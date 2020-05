APEP aguarda resposta oficial da EPM para tomar posição, diz Filipe Figueiredo

O presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Portuguesa considerou que a direcção da Escola Portuguesa de Macau ainda não respondeu às preocupações dos pais dos alunos, e criticou a forma como a instituição de ensino reagiu à carta aberta enviada à direcção da escola na semana passada. Filipe Figueiredo assinalou que “as questões que estão na carta continuam por responder”, e frisou que a APEP “nunca disse que a escola tinha violado os regulamentos das tutelas”.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A direcção da Escola Portuguesa de Macau (EPM) deveria ter enviado uma resposta oficial à carta aberta da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Portuguesa (APEP) antes de tecer críticas através de um comunicado de imprensa às questões colocadas na semana passada, considerou ontem Filipe Figueiredo, presidente da (APEP). Em declarações ao PONTO FINAL, o representante dos pais e encarregados de educação dos alunos da EPM garantiu que a APEP “nunca disse que a escola tinha violado os regulamentos das tutelas”, e assinalou que “os assuntos da escola” têm de ser “discutidos internamente e não em público”.

“Temos pena que, em vez de comunicar directamente connosco, tal como nós fizemos, a direcção da Escola Portuguesa de Macau tenha ido para a imprensa. Achamos que os assuntos da escola devem ser discutidos internamente e não em público. Se a carta saiu para a imprensa, não fomos nós que a lançámos”, começou por dizer Filipe Figueiredo, em resposta ao comunicado de imprensa emitido na quinta-feira pela EPM.

Na resposta à carta enviada pela APEP, a direcção da escola refutou as críticas apontadas e acusou a associação de pais de ter proferido “afirmações falsas” sobre o incumprimento das orientações da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) e do Ministério da Educação de Portugal. Uma posição que Filipe Figueiredo não entende. “Quando a direcção no comunicado diz que a APEP faltou à verdade, aquilo que alegadamente a APEP falta à verdade não está na carta”, indicou o presidente da APEP, acrescentando que na carta enviada à EPM não houve qualquer referência a uma alegada violação dos regulamentos das tutelas. “A APEP nunca disse que a escola tinha violado os regulamentos das tutelas. O que nós dizemos é que, mediante os regulamentos das tutelas, e as orientações das tutelas, quer da DSEJ, quer do Ministério da Educação, as decisões podiam ter sido outras”, argumentou.

Recorde-se que na carta dirigida à Escola Portuguesa de Macau, a APEP considerou inconcebível que, em 16 semanas de pandemia, os pais nunca tenham sido abordados pela direcção ou informados a tempo dos horários das aulas presenciais e das alterações dos horários das aulas por vídeo, acusando a escola de “descoordenação e falta de comunicação” ao longo dos últimos meses. No comunicado, a direcção da instituição escolar garantiu que foram enviadas aos pais e encarregados de educação “24 notas informativas entre 24 de Janeiro e 20 de Maio relativas ao início do acompanhamento domiciliário síncrono e assíncrono, procedimentos e recomendações de segurança nas aulas de videoconferência, datas e procedimentos sanitários relativos ao regresso às aulas, avaliação, entre outras”.

Questionado sobre estes dados, Filipe Figueiredo afirmou que “o importante não é o número de notas informativas, e sim a qualidade da informação que vem nas notas informativas”. O líder associativo garantiu ainda que “não foram 24 notas informativas enviadas individualmente aos pais de cada um dos alunos” e que até “podiam ter enviado 1000 notas informativas”, pois o tipo de comunicação e a informação que vem em cada uma das notas informativas “é que interessa”.

Questões por responder

Sobre a resposta da EPM, o presidente da APEP considerou que todas as questões levantadas pelos pais e encarregados de educação dos alunos ficaram por responder no comunicado de imprensa. “Não sei a que pontos eles se referem quando dizem que a APEP faltou à verdade. Ainda bem que eles admitem que podiam melhorar. Se achássemos que não havia margem para melhorias também a carta não teria sido enviada, mas penso que as questões que estão na carta continuam por responder. São essas fundamentalmente as questões que a associação de pais gostaria de ver respondidas e situações que gostaríamos de ver melhoradas”, disse Filipe Figueiredo ao PONTO FINAL, referindo-se às preocupações dos pais e encarregados de educação sobre os planos da EPM para o próximo ano lectivo.

“Neste momento estamos a aguardar que a escola nos responda. E depois de obtermos a resposta logo veremos o que é que vamos fazer. Basta colocar a nossa carta ao lado do comunicado da EPM para ver que nenhuma das questões que estão lá referidas foi respondida, nem das perguntas que lá estão feitas, nenhuma está respondida. É comparar os dois documentos. No comunicado, a escola diz que nos vai responder a cada um dos pontos, agora aguardamos por essa resposta. Pelo menos até sexta-feira ao final do dia não obtivemos nenhuma resposta”, fez questão de frisar o presidente da APEP.

Filipe Figueiredo disse ainda que espera melhorias de comunicação no futuro e assinalou que a “APEP só quer o bem da escola”, e a carta apresentada foi com o intuito de pedir esclarecimentos sem prejudicar a escola ou professores. “O que queremos é que tudo corra bem, quer para os alunos, quer para o corpo docente. Toda esta situação foi, e está a ser, desgastante para os alunos e para os professores. Esta questão da pandemia é tudo uma realidade nova. Queremos é que haja melhorias e que tudo corra pelo melhor”.