“Se [quatro mil patacas] não é suficiente, porque é que há tantas domésticas a trabalhar cá?”

Chan Chak Mo reitera tudo o que já tinha dito sobre os salários dos trabalhadores migrantes. “Quanto é que é suficiente?”, questiona, em entrevista ao PONTO FINAL. O deputado considera que há pessoas com diferentes estilos de vida e que, como tal, “não se pode comparar”. Chan Chak Mo relativiza o seu papel no hemiciclo e garante que, mesmo sem fazer intervenções em plenário, se faz ouvir em diferentes círculos.

Texto: André Vinagre

Fotografia: Eduardo Martins

Em Agosto do ano passado, questionado sobre se acreditava que um salário de quatro mil patacas por mês seria suficiente para viver em Macau, Chan Chak Mo atirou: “Muitas vezes, para uma refeição, eu pago dez mil patacas”. Agora, em entrevista ao PONTO FINAL, reitera o que tinha dito, e justifica: “Há pessoas que podem sobreviver com quatro mil patacas ou três mil patacas, e há pessoas que, devido ao seu estilo de vida, gastam umas 100 mil patacas por mês. Não se pode comparar”. “Se não é suficiente, porque é que há tantas domésticas a trabalhar cá?”, pergunta. Chan Chak Mo é deputado desde 2001, mas há três anos que não se manifesta no hemiciclo. Diz que tem um canal de diálogo directo com o Governo e que, por isso, falar no hemiciclo seria “uma perda de tempo”. Na passada semana, o parlamentar questionou a indumentária que Sulu Sou escolheu levar para a Assembleia Legislativa, com uma ‘t-shirt’ onde se lia: “O povo não esquecerá”. Agora, o deputado eleito pela via indirecta ironiza e diz que não sabe a que é que se referia a mensagem do democrata. Mo, que foi eleito pelo sector desportivo e cultural, sugere cláusulas nos contratos de licença de jogo das concessionárias que pressionem os casinos a investir nos dois sectores. O empresário e presidente da União das Associações dos Proprietários de Estabelecimentos de Restauração e Bebidas de Macau, assinalou também as dificuldades enfrentadas pelo sector durante a pandemia.

Em Fevereiro, disse ao PONTO FINAL que o sector da restauração estava a enfrentar quebras de 90% nas receitas e que 80% dos restaurantes estavam fechados. A União das Associações dos Proprietários de Estabelecimentos de Restauração e Bebidas de Macau já fez as contas às perdas do sector nos primeiros quatro meses do ano?

Ainda não temos números. Acho que quem terá esses números será a Direcção dos Serviços de Finanças, porque alguns dos restaurantes pagam impostos, mas alguns não pagam por serem pequenos estabelecimentos. Não sei dar os números relativamente às receitas, mas posso dar uma estimativa em relação ao volume de negócios. Quanto ao montante que perderam, realmente não sei.

E quanto ao volume de negócios?

Nos últimos meses foi muito difícil. Durante todo o mês de Fevereiro esteve tudo fechado, e em Março também. O sector começou a ganhar vida em Abril, mas apenas para os restaurantes locais. Quanto aos restaurantes dentro dos complexos dos grandes casinos, muitos deles continuam sem operar. A Direcção dos Serviços de Turismo emitiu cerca de 478 licenças [para operação de restaurantes], e um terço deles continua fechado actualmente. O número total de licenças para restaurantes em Macau é de cerca de 2.700, mas perto de 500 das licenças são emitidas pela Direcção dos Serviços de Turismo. O Instituto para os Assuntos Municipais é responsável pela emissão de 2.200 e tal licenças. Quanto aos restaurantes cuja licença foi emitida pelos Serviços de Turismo, mesmo agora, um terço deles ainda não está em operação. Muitos deles estão dentro de casinos ou fazem parte de complexos comerciais dentro dos casinos. Nos últimos meses tem sido muito difícil, mas o negócio começou a recuperar para os restaurantes de bairro.

Será por causa do cartão de consumo electrónico?

Sim, por causa do cartão de consumo electrónico, esse é um factor. As pessoas também estão a começar a sair de casa. Diria que 90% dos restaurantes de bairro estão de volta ao normal, e alguns até estão melhor do que antes do vírus, devido ao cartão de consumo.

Quando deixar de haver cartão de consumo, haverá uma quebra novamente?

Isso depende se o turismo vai regressar ou não. Vai depender se os 40 milhões de visitantes vão chegar ou não. Isso faz uma diferença enorme para toda a economia, não apenas para os restaurantes.

No total, quantos restaurantes fecharam?

