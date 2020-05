O som do silêncio numa cidade sem concertos

O impacto do surto epidémico da Covid-19 em Macau levou ao cancelamento de vários espectáculos de música ao vivo desde o final do mês de Janeiro, e deixou muitos músicos do território na expectativa de regressar aos palcos. O PONTO FINAL falou com seis músicos de sensibilidades distintas para conhecer a nova realidade de quem vive para a música numa cidade sem concertos.

Reportagem de Eduardo Santiago (Texto) e Eduardo Martins (Fotografia)

Há vários meses sem concertos, o palco do Live Music Association (LMA) ergue-se solitário a um canto de uma sala vazia, no último andar de um edifício industrial na Avenida Coronel Mesquita. Os altifalantes cobertos e uma bateria oculta na escuridão dão corpo ao silêncio sepulcral do espaço, enquanto Vincent Cheang, vocalista dos L.A.V.Y., tira a máscara para beber água depois de cobrir uma mesa de mistura no lado oposto do palco. Com a implementação de medidas de prevenção e contenção da epidemia, no final do mês de Janeiro, o LMA foi obrigado a adiar uma série de eventos de música ao vivo para o início de Maio. “Os palcos são um aspecto vital na vida de um músico, uma vez que os concertos são extremamente importantes para o rendimento e para a promoção do trabalho deles”, diz Vincent Cheang, responsável pela sala de espectáculos, antes de subir dois lances de escadas até ao terraço do prédio, onde tem o seu ateliê criativo.

Numa ampla sala forrada com pósteres de filmes antigos e recheada de objectos de colecção, que vão desde bonecos do filme “A Laranja Mecânica” a um “Transformer” de quase dois metros, uma figura de cabelo comprido senta-se num cadeirão raso ao lado de uma réplica da banana de Andy Warhol que imortalizou o primeiro álbum dos Velvet Underground. Depois de se queixar do calor de início de tarde, Vincent acende um cigarro enquanto pousa um cinzeiro numa mesa de madeira improvisada junto a uma guitarra acústica. Apesar de não ter concertos agendados para os próximos tempos, a música continua a ser uma constante na vida de Vincent, desde que a primeira televisão a preto e branco da casa dos seus pais se avariou no final da década de 70.

“Fiquei devastado com a impossibilidade de ver televisão em casa e então perguntei qual seria o próximo entretenimento caseiro, ao que o meu pai me respondeu: será a rádio”, recorda o músico de 50 anos, que começou, desde muito novo, a ouvir Beatles, Elvis Presley e tudo o que a TDM – Rádio Macau passava no início da década de 80. “Lembro-me de quando a Karen Carpenter morreu ou os Police acabaram. Essas notícias criaram uma espécie de figuras mitológicas na minha cabeça sobre essas bandas. E, nessa altura, os Dj’s contavam pequenas histórias e davam algumas informações sobre as bandas e os artistas. E eu só conseguia imaginar as caras deles, nem sequer sabia como escrever o nome das bandas. Só me restava a imaginação e a música, que era real. Pouco depois, já nem sequer sentia a falta da televisão”, conta Vincent, sobre como ganhou a sua paixão pela música e o sonho de ter uma banda.

A banda de rock n’roll mais velha de Macau

“Comecei a ter minha primeira banda ainda na escola, porque adorava música, e, apesar de não saber tocar guitarra, queria cantar e fazer música”, afirma, depois de fazer contas de cabeça num murmúrio introspectivo sobre o seu trajecto musical em Macau. “Comecei a ter banda há 20 anos, mas sempre a mudar de bandas e de estilos musicais. Diferentes membros, química diferente, mas este grupo actual é o projecto mais contínuo que tenho até agora”, diz, enquanto mostra a primeira edição em vinil do álbum de estreia dos L.A.V.Y., de 2012. “Começámos em 2007 e agora já passaram 13 anos. Somos a banda de rock n’roll mais velha de Macau. O guitarrista já tem 67 anos, o baixista já vai em 63 anos, e o baterista original saiu da banda para se reformar”, atira numa gargalhada, enquanto aponta para cada uma das figuras a posar ao lado de um jipe, numa praia, na capa do disco “My Lonely Journey”.

