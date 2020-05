Internacionalização entre as prioridades do novo reitor da USJ

Stephen Morgan tomou posse como reitor da Universidade de São José (USJ) no sábado, tornando-se no quarto reitor da universidade de matriz católico. À margem da cerimónia, Stephen Morgan referiu que a internacionalização é uma das suas prioridades, contando com o impulso das relações com as universidades católicas em Portugal.

“As precauções que tivemos de tomar por causa da pandemia fizeram-nos reflectir sobre como lidar com o facto de sermos uma universidade internacional numa altura em que os ventos contra a internalização são bastante fortes, mas acreditamos que ao construirmos uma rede de relações com as universidades católicas na Ásia, em particular as relações com as universidades católicas em Braga, Lisboa e Porto, temos uma vantagem em poder oferecer algo que só pode ser obtido nesta parte do mundo”, afirmou o reitor da USJ, em declarações publicadas pela Rádio Macau.

Relativamente ao recrutamento de estudantes do interior da China, um dos objectivos de Peter Stilwel, antigo reitor da USJ, Stephen Morgan referiu que “não faz parte do futuro essencial da universidade”, apesar de mostrar vontade em concretizar o desejo do antigo reitor. “Iríamos adorar claro, porque queremos servir não só Macau como toda a China. Colocamo-nos perante o Governo de Macau e da China e dizemos – somos pessoas de boa fé e queremos estar ao serviço – se eles quiserem e nos permitirem recrutar estudantes do interior da China muito bem, se não quiserem, a oferta para ajudar e continuar ao serviço mantém-se”, acrescentou.

No seu discurso da tomada de posse, que contou com a presença da secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U, Stephen Morgan fez referência à relação com Portugal, China e países de língua portuguesa, referindo que a mudança é algo natural sempre há uma alteração de liderança, mantendo a vontade de “preservar e fortalecer a identidade e a missão da Universidade de São José”.