Uns 200 e tal.

Quantos fecharam definitivamente?

Tentámos fazer um inquérito, mas alguns operadores não nos quiseram dizer. Alguns fecharam, então nós perguntámos-lhes se iriam reabrir ou não. Alguns disseram que depende da renda, depende de quando o sector vai começar a recuperar. Estou a falar de restaurantes situados em zonas turísticas, como as Ruínas de São Paulo ou a zona da Broadway, o complexo junto ao Galaxy. Naquela zona há muitos restaurantes, alguns deles fecharam, mas disseram que têm de ver se o senhorio pode baixar a renda e têm de ver quando é que o sector começa a recuperar e quando é que os trabalhadores de fora podem regressar para trabalhar outra vez. Há muitos factores.

Em Fevereiro também tinha dito que o pedido mais urgente que os proprietários dos restaurantes faziam tinha que ver com as rendas, para que os senhorios dos espaços baixassem as rendas…

Alguns deles fizeram isso, mas por um curto período de tempo.

Quais são as principais dificuldades que os proprietários de restaurantes estão a enfrentar actualmente?

Falta de clientes, rendas demasiado altas, custo de mão-de-obra demasiado alto. É como em qualquer outra altura, mas agora é pior porque não há clientes para sustentar as operações.

Tem alguma expectativa de quando é que o sector poderá voltar à normalidade?

Não sei. Hong Kong diz que vai abrir as fronteiras a 7 de Junho, mas duvido, por causa do surto recente.

Acha que vão prolongar as restrições na fronteira?

Espero que não. Já se passaram três meses. Mas isso é algo que não podemos controlar. Nós não temos novos casos há quanto tempo? Dois meses? Mas isso não significa nada, uma vez que nos nossos mercados principais, como a China e Hong Kong, ainda há casos e, então, as fronteiras não abrem.

Há pouco falava da importância do cartão de consumo electrónico para a recuperação do sector. Em que medida é que tem ajudado?

Tem sido uma coisa boa. Acho que tem gerado consumo em vários estabelecimentos. Como só se pode gastar 300 patacas por dia, isso é bom. Se formos a um restaurante requintado, uma refeição custa 3.000 patacas e não há incentivo para gastar mais, não se iria gastar mais 3.000 por outra refeição. O plano é que as pessoas usem pelo menos dez vezes.

É nos restaurantes locais que as pessoas têm gasto mais o cartão de consumo?

Sim, maioritariamente. A ideia é que mais pequenos e médios estabelecimentos possam beneficiar, o que é bom.

É também director executivo do grupo de restauração Future Bright, que tem mais de 20 restaurantes em Macau…

Não sei, já fechei alguns, perdi a conta [risos]. Não quero dar o número errado, as coisas acontecem tão rapidamente. Em Zhuhai já fechámos três restaurantes. Em Hong Kong, por causa do vírus e da convulsão social, fechámos não sei quantos, uns cinco ou seis, nos últimos nove meses.

E quantos fecharam em Macau?

Alguns deles não estão em operação, mas não os pretendo fechar. Como na praça de alimentação do Parisian, suspendemos a operação de seis balcões e também um no Venetian. Não há clientes e o senhorio disse: “Ok, não têm de abrir até os clientes voltarem a aumentar”.

Não estão a pagar renda por esses balcões cujas operações estão suspensas?

Se não me engano, pagamos cerca de 10% da renda, mas ainda temos de pagar despesas de gestão. Mas, se abrirmos, perdemos mais.

Como é que a Future Bright tem lidado com a crise? Quais as perdas?

Não sei. Os restaurantes dentro dos complexos dos casinos não têm ninguém, por isso tivemos de fechar. Não sei, realmente não sei, mas vão ser perdas enormes. Não há clientes e ainda é preciso pagar rendas, salários e despesas de operação. Os restaurantes de Hong Kong não estão nada bem, porque mesmo antes havia pessoas que iam para os centros comerciais e causavam problemas, então as pessoas tinham de sair.

Os protestos de Hong Kong prejudicaram muito o negócio?

Claro. Durante todo o ano. Esperava-se um bom encaixe ao fim-de-semana e as pessoas começaram a protestar.

Nasceu em Hong Kong. Qual é a sua opinião sobre os protestos do último ano? Compreende os motivos?

Não comento. As pessoas fazem o que fazem de acordo com as suas diferentes agendas.

E em Macau, quais as perdas para o grupo?

Tenho dois restaurantes de bairro, um perto da Avenida Almeida Ribeiro e outro na Taipa, e esses têm estado bem. O restaurante japonês dentro do Hotel Lisboa tem apenas 15% da clientela. Os turistas não estão cá.

Tem restaurantes em Zhuhai, Hong Kong e Macau. Qual das três cidades tem sido mais afectada pela crise na restauração provocada pelo vírus?

Em Hong Kong é pior, porque ainda há o elemento dos protestos nos centros comerciais. E muitos dos restaurantes estão dentro destes centros comerciais.

Mas não sabe quanto perdeu?

Não tenho os números, são tantos restaurantes.

Despediu funcionários?

A maioria são expatriados. Talvez uns 100 ou 150.

Foram 150 funcionários despedidos em Macau?

Sim, pertencentes àqueles restaurantes em que temos a certeza que não vão voltar a abrir. Estão em ‘lay-off’, é a mesma coisa, não devemos dizer que foram despedidos, porque tivemos de lhes pagar indemnizações.

Mas, se pagaram indemnizações, significa que foram despedidos.

Sim, podemos dizer que sim. Mas não é uma boa expressão, ‘lay-off’ soa melhor [risos].

Este ano foi nomeado como presidente do Conselho Geral do Instituto de Formação Turística (IFT). Quais os objectivos que espera que a instituição alcance?

Eles estão num ‘ranking’ bastante alto. A nível mundial, estão em 14.º lugar, penso eu. Na primeira reunião, falei com a Fanny Wong [presidente do IFT] e o nosso objectivo a médio prazo é elevar a posição do instituto para estar em 10.º lugar a nível mundial. Nestes três anos vamos tentar subir na classificação mundial.

Como é que se vai fazer isso?

Qualificando mais estudantes, abrindo mais cursos. Agora estão a tentar aumentar o número de cursos e acrescentar cursos de doutoramento. Eles têm estado bem, têm subido no ‘ranking’ nos últimos dez anos. Ainda só tive duas reuniões, preciso de mais tempo para digerir e perceber o que é que posso fazer.

Foi eleito deputado à Assembleia Legislativa (AL) através do sector cultural e desportivo. Como é que vê o facto de a cultura não ter destaque nas Linhas de Acção Governativa deste ano?

Não diria isso. Eles estão a tentar ligar o sector cultural ao sector económico. Querem fazer dinheiro. Querem criar algo que possam vender, esse é o ideal. Quando se vai a qualquer grande cidade, há vilas culturais ou o que quer que seja, e há que pagar. Querem que seja auto-sustentável, mas eu acho que em Macau, por agora, ainda é difícil, porque Macau é um sítio tão pequeno. A cultura tem de ser incutida numa idade muito jovem, mas em Macau ninguém fala sobre cultura nas escolas. Só um pequeno número de pessoas muito, muito interessadas. Ainda temos um grande caminho pela frente, mas estamos na direcção certa. Na minha opinião, é importante a participação dos grandes casinos, é de onde vem todo o dinheiro e é para lá que todos os turistas vão. O último secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, o senhor [Alexis] Tam, tentou montar um espectáculo cultural em todos os casinos durante uma semana, esse é um começo muito bom. Falo de concertos, festivais de cinema, exposições virtuais e interactivas, isso faz parte da cultura e isso pode gerar dinheiro. Não pode ser só pintar um copo e depois tentar vendê-lo num quiosque, eu tenho uma visão mais alargada para a cultura.

A cultura tem de gerar dinheiro?

Eventualmente, terá de ser assim, mas isso leva tempo. Nós estamos numa boa posição, porque os casinos têm o dinheiro. A renovação dos contratos de concessão está a chegar e pode-se colocar isso no contrato. Aquando da renovação das concessões, devia perguntar-se: “Se querem ser bem sucedidos na renovação da licença de jogo, o que é que podem fazer pela cultura? Quais são os planos?”. Para mim, é simples. Mas é mais fácil dizer do que fazer, claro. Eles têm de fazer com que os casinos digam: “Nós vamos fazer um festival de cinema internacional e não precisamos do dinheiro do Governo, só da coordenação”. Ou: “Vamos apresentar cinco concertos por ano com cantores internacionais”. É preciso fazer algo do género.

Quanto ao sector desportivo, a secretária Elsie Ao Ieong disse, nas Linhas de Acção Governativa, que Macau irá ser palco de um evento desportivo internacional por mês. De que tipo de eventos acha que a secretária estava a falar?

O Venetian, há uns anos, organizou jogos de basquetebol. Esteve cá o Kobe Bryant e o LeBron James, foi um evento em grande. Veio muita gente de Hong Kong. Mas os casinos sabem que é preciso gastar muito dinheiro, até para jogos de ténis. Já estiveram cá o Federer e o Sampras, mas eles tiveram de pagar muito dinheiro para ter cá esses jogadores e os casinos não faziam dinheiro. Por isso é que eles se viraram para os concertos. Esteve cá o Jacky Cheung e eles fizeram muito dinheiro. Os cantores trazem muito dinheiro ao venderem bilhetes. Já organizamos a maratona há tanto tempo e muito dinheiro vem do Galaxy. O Governo pode planear eventos internacionais e pedir que os casinos patrocinem.

Mas, se os casinos agora não estão a facturar, como é que podem apoiar este tipo de iniciativa?

É a responsabilidade social.

E as concessionárias concordariam em fazer um esforço adicional para patrocinar eventos desportivos?

É preciso colocar no contrato que eles têm de fazer esse tipo de coisas. Seria uma boa maneira, não seria obrigatório, mas esta é a minha ideia. Acho que os casinos podem ajudar muito. Até para eventos internacionais, como, por exemplo, o futebol. Há muitos anos acho que veio cá o Manchester United e vieram muitas pessoas de Hong Kong ver.

No ano passado esteve cá o Inter de Milão e o Paris Saint-Germain.

Essas equipas não prestam. Eu estive lá [risos]. Temos de organizar eventos que toda a região queira ver. Para fazer com que venham pessoas da Malásia para ver o jogo, tem de se chamar grandes equipas, como o Bayern de Munique, por exemplo. Quando as pessoas vêm, elas não ficam só por três horas, vieram de longe, têm de ficar por alguns dias. Esse é o maior benefício de organizar eventos desportivos.

Enquanto deputado, não costuma ser muito interventivo na AL. Desde 2017 que não apresenta nenhuma intervenção antes da ordem do dia nem nenhuma interpelação oral. Porque é que isto acontece?

A resposta é simples: porque sou membro do Conselho Executivo e também sou membro de muitos órgãos, muitas associações e muitas comissões. Aí, eu digo muitas coisas. Eu ouço o que o Governo pensa e expresso as minhas opiniões em diferentes plataformas. Qual é o objectivo de dizer tudo outra vez? Primeiro, é uma perda de tempo. Segundo, se digo algo sobre o Governo, dizem que sou apoiante do Governo, por ser membro do Conselho Executivo. E dizer mal do Governo é algo que eu não faço, porque conheço as políticas. A resposta é simples. Claro que a minha voz tem sido ouvida, mas não ao nível da Assembleia Legislativa. Estou no Conselho Executivo, eu sei tudo. Eu falo muito nas reuniões do Conselho Executivo, mas não na AL. Todas as minhas opiniões têm sido ouvidas, têm sido discutidas e debatidas.

Então, qual é o propósito de ser deputado, se não faz questão de se expressar na Assembleia Legislativa?

Quero tornar a legislação melhor. Eu também sou presidente de uma das comissões permanentes. É esse o meu papel. O senhor Ma Chi Seng fala sempre sobre desporto, certo? Eu não falo porque eu posso falar directamente com o presidente do Instituto do Desporto. Além disso, sou membro do Conselho do Desporto. Eu falo com eles, discuto com eles. Não falo na Assembleia Legislativa, mas falo através de outros canais. Só isso.

Mas foi eleito para estar na Assembleia Legislativa pelo sector desportivo e cultural, para defender os interesses destes sectores no hemiciclo. Consegue fazê-lo mesmo sem intervir?

As pessoas falam comigo, dão-me sugestões. Apenas não as expresso na Assembleia. Se alguém tiver alguma questão sobre futebol ou ‘squash’, ou o que quer que seja, e vier falar comigo sobre isso, eu levo a questão directamente ao presidente. Não preciso de falar na Assembleia porque teria de percorrer o mesmo canal para chegar aos responsáveis. Há quem não tenha a mesma opinião, acham que têm de falar na Assembleia para mostrar às pessoas que estão a fazer-se ouvir, mas esse não é o meu estilo. Faço-o de modo diferente. Posso sempre ligar ao senhor Pun [Weng Kun, presidente do Instituto do Desporto] para lhe dizer que alguém veio ter comigo para me dizer isto e aquilo, e ele pode dizer-me que pode explicar-me as suas razões.

Mas poderia fazer exactamente o mesmo sem ser deputado, não?

Quem é que me iria ouvir? Podiam falar comigo na mesma, mas, por eu ser deputado, é muito melhor. Eu represento o sector. Se existir algum problema relacionado com o desporto ou cultura, falam comigo e eu levo a questão ao Governo.

Em Julho de 2019, quando foi questionado sobre se quatro mil patacas chegavam para viver em Macau, disse que para si não chegaria, porque por vezes gasta dez mil numa refeição. Primeiro, pergunto: Como é que gasta dez mil patacas numa refeição?

Fácil. Basta ir a um restaurante com uma estrela Michelin, nem precisa de ter três estrelas.

Quão frequentemente vai a restaurantes com estrelas Michelin?

Na verdade, eu nem gosto desse tipo de comida. Eu gosto de ‘wonton noodles’ e coisas simples. Mas é verdade, só uma garrafa de vinho pode custar 20.000 patacas por garrafa.

Aquela afirmação foi vista como insensível, uma vez que se estava a falar de trabalhadoras domésticas que ganham pouco mais de quatro mil patacas…

O que eu digo é que é relativo. Há pessoas que podem sobreviver com quatro mil patacas ou três mil patacas, e há pessoas que, devido ao seu estilo de vida, gastam umas 100 mil patacas por mês. Não se pode comparar. O que eu pergunto é: Quanto é que é suficiente? Talvez alguém muito rico tenha de comprar um iate ou o jacto privado. Isto significa que tem muito dinheiro.

Mas esses não são bens de primeira necessidade…

Verdade.

E continua a acreditar que quatro mil patacas é suficiente para viver em Macau?

Se não é suficiente, porque é que há tantas domésticas a trabalhar cá? Eles não gastam, eles mandam muito dinheiro para casa. É por isso que estão cá. Porque é que eles estão cá, se acham que é tão injusto? Porque é que não vão para um país onde o salário mínimo seja mais alto?

Como é que imagina Macau sem trabalhadores não-residentes?

Não temos recursos humanos suficientes.

Então, não deveriam ser mais valorizados?

Eu valorizo cada um dos meus funcionários. Pago de acordo com a lei e eles estão satisfeitos. É por isso que eles estão cá. Quando vêm, eles assinam um contrato e já sabem quanto vão receber. Eles dedicam-se ao trabalho, eles estão satisfeitos. Em Singapura ou no Médio Oriente recebe-se menos. Toda a gente sabe isso. À minha trabalhadora doméstica, eu pago 4.500 patacas. Ela não sai. Às vezes pergunto-lhe e ela diz: “Eu não quero gastar dinheiro”.

Quando não se ganha muito, é difícil gastar…

Ela quer poupar cada cêntimo para enviar para casa.

Mas compreende porque é que foi criticado, na altura, por causa daquela afirmação?

E daí? Eu digo a verdade. Eu disse que às vezes gasto dez mil patacas numa refeição. Terei de pagar a uma pessoa de acordo com o estilo de vida que levo? Eu saio e compro coisas. Eles não saem e não compram coisas. Se ganharem quatro mil patacas e forem sair todos os domingos para terem um bom almoço, ficam sem dinheiro, toda a gente sabe disso.

Na sessão plenária de 15 de Maio, criticou o deputado Sulu Sou por ir de ‘t-shirt’ para a Assembleia Legislativa…

Só estava a assinalar um facto, não estava a criticar. Só estava a perguntar ao presidente [da AL] se era aceitável. Só isso.

O que é que o incomodou mais, o facto de ele estar de ‘t-shirt’ ou a mensagem que nela estava escrita?

A mensagem não dizia nada. Dizia: “O povo não esquecerá”.

A que é que ele se estaria a referir?

Não sei. Não quero saber. Dizia: “O povo não esquecerá”. O quê? A grandeza de um país? Não sei. Não critiquei a mensagem, só apontei para o facto de ele estar com uma ‘t-shirt’ sem gola. Perguntei ao presidente se ele podia estar assim. Poderia eu, da próxima vez, ir de calções? Não sei, estava só curioso.

Falou com ele sobre a situação?

Não. Porquê? Eu não estou a dizer que está certo ou errado. Só perguntei se qualquer um poderia fazer o mesmo.

Concorda com o deputado Joey Lao, que disse que a exposição sobre Tiananmen violava o princípio “Um País”?

Não tenho resposta para isso. Sou deputado, não sou membro de nenhum partido político. Enquanto deputado, só aprovo leis que sejam boas para Macau.

Gostaria que a vigília do 4 de Junho viesse a realizar-se?

Não sei, não pensei nisso. Mas está tudo a ser cancelado. Não se trata de uma inclinação política. Todos os grandes eventos estão a ser cancelados por causa do vírus.

O que é que o 4 de Junho de 1989 significa para si?

A minha opinião é que, enquanto país, estamos muito melhor e mais unidos desde 4 de Junho de 1989.