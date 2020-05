Executivo rejeita propostas de Sulu Sou sobre a alteração à lei da habitação económica

O Executivo rejeitou as propostas de Sulu Sou destinadas à lei da habitação económica, argumentando que as últimas alterações já evidenciaram o caminho que o Governo pretende seguir. As sugestões do deputado incluem o reajuste da idade mínima do concorrente e a recuperação da lista de espera.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

Numa resposta do Chefe do Executivo, divulgada ao deputado por Kou Hoi In, presidente da Assembleia Legislativa, Ho Iat Seng desaprovou as propostas de Sulu Sou que tinham sido apresentadas ao Governo, no dia 15 de Abril, explicando que os reajustes realizados na última alteração à lei da habitação económica “já demonstraram a orientação política do Governo”. As três propostas incluem: manter-se a idade mínima de 18 anos para concorrentes individuais, pelo menos metade dos membros serem residentes permanentes em candidatura por grupo, e a restituição do anterior sistema de lista de espera.

Na última revisão do diploma relativo à alteração da lei da habitação económica, foi sugerido subir de 18 anos para 23 anos como idade mínima para candidatos individuais. Preocupado com a possibilidade reduzida de os jovens em adquirir habitação, o vice-presidente da Associação Novo Macau propôs que se mantenha a idade mínima em 18 anos para o concurso da habitação económica, quer em candidatura individual, quer por agregado familiar.

O Executivo afirmou que, de momento, a 1ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa está a realizar a discussão e votação na especialidade dessa proposta de lei. Após a análise com os representantes do Governo, informou, o Executivo tinha concordado com a última alteração à lei em questão na qual a idade mínima de candidatos individuais passa a ser 23 anos e, no caso de inscrições em grupo, o limite será 18 anos.

Na última alteração à lei da habitação económica, a proporção de residentes permanentes em candidatura por agregado familiar servirá como um dos factores no sistema de pontuação para o ranking dos concorrentes. Para “proteger melhor o direito à habitação dos residentes permanentes, Sulu Sou sugeriu que se exija pelos menos metade de os membros candidatos serem residentes permanentes. Na resposta de Ho Iat Seng, o líder da RAEM reafirmou a decisão desse reajuste na emenda.

Em relação à terceira proposta de lei do deputado, Sulu Sou sugeriu a restituição do sistema de lista de espera, um mecanismo vigorado antes de 2011. O democrata acredita que a recuperação desse sistema serviria para facilitar a análise da necessidade verdadeira dos residentes referente ao fornecimento de habitação económica.

Segundo explicou o Executivo, com a renovação da lista de concorrentes, o Governo tem como objectivo “cuidar dos requerentes que estejam com a maior necessidade de comprar habitação económica” e assegurar uma “distribuição adequada e razoável da habitação económica”. “Tendo em conta os recursos limitados da habitação do Governo, é difícil satisfazer todos os requerentes”, lê-se na resposta do Chefe do Executivo.