Já com um novo baterista na banda, os L.A.V.Y têm ensaiado uma vez por semana, apesar de não haver concertos agendados. O confinamento e as medidas de prevenção levaram ao cancelamento de concertos, mas não da música, como explica Vincent. “Enquanto músico, ter a oportunidade de tocar é muito excitante, mas perante esta situação epidémica, todos os espaços para espectáculos e concertos foram cancelados, mas a minha percepção é que posso utilizar este período de tempo sem concertos para fazer algo sobre música, não apenas tocar. Se calhar temos mais tempo para compor mais canções, podemos ensaiar mais, podemos descontrair e pensar qual será o próximo passo”, afirma Vicente para depois detalhar como têm sido os ensaios. “Uma vez por semana ensaiamos e fazemos uma sessão de improviso. Como tudo está fechado, juntamo-nos uma vez por semana para tocar. A vida não parou, as pessoas continuam a sair de casa para comer, precisam de trabalhar. Nos ensaios, alguns usam máscara, eu não, porque preciso de cantar. Alguns dos membros insistem em colocar máscara”.

Sobre o processo de composição, Vincent ainda não tem uma ideia clara do que irá escrever nos próximos tempos, apesar de reconhecer que poderão surgir canções relacionadas com todo o contexto da pandemia. “Gosto de escrever a partir de uma ideia. Penso que a vida tem diferentes formas de nos influenciar e a música é uma forma de expressar isso. Claro que tenho algumas ideias para escrever canções relacionadas com o novo tipo de coronavírus e toda esta situação que estamos a viver. Mas, ao mesmo tempo, sinto que não tenho nada para dizer”, refere, antes de falar das saudades de tocar ao vivo e da interacção com o público.

“No ano passado, antes deste contexto de coronavírus, já tinha agendado alguns concertos para tocar no interior da China em vários festivais, mas foram todos cancelados ou adiados. Apesar de gostar muito da sensação de tocar para 70 mil pessoas, até prefiro tocar em salas mais pequenas, porque assim consigo estar mais perto das pessoas. Tocar em grandes festivais, a plateia é enorme e dá sempre uma sensação de distância. São sentimentos completamente distintos. Quando tocamos para uma plateia tão grande como 70 mil pessoas a energia é fantástica, mas não estamos tão perto das pessoas”, descreve o músico e criador de moda, enquanto apaga o cigarro.

“O meu emprego está completamente virado ao contrário”

No actual contexto de uma cidade sem música ao vivo, Vincent tem-se dedicado à pintura e ao seu projecto a solo. “No meu caso, o processo de criação não é exclusivo da música, pois também sou criador de moda e pintor. Nestes últimos cinco meses pintei imenso, mesmo mais do que nos meus últimos cinco anos, porque tenho imenso tempo”, assume o artista, explicando que, para além dos L.A.V.Y., tem um projecto a solo. “Tenho um projecto a solo, escrevo canções e tenho uma colaboração com um músico espanhol, que veio para Macau trabalhar e que é um excelente produtor musical. Falámos e tornámo-nos muito amigos por causa do LMA. Tivemos a ideia de fazer o meu projecto a solo. Trabalhamos há 3 anos e já gravámos algumas demos, mas estamos há espera do momento ideal para lançar”, conta.

Ainda sobre a situação epidémica, Vincent teme que o planeamento que tinha feito para 2020 seja adiado para o próximo ano. “O meu emprego está completamente virado ao contrário por causa desta situação, uma vez que, nesta altura, deveria estar fora de Macau para participar em eventos de corrida, porque também faço muito moda de corridas. Tenho colaborações com a Malásia e a China, mas agora todos os eventos estão cancelados. Tudo o que tinha planeado em 2019 para fazer em 2020 acabou por ir por água abaixo. Sinto que perdi dois anos. Por isso, neste período de tempo, estou a pensar recuperar o tempo perdido, uma vez que antes do período pandémico estava demasiado ocupado, não tinha tempo para nada, mas agora tenho imenso tempo, por isso estou a aproveitar para fazer o que quero”, confessa Vincent, enquanto se inclina para trás no seu cadeirão raso, num suspiro prolongado.

A oportunidade do silêncio para criar música

Entre dois lances de escadas, num prédio localizado no início da Rua dos Ervanários, um velho amplificador Peavey sobressai por cima de material de pintura. O pó acumulado por cima dos potenciómetros indica que já não é utilizado há algum tempo e que terá sido esquecido pela falta de utilidade. Fortes Pakeong Sequeira, vocalista da banda Blademark, confirma que a pequena caixa já não tem arranjo e que ainda não teve tempo para a deitar fora. À imagem de outros músicos de Macau, o líder da banda de metal alternativo tem aproveitado este período sem espectáculos para focar-se na composição de novas canções e na pintura. “Tenho pintado imenso, composto canções e escrito. Tenho feito de tudo”, diz Fortes Pakeong Sequeira, enquanto pergunta se pode acender o primeiro cigarro do dia para falar dos desafios que a pandemia trouxe ao seu projecto musical, fundado em 2004.

“O novo tipo de coronavírus na minha vida é um grande desafio”, suspira Fortes. “Estou constantemente a pensar como sobreviver, como melhorar a minha arte, mas ser um artista em Macau não é fácil, temos de lutar muito, temos de nos impor, temos de ser muito agressivos, temos de nos promover às pessoas, temos quase de gritar para que nos oiçam”, confessa o músico de 41 anos, antes de assumir que “não é fácil sobreviver” nesta área no território. “Não é fácil sobreviver como músico em Macau se queremos ser profissionais. Mesmo se adoptarmos uma atitude profissional não conseguimos juntar dinheiro suficiente para viver. Por isso as pessoas crescem e simplesmente desaparecem do cenário, pois arranjaram outro tipo de trabalhos. Nestes tempos de coronavírus, dois guitarristas partiram e o nosso antigo guitarrista regressou, o que até foi bom porque regressámos às raízes”, diz Fortes, depois de assinalar que já passaram pelos Blademark “mais de 14 guitarristas” e que a falta de concertos neste período trouxe desafios, mas também aspectos positivos para a orgânica da banda.

Tempo de recolhimento

“Para mim, criar música é vida. Vida é música. A música é um dos elementos mais mágicos na vida. É algo tão real, mas que não se consegue tocar, mas que nos toca de alguma forma. Neste período de silêncio, podemos falar e partilhar um pouco da nossa vida mais pessoal. Saber um pouco de como é que as coisas estão a correr de um ponto de vista particular, e podemos pegar nisso para escrever uma canção”, explica o vocalista e artista plástico, acrescentando que, apesar da falta de condições para tocar ao vivo, as novas circunstâncias deram espaço a um recolhimento e introspecção.

“Esta situação do coronavírus trouxe alguns pontos positivos porque, neste momento, temos espaço para pensar. Há tempo para nos recolhermos em pensamentos e emoções, quase uma espécie de meditação”, refere o líder dos Blademark, assinalando que há material novo para tocar ao vivo desde o regresso de dois membros originais, mas que o cancelamento de vários concertos na China foi um rude golpe nas aspirações da banda. “Os nossos concertos na China foram todos cancelados ou adiados por período incerto. Tudo parou. E não sabemos quando irá recomeçar, e, quando regressar, teremos de trabalhar muito rápido, quase de forma imediata, para estar ao nível das exigências”, assinala.

Sem uma data concreta para voltar a tocar ao vivo, a banda está a preparar-se para um eventual regresso. “Hoje em dia continuamos a tocar música. Agora temos novo material, porque todos aprenderam muitas coisas na última década, e eu também estou à procura de algo de novo. Não quero fazer o mesmo que fazia, quero algo de novo. A vida tornou-se frenética e não tínhamos praticamente tempo para pensar e falar com as pessoas”, recorda Fortes Pakeong Sequeira, antes de revelar alguns pormenores sobre como tem sido a relação dos membros da banda durante este período.

“Nesta altura jogamos videojogos, temos oportunidade de nos conhecermos ainda mais e reforçar a nossa amizade, no sentido de termos a real percepção de quem é o outro. O que posso fazer nesta banda, contribuir. É divertido. Não sei se os outros músicos têm a mesma experiência, mas a minha é que, neste momento, temos tempo para nos sentar a jogar videojogos e falar de música, que até pode ser a do próprio jogo, porque nos podemos inspirar em tudo, em sons, imagens”, diz com um sorriso.

“Há música em todo o lado, não é preciso tocar, basta estar atento”

Com formação musical desde os 12 anos, Nélson Gageiro tirou um mestrado em clarinete na École Normale de Musique de Paris. Depois de estudar música erudita e contemporânea durante 14 anos, o solista de 26 anos não esconde a sua admiração por compositores como Karlheinz Stockhausen, Claude Debussy ou Beethoven no seu processo criativo, enquanto explica ao PONTO FINAL como foram os primeiros tempos de condicionamento devido à Covid-19. “Com a pandemia, as aulas de música foram interrompidas por indicação do Governo. Foi difícil durante o primeiro mês, não recebemos dinheiro, mas depois disso apercebi-me de que tinha uma oportunidade para me recolher na composição e praticar mais clarinete e piano”, começa por dizer Nélson Gageiro enquanto mexe um ‘cappucino’ no centro da cidade.

“Esta paragem deu-me tempo para analisar o que precisava de melhorar, mas o pior foi mesmo não receber salário. Tive de recorrer às aulas online ou dar aulas particulares. Conheço casos de amigos meus que são músicos e que precisam de trabalhar em escritórios para pagar as despesas. Não é o melhor dos tempos, mas também não é o pior dos tempos. É um período que nos obriga a pensar naquilo que realmente queremos fazer”, considera o compositor, acrescentando que tem aproveitado para compor mais.

Enquanto mostra, com orgulho, a interpretação de uma composição sua para violino, Nélson conta que, apesar do período complicado que muitos músicos atravessam, conseguiu adaptar-se à circunstância da falta de concertos. “As composições que tenho feito durante estes meses não têm sido tristes, procuram uma sensação de realismo e pragmatismo sobre a situação. Sei que irei escrever algo triste no futuro, mas neste momento não me sinto triste. Sinto-me calmo e procuro transmitir isso nas minhas composições. As minhas últimas composições têm algo de relaxante e até são divertidas. Tento encontrar um ponto de equilíbrio entre a música clássica e a música contemporânea, de forma a fundi-las numa só composição, para não passar uma ideia frenética de notas seguidas”, afirma o jovem músico, mostrando depois no telemóvel o vídeo de uma interpretação sua no clarinete, inspirada na música de Stockhausen.

“Quando não podemos tocar música, podemos ouvir música. Podemos ouvir mais, e melhorar o que fazemos. Depois de poder tocar, poderei aprofundar o estudo sobre isto e praticar mais. A música está em todo lado. Sei que não posso tocar neste momento, mas há outras coisas relacionadas com a música que posso fazer. Mas em casa posso tocar, ouvir música e compor. Para a composição basta ter imaginação. Podemos relativizar o que nos rodeia e tornar isso em algo divertido e musical de que as pessoas gostem. Há música em todo o lado, não é preciso tocar, basta estar atento”, afirma, fazendo um compasso de silêncio, para acentuar a sua importância na música. “Estou sempre a pensar em música. É algo que transcende a minha realidade, algo de emocional. A realidade é fria, mas na música tenho controlo total”, acrescenta.

Questionado sobre os prazeres da composição no actual contexto, Nélson Gageiro afirma que não precisa de tocar para fazer música, e que a imaginação é o limite. “O meu objectivo é poder compor música só através da imaginação, tal como Beethoven, quando perdeu a audição. Podemos reconhecer um som sem necessitarmos do auxílio dos ouvidos. Esta é a melhor sensação que podemos ter, fazer um concerto inteiro com orquestra na nossa cabeça só de visualizarmos a partitura”, responde o músico, sem hesitação.

“Não há basicamente trabalho para os músicos de palco”

Num restaurante vegetariano perto das Ruínas de São Paulo, François Girouard e Iat U Hong aguardam por Rita Portela para almoçar, depois de um ensaio no dia anterior à noite. Apesar de não haver concertos na cidade há vários meses, o Dat Trio continua a ensaiar todas as semanas o seu repertório de clássicos de Jazz, entre outros arranjos de canções de outros artistas. O guitarrista canadiano, François Girouard, e o baixista japonês, Iat U Hong, falam de música por entre a cacofonia de pedidos cruzados com a pressa de almoçar rápido. A vocalista do trio chega poucos instantes depois, mas tem os minutos contados para regressar ao escritório de arquitectura e vai pedindo o seu almoço, enquanto François explica as dificuldades dos músicos neste período epidémico, especialmente para quem tem vários projectos de música ao vivo. “Normalmente ensaiamos às quarta-feiras, eu e a Rita, para o nosso ‘set’ no Grand Lapa Hotel, mas o bar está fechado neste momento”, começa por dizer o guitarrista, sendo completado por Rita Portela. “Desde o final do mês de Janeiro que não tocamos lá”.

Para manter a dinâmica de banda, os Dat Trio continuam a ensaiar para tocar na internet. “Agora, sem concertos, tem sido mais difícil, mas estamos a preparar um concerto por ‘live stream’. E estamos a ensaiar basicamente para estes concertos na internet. Nós os três não compomos porque tocamos apenas ‘covers’ de jazz, ou arranjos de canções de outros artistas”, adianta ainda François Girouard.

Já Iat U Hong revela que organiza sessões de improviso sem “um rumo musical especificamente definido” com um grupo de amigos, para além de trabalhar com os Dat Trio. Com formação em violino, o músico japonês tem ainda um projecto de cordas com mais três amigos. “Eu tenho um projecto de cordas com um grupo de amigos e outro projecto de música ambiental, mas neste momento não podemos dar concertos e por isso vamos fazer um ‘live stream’ com duas ou três canções daqui a umas semanas. Também estou noutro projecto de música electrónica, onde toco violino e baixo com um baterista”, afirma com um sorriso, depois de os restantes companheiros dos Dat Trio começarem a brincar com a quantidade de projectos de Iat U Hong.

Entre Sakamoto e Beastie Boys

“São muitos projectos. Enquanto músico, preciso daquela sensação de tocar com outras pessoas. Em Macau é difícil encontrar músicos, especialmente músicos a tempo inteiro. Muitos dos músicos que tocam têm salário de outro emprego, e depois tocam música apenas por divertimento e é por isso que não têm a pressão da responsabilidade. Eu não sou músico a tempo inteiro, mas sou músico, quero tocar ao vivo. Dou aulas de música e sou coordenador de uma banda de escola primária. Mas por causa do surto epidémico estou parado há quatro meses, mas não é preocupante porque não me pagam muito. Em relação ao salário de professor de música, não baixou muito, dá para sobreviver. Ao mesmo tempo parece que regressei aos tempos do conservatório onde não tinha mais nada do que fazer sem ser praticar e tocar todos os dias”, acrescenta.

Já François Girouard vive na mesma situação. É músico profissional e professor de música. Se, por um lado, sentiu o corte no orçamento pela falta de concertos, por outro, também viu aumentar o número de alunos à procura de aulas. “De repente, passei a ter muitos mais alunos. As pessoas não têm nada para fazer, não há aulas, por isso os pais procuram alternativas para que os seus filhos estejam ocupados. Por isso, de um momento para outro, recebi muitos estudantes. Para um professor de música a tempo inteiro não há problema, mas se grande parte do salário vem de concertos e espectáculos a história é outra, já nem falo nos casamentos, mesmo as pessoas já nem sequer organizam jantares de escritório. Não há basicamente trabalho para os músicos de palco”, lamenta François, admitindo que tem tido mais tempo para conhecer música nova.

“Nesta fase tenho ouvido muita música experimental, é algo que estudei. Tenho ouvido também muito o trabalho de uma guitarrista chamada Emily Remler, uma mulher com um enorme talento, mas tomou demasiadas drogas e acabou por ficar esquecida na história. Nesta fase descobri um álbum do Ryuichi Sakamoto, chamado Async, que adorei e tenho ouvido a 7ª Sinfonia de um compositor polaco chamado Krzysztof Penderecki. Nas últimas semanas tenho ouvido muito o álbum “Paul’s Boutique” dos Beastie Boys, por causa dos meus filhos. E depois há um músico canadiano chamado P’tit Belliveau que toca banjo e mistura francês com inglês de uma forma tão estranha que é um desafio entender o que diz, e eu sou canadiano e falo as duas línguas”, afirma, antes de largar uma gargalhada.

“Eles têm os seus respectivos projectos de originais, porque são músicos a tempo inteiro. Eu não, porque trabalho num escritório, sou arquitecta, e seria muito difícil fazê-lo porque teria de me dedicar a 100 por cento”, completa Rita Portela.

Sem espaço para silêncios no restaurante lotado, François Girouard deixa ainda o desabafo sobre a necessidade de um regresso à normalidade. “Espero que esta situação passe rapidamente, o problema é que não há uma estimativa para quando. Neste aspecto, estamos às escuras”.