Vigília: Au Kam San entregou ontem recurso no TUI

Au Kam San entregou, na tarde de ontem, um recurso junto do Tribunal de Última Instância (TUI) relativo à proibição da vigília de 4 de Junho em memória das vítimas de Tiananmen. No documento, o presidente da União para o Desenvolvimento da Democracia de Macau lembrou inicialmente que, para a organização da vigília, só seria necessário um aviso prévio e não uma autorização do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP). A associação alega que a vigília não viola a lei de prevenção, controlo e tratamento de doenças transmissíveis, como tinha sido alegado pelas autoridades. A associação pró-democracia assinala que o CPSP não indica, em concreto, como é que a vigília poderia violar a lei.

No texto do recurso, Au Kam San lembra que há mais de 40 dias que não se registam novos casos de Covid-19 em Macau e que continuam a haver aglomerações de pessoas “em restaurantes, cafés, supermercados e lojas”, motivados pelos cartões de consumo electrónico. A associação diz estar disposta “a colaborar com as entidades competentes para cumprir as ordens e orientações” das autoridades.

A associação contesta ainda o facto de o CPSP ter feito referência à situação pandémica no interior da China e em Hong Kong, “ignorando a situação em Macau”. Segundo a União para o Desenvolvimento da Democracia de Macau, a vigília iria contar com um número de pessoas que iria variar entre as duas e as três centenas. “A organização está disposta a colaborar com a RAEM”, reforça o recurso. O TUI tem agora cinco dias para apreciar o recurso apresentado por Au Kam San.

Recorde-se que, na quarta-feira, o CPSP decidiu, pela primeira vez em 30 anos, não autorizar a vigília que acontece anualmente no Largo do Senado, em memória das vítimas do massacre de Tiananmen.

A.V. com M.F.