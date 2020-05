O médico adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, Lo Iek Long, revelou, em conferência de imprensa, que o Governo vendeu mais de 72 milhões de máscaras desde o início da pandemia, e que o Executivo ainda está a estudar se irá dar continuidade ao programa de fornecimento de máscaras, que começou há quase quatro meses, a 24 de Janeiro.

“O plano é uma medida temporária, tendo até ao momento sido vendidas mais de 72 milhões de máscaras. Após uma ampla ponderação de todos os factores, como a situação epidémica em Macau, a oferta de mercado e o estado de aquisição do Governo, o Governo irá determinar a continuação ou não plano. Independentemente da decisão, tal será anunciado com a devida antecedência”, disse Lo Iek Long, referindo-se ao possível ajustamento do plano de fornecimento de máscaras.

O representante dos Serviços de Saúde adiantou também que a conferência de imprensa diária do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus vai passar a realizar-se três vezes por semana, depois de 123 dias consecutivos. Desta forma, as actualizações da situação pandémica passarão a realizar-se às segundas, quartas e sextas-feiras. Lo Iek Long justificou a decisão “perante a actual situação pandémica, sem registo de novos casos de coronavírus há 45 dias [até sábado], e com todos os pacientes já recuperados”. Apesar das alterações, o clínico acrescentou ainda que poderão ser convocadas conferências de imprensa “sempre que houver informações necessárias para divulgar”.

De acordo com a TDM, Lo Iek Long adiantou também que “cinco ou seis doentes já recuperados manifestaram abertura para doar plasma para ser utilizado no tratamento de futuros pacientes com a COVID-19”.

Na conferência de imprensa, Wong Ka Kei, chefe do departamento da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, disse que cerca de 700 alunos transfronteiriços fizeram o teste de ácido nucleico no sábado para poderem regressar à escola esta segunda-feira. Recorde-se que os alunos precisam de apresentar um comprovativo de teste de ácido nucleico negativo para regressar às aulas. No total, há 731 alunos inscritos no ensino primário com residência em Zhuhai. As aulas para os alunos do 4º, 5º e 6º ano começam esta segunda-feira, sendo que a 1 de Junho é previsto o regresso às aulas dos estudantes do 1º, 2º e 3º ano.

A chefe de departamento dos Serviços de Turismo, Inês Chan, revelou que o Governo gastou 60 milhões de patacas com os hotéis utilizados para as quarentenas médicas, e que, até ao final de Março, já tinham sido gastos mais de 50 milhões de patacas com o alojamento de mais de quatro mil pessoas em 12 unidades médicas. Nesta altura, o único hotel designado para quarentena é a Pousada Marina Infante. Inês Chan frisou que a lotação de 300 pessoas da unidade hoteleira está quase esgotada, mas não adiantou pormenores sobre o nome do novo hotel que será utilizado para quarentena.

E.S.