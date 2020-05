Futebol de Macau focado num desenvolvimento realista

Apesar de ser um dos territórios mais pequenos entre os países que integram a lista da FIFA, Macau quer deixar a sua marca no futebol asiático, apostando numa estratégia ambiciosa com um desenvolvimento realista. O futebol de Macau esteve em destaque na página da FIFA, que fez uma retrospectiva do desenvolvimento do futebol ao longo da sua história.

O torneio Interport entre Macau e Hong Kong começou em 1937, tendo sido interrompido apenas durante a Segunda Guerra Mundial e nos anos 60. Ao longo de 74 edições, Macau triunfou apenas em 12 ocasiões, reflectindo um pouco sobre a história do futebol local.

A qualidade do futebol de Macau foi registando algum desenvolvimento ao longo do tempo, beneficiando também da presença de Portugal e de uma cooperação próxima com o interior da China e Hong Kong. Desde 1931 que Macau compete com Cantão, incluindo um campeonato local que começou a ser organizado após a criação da Associação de Futebol de Macau, em 1939.

Porém, Macau nunca participou em nenhuma competição internacional até se tornar membro da FIFA e da Confederação Asiática de Futebol (AFC, na sigla inglesa) em 1978. A sua estreia surgiu em 1980, na qualificação para a AFC onde a equipa de Macau foi eliminada. Apesar da vitória por 2-1 ante as Filipinas, Macau viria a perder contra a Coreia do Sul e a China, acabando assim eliminada na fase de grupos.

Em 1994, Macau começou a sua campanha para o apuramento para o Mundial dos Estados Unidos, na campanha asiática. A selecção de Macau viria a conseguir a sua primeira vitória num apuramento para um Mundial em 1998, que se realizou em França, vencendo o Nepal por 2-1. A segunda vitória da história de Macau numa qualificação para um Mundial aconteceu o ano passado, por 2-1, frente ao Sri Lanka.

A AFM acredita que só com uma boa base é que poderá desenvolver o seu futebol, procurando assim atingir um nível competitivo superior, contando actualmente com mais de quatro mil jogadores registados. “O nosso foco está no desenvolvimento de base e nas camadas jovens. Iremos estar concentrados na formação de jovens talentos que possam vir a integrar o panorama internacional, contribuindo assim para elevar o nosso futebol para um nível superior”, disse Victor Kwan, presidente da AFM, ao portal FIFA.com. “Para atingirmos isso é necessário lançar mais cursos técnicos para treinadores e árbitros”, acrescentou o dirigente.

Para atrair mais atenção para este desporto, vários jogos têm vindo a ser realizados em Macau nos últimos anos, conseguir trazer ao território algumas estrelas do panorama internacional, como Dunga, Franco Baresi e Jurgen Klinsmann, que integraram uma equipa de Macau que jogou frente a um adversário em representação da China. Outros jogos com equipas de elite, como Barcelona ou Chelsea, e até selecções, como Portugal, passaram também por Macau nos últimos 20 anos, ajudando a promover a modalidade no território. “Temos que planear a melhor forma de usar os nossos recursos limitados de uma forma mais eficiente. As conclusões a que chegámos é que devemos cooperar com as associações vizinhas para promover a modalidade e continuar a realizar competições e jogos de nível internacional”, concluiu Victor Kwan.