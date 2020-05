Ng Kuok Cheong pede para promover aos sectores adesão no Regime de Previdência Central

Em interpelação escrita que será hoje entregue ao Governo, o deputado Ng Kuok Cheong questiona as autoridades se vão promover, através da coordenação interdepartamental dos serviços públicos, a adesão ao Regime de Previdência Central Não Obrigatório. O democrata apontou para o facto de, desde a entrada em vigor do regime, a maioria das instituições aderentes serem empresas do jogo e organismos de serviço social financiados pelo Governo.

Ng Kuok Cheong considera que sem uma colaboração entre os serviços públicos, a promoção singular do regime, por parte do Fundo de Segurança Social, parece “pouco eficaz”. O democrata atribuiu essa questão ao nível de valorização do Governo em relação ao regime de previdência central. Além das instituições educativas subsidiadas, o deputado revelou que as entidades sob a gestão do âmbito dos transportes e obras públicas, incluindo as empresas de água, electricidade, telecomunicações e transportes públicos, não se inscreveram no regime de previdência.

Assim, Ng Kuok Cheong perguntou ao Governo se vai promover a adesão ao regime às entidades do sector dos transportes e obras públicas, sugerindo ainda às autoridades para informarem essas empresas, sobretudo no período da renovação de contratos ou alvarás, para poderem proceder ao trabalho de articulação entre planos conjuntos de previdência e planos privados de pensões.

O deputado perguntou ainda se a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude vai ajudar as instituições de educação subsidiadas a aderir ao regime, de forma a disponibilizar uma alternativa aos trabalhadores e prevenir abusos no fundo de pensões como compensação por resolução do contrato sem justificação.

M.F.