quinta-feira, durante a sessão plenária da Assembleia Popular Nacional, e o documento visa proibir a traição, secessão, rebelião e subversão em Hong Kong. Ao PONTO FINAL, Paulo Cardinal alerta que se trata de uma violação da Lei Básica e da Declaração Conjunta, assinada entre a República Popular da China e o Reino Unido. Para Sonny Lo, o princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ está a alterar-se e os sistemas estão a fundir-se. O princípio está a evoluir para “Um País, Dois Sistemas mistos”, aponta o politólogo. Na opinião de Larry So, “haverá menos liberdade de expressão” e Sérgio de Almeida Correia, por seu lado, refere que “vai mudar pouca coisa” com uma lei de segurança nacional. O jurista diz compreender a iniciativa de Pequim e afirma: “o Governo Central não pode ser responsabilizado relativamente à inépcia de Hong Kong”.

Zhang Yesui, porta-voz parlamentar da sessão plenária da Assembleia Popular Nacional, deu a notícia: “[A Assembleia Popular Nacional] vai analisar uma lei que estabelece e reforça o sistema legal e os mecanismos de segurança na Região Administrativa Especial de Hong Kong com o objectivo de salvaguardar a segurança nacional”. Wang Yi, ministro dos Negócios Estrangeiros, defendeu ontem a rápida elaboração da lei de segurança nacional em Hong Kong. “É imperativo que a lei de segurança nacional de Hong Kong e o seu mecanismo de implementação sejam aplicados sem demora”, disse, citado pela agência AFP.

Em causa está o artigo 23 da Lei Básica de Hong Kong, onde se lê: “A Região Administrativa Especial de Hong Kong deverá promulgar leis por si mesma para proibir qualquer acto de traição, secessão, sedição, subversão contra o Governo Popular Central, ou roubo de segredos de Estado, para proibir organizações ou órgãos políticos estrangeiros de realizar actividades políticas na região e proibir organizações ou órgãos políticos da região de estabelecer ligações a organizações ou órgãos políticos estrangeiros”. Hong Kong adoptou a Lei Básica em 1997, mas o artigo 27 não chegou a ser legislado. Em 2003, o Governo da RAEHK tentou aplicar este artigo da Lei Básica, mas sem sucesso devido aos protestos na região vizinha.

Em comunicado, Carrie Lam, Chefe do Executivo de Hong Kong, prometeu que o seu Governo vai “cooperar totalmente” com Pequim na elaboração da legislação em causa. Em comunicado, a líder do Governo de Hong Kong deu a garantia de que o diploma não iria afectar “os direitos e liberdades legítimos usufruídos pelo povo de Hong Kong”. Lam justificou ainda que a iniciativa de Pequim com “o surgimento de vários incidentes envolvendo explosivos e armas de fogo representa risco de ocorrência de ataques terroristas”.

GOVERNO DE MACAU APOIA INICIATIVA

Num comunicado divulgado no passado sábado, o Governo de Macau expressou o seu apoio à decisão do Governo Central. “A segurança nacional é a pedra angular da segurança de Estado”, começa por ler-se no comunicado, que acrescenta que a salvaguarda da soberania do país e os interesses de segurança são “as sagradas obrigações e as devidas responsabilidades do povo e do país”.

Segundo o Executivo, a situação de segurança do país tornou-se um “tema complexo” que tem enfrentado desafios como: “a força hostil no país e no exterior, nomeadamente, a secessão, a subversão, a infiltração e a destruição têm sido constantes, criando vários níveis de perigo e agravado com o escalar das actividades terroristas violentas nas zonas adjacentes”.

“Ao longo dos anos, o Governo da RAEM, tem envidado esforços para manter a segurança nacional, tendo alcançado um resultado ideal através do combate e do impedimento de ingerências de forças externas”, nota o comunicado, que termina dizendo: “A segurança nacional é um tema perpétuo e a sua manutenção não é apenas uma tarefa permanente, mas também uma responsabilidade partilhada por todos, incluindo os residentes de Hong Kong e de Macau. Não podemos relaxar nunca, devemos continuar a aprofundar e a fortalecer este sentimento”.

Recorde-se que a lei relativa à segurança do Estado foi promulgada, em Macau, em 2009. Além disso, em 2018 foi criada a Comissão de Defesa da Segurança do Estado da Região Administrativa Especial de Macau e realizaram-se acções de promoção e o aperfeiçoamento contínuo do regime jurídico do sistema organizacional e do mecanismo de execução.

LEI BÁSICA VIOLADA

“Se estamos a falar de Direito, essa intenção, a concretizar-se, é uma violação de vários preceitos da Lei Básica, nomeadamente os artigos 18 e o artigo 23”, considera Paulo Cardinal. O artigo 18.º da Lei Básica de Hong Kong diz que as leis nacionais não são aplicadas no território, à excepção de assuntos de defesa e negócios estrangeiros. Outras leis a aplicar no âmbito deste artigo 18 terão de ser ao abrigo da declaração de estado de emergência.

O constitucionalista continua: “À partida, estamos perante uma inconstitucionalidade orgânica e inconstitucionalidade formal concretizada sobretudo na violação dos artigos que estabelecem o princípio de uma competência ‘quasi’ plena de legislação, do artigo 23 em particular”. Além disso, assinala, é também uma violação às disposições da Declaração conjunta sino-britânica sobre a questão de Hong Kong, diz, explicando que este “é um tratado internacional verdadeiro, não é uma mera folha de intenções e não é um mero repositório histórico”. Assim, “este passo também deve ser considerado como uma violação ao que está previsto nos termos desse acordo internacional”.

Sobre o artigo 23, o jurista esclarece que, quando diz que compete a cada região administrativa especial elaborar leis sobre essas matérias, “estão em causa vários componentes”, como “decidir fazer quando, decidir fazer como, decidir fazer com que extensão”.

O que é que isto faz ao princípio ‘Um País, Dois Sistemas’? “Bem não faz”, responde Cardinal. “É claramente um sinal muito forte de que o princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ poderá ter-se transmutado de um verdadeiro, concreto e densificado princípio com conteúdo jurídico, numa espécie de alegoria que por vezes sim e por vezes não, dependendo das conveniências, dos caprichos, das situações em concreto”, defende o antigo assessor jurídico da Assembleia Legislativa (AL).

“UM PAÍS, DOIS SISTEMAS MISTOS”

“O Governo chinês, da sua perspectiva, não tem escolha a não ser intervir directamente na legislação para introduzir uma lei de segurança nacional em Hong Kong, porque o artigo 23 não seria facilmente legislado em Hong Kong”, comenta Sonny Lo. Ao PONTO FINAL, o politólogo especialista em assuntos de Hong Kong e de Macau prefere esperar até ser conhecido o conteúdo da proposta do Governo Central: “Teremos de observar o conteúdo da lei cautelosamente”.

Para Lo, uma proposta de lei da segurança nacional vinda de Pequim não constitui uma quebra do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’, mas sim um sinal de mutação: “O princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ está a desenvolver-se para se tornar em ‘Um País, Dois Sistemas mistos’”. Porquê? “Do meu ponto de vista, o princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ ainda existe, mas como dois sistemas mistos. O que significa que o sistema do interior da China está definitivamente interligado ao sistema de Hong Kong, legalmente, socialmente, politicamente e economicamente”.

“Mesmo quando Deng Xiaoping falou no princípio ‘Um País, Dois Sistemas’, em 1982, ele disse que, depois de 1997, haveria intervenção de Pequim e essa intervenção seria positiva”, nota o docente universitário de Hong Kong, dando a dialética como justificação: “Os líderes políticos de Pequim, que são marxistas-leninistas, acreditam que as contradições são normais e naturais na evolução do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ em Hong Kong”. Assim, explana: “Karl Marx acreditava que, quando há uma tese, há uma antítese. E, quando a tese e a antítese se encontram, isso produz a síntese. É nisto que os líderes chineses acreditam para a evolução do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ em Hong Kong”. “Eles vêem que o desenvolvimento do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ tem resistência por parte de alguns ‘hongkongers’, então tem de haver um movimento em antítese por parte de Pequim”, afirma.

Após o anúncio de que Pequim iria legislar a segurança nacional em Hong Kong, a comunidade internacional reagiu. A União Europeia, o Reino Unido e os Estados Unidos da América criticaram o Governo chinês. “Para a China, os problemas com Hong Kong são assuntos domésticos chineses” e não internacionais.

Já Larry So acredita que uma lei de segurança nacional produzida em Pequim pode vir a aproximar a legislação de Hong Kong àquela que se pratica no continente. “Com a lei de segurança nacional, a punição será severa. Na China, as pessoas são detidas e não são levadas a tribunal durante meses ou até um ano depois”, lembra o politólogo.

“Acredita-se que haverá menos liberdade de expressão, ainda que as autoridades digam que não vai afectar a liberdade de expressão ou as liberdades individuais, claro que as pessoas de Hong Kong sentem que qualquer comentário político contra o Governo de Hong Kong pode levar a que sejam detidas”, teme So, exemplificando: “Qualquer declaração política pode ser vista como separatista ou divisionista”.

Sobre a reacção do Governo de Macau, que expressou, através de um comunicado, o apoio à iniciativa de Pequim, dizendo que a salvaguarda da segurança nacional é uma missão “perpétua” e “sagrada”, Larry So aponta apenas que “os responsáveis de Macau não gostam daquilo que se está a passar em Hong Kong, com os jovens a protestar”.

UMA “CONSEQUÊNCIA NATURAL”

“Vai mudar pouca coisa”, antevê Sérgio de Almeida Correia. Para o advogado, “o Governo de Hong Kong tem uma margem de manobra muito estreita” e “a influência do Governo Central vai-se fazer sentir cada vez mais”.

O advogado lembra que o artigo 23 da Lei Básica de Hong Kong insta o Executivo da região a promulgar uma lei de segurança nacional. Algo que não foi feito. “Ficar consagrado na Lei Básica o direito de ser Hong Kong a legislar sobre estas matérias foi uma conquista muito importante da autonomia de Hong Kong. Mas o Governo Central não pode ser responsabilizado relativamente à inépcia de Hong Kong”, comenta Sérgio de Almeida Correia. “Pequim gostaria de se sentir mais confortável relativamente àquilo que pudesse vir a acontecer e que entretanto começou a acontecer em Hong Kong, e isto acaba por ser uma consequência natural da própria incapacidade de o Governo de Hong Kong gerir toda esta situação”, acrescenta. O advogado diz compreender, “porque já passaram 23 anos sobre a instituição da RAEHK e os órgãos legislativos de Hong Kong não foram capazes de fazer a regulamentação deste artigo 23”.

Segundo explica o causídico, está patente na Lei Básica de Hong Kong a possibilidade de ser Pequim a legislar sobre estas matérias. “O artigo 18 da Lei Básica de Hong Kong diz expressamente que o Governo Central pode legislar em matérias relativamente à defesa e aos negócios estrangeiros e em todos os outros que estejam fora dos limites da autonomia da região”. Para Sérgio de Almeida Correia, “o LegCo [Conselho Legislativo] esticou a corda e, normalmente, ela parte pelo lado mais fraco”.

Na opinião do causídico, esta lei não deverá colocar em causa a liberdade de expressão ou de manifestação, porque “é de natureza penal e serve para evitar actos de secessão do território ou traição”. Porém, alerta: “Mas sabemos que em Macau e Hong Kong tem havido interpretações enviesadas dos textos legais”. “Não me parece que daqui para a frente as alterações sejam muito significativas em HK, embora acredite que haverá sempre a tendência de fazer interpretações que estejam de acordo com aquela que é a vontade e o desejo do Governo Central”, afirma, acrescentando que “é evidente que esta decisão vai provocar uma maior instabilidade a Hong Kong e vai provocar uma radicalização do conflito”. “Nos últimos dois anos houve uma radicalização do movimento pró-democrático e as coisas começaram a ficar um pouco fora de controlo” e, assim, “é natural que a insegurança e instabilidade regressem às ruas de Hong Kong”.

Comunidade internacional em alerta

Depois do anúncio de que a China iria elaborar uma lei de segurança nacional para Hong Kong, a comunidade internacional reagiu. Na passada sexta-feira, a organização Human Rights Watch emitiu um comunicado em que diz que a legislação ameaça os direitos da população de Hong Kong. A organização não-governamental apela a que a situação suscite uma reacção internacional. Para a Human Rights Watch, a iniciativa “significará o mais severo golpe nos direitos do povo de Hong Kong desde a transferência do território para a China, em 1997”. A organização antevê: “O povo de Hong Kong terá agora de se confrontar com detenções e duras sentenças por protestar, emitir opiniões e outras liberdades de que há muito usufruem e pelas quais lutaram de forma pacífica”. Numa declaração adoptada pelos 27 Estados-membros da União Europeia (UE), a organização diz que a China deve “respeitar a autonomia de Hong Kong”. “A União Europeia atribui grande importância à preservação do elevado grau de autonomia de Hong Kong, em conformidade com a lei fundamental e com os compromissos internacionais”, refere a declaração, que acrescenta que os europeus vão “seguir com atenção a evolução da situação”.

Os Estados Unidos também reagiram. Num comunicado divulgado no sábado pela Casa Branca, Mike Pompeo, secretário de Estado norte-americano, disse que a lei de segurança nacional que a China quer impor a Hong Kong é “um golpe fatal” para a autonomia da RAEHK. Assim, “os Estados Unidos apelam a Pequim para que reconsidere a sua proposta desastrosa, honre os seus compromissos internacionais e respeite o alto grau de autonomia de Hong Kong, as suas instituições democráticas e as suas liberdades civis”.

Além disso, há um grupo de 199 políticos e deputados de 23 países que assinaram uma declaração conjunta em que criticam o plano chinês. No comunicado, citado pela estação pública de Hong Kong, RTHK, é dito que o princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ está em risco e a lei de segurança nacional. Entre os signatários estão o último governador britânico de Hong Kong, Chris Patten, o antigo secretário das Relações Exteriores do Reino Unido, Malcolm Rifkind, bem como cinco senadores norte-americanos e deputados europeus, indianos, indonésios, neozelandeses, canadianos e australianos.

Lei de segurança nacional vai deixar “cicatrizes” em Hong Kong, diz Neto Valente

Jorge Neto Valente lamentou a decisão de Pequim para a introdução de uma lei de segurança nacional em Hong Kong. Citado pela Rádio Macau, à margem da tomada de posse do novo reitor da Universidade de São José, o presidente da Associação dos Advogados de Macau (AAM) disse que Pequim “resolveu ir para um acto que não está previsto na Lei Básica”, o que, segundo o advogado, vai deixar “cicatrizes”. “Preferia que tivesse sido o Conselho Legislativo de Hong Kong a fazer a lei que lhe cumpria fazer”, acrescentou Neto Valente, que ressalvou: “Não discuto que os órgãos nacionais da China têm o poder de aprovar leis e aplicá-las em Hong Kong. Isso está fora de questão. Agora, isso vai deixar cicatrizes que seriam, na minha modesta opinião, perfeitamente evitáveis se se seguisse o caminho prescrito na Lei Básica e não esta imposição”.

“Obviamente que isto viola a Lei Básica”, comenta Au Kam San

O deputado democrata publicou um texto na sua página de Facebook a criticar a iniciativa de Pequim, de elaborar uma lei de segurança nacional para Hong Kong. “Obviamente que isto viola a Lei Básica”, afirmou Au Kam San, que justifica a posição com o facto de o artigo 23 da Lei Básica, que diz que é a RAEHK que deve promulgar legislação nesse âmbito, “não define um prazo” e, por isso, “não existe o argumento de o Governo Central ajudar Hong Kong a legislar, no caso de Hong Kong não o fazer”. Au Kam San lembra que a Lei Básica sugere o sufrágio universal e ironiza: “Com quase 23 anos de RAEHK, ainda não existe progresso para o sufrágio universal. Então, neste caso, o Governo Central vai ajudar a fazer esta legislação?”. Au Kam San termina afirmando: “Não se deve pisar a Lei Básica nem destruir o princípio ‘Um País, Dois Sistemas’”.

Polícia dispara gás lacrimogéneo para dispersar centenas de manifestantes

A polícia de Hong Kong usou ontem gás lacrimogéneo para dispersar centenas de manifestantes que contestavam o plano de Pequim de impor uma lei de segurança nacional à cidade. Os defensores da democracia em Hong Kong criticaram a proposta da China de promulgar uma lei de segurança nacional para proibir a “actividade separatista e subversiva”, bem como a interferência estrangeira e o terrorismo no território, justificando que vai contra a estrutura de “um país, dois sistemas”. Centenas de manifestantes vestidos de preto reuniram-se ontem no distrito comercial de Causeway Bay para protestar contra a legislação proposta, gritando “Libertem Hong Kong” e “Revolução dos nossos tempos”. “As pessoas podem ser processadas pelo que dizem ou escrevem contra o Governo”, disse Vincent, um manifestante de 25 anos, citado pela agência AFP, referindo-se ao projecto de lei de Pequim.