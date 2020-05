Julgamento de Jackson Chang adiado novamente

O arranque do julgamento de Jackson Chang, antigo presidente do Instituto de Promoção do Comércio do Investimento de Macau (IPIM), estava marcado para ontem, mas acabou por ser novamente adiado devido ao facto de três dos arguidos envolvidos no caso não terem comparecido na sessão, no Tribunal Judicial de Base (TJB), noticiou ontem a TDM – Rádio Macau. A próxima sessão está marcada para o dia 11 de Junho.

Segundo a emissora, três dos 26 arguidos no processo que envolve Jackson Chang faltaram sem aviso prévio, apesar de terem sido notificados. A audiência já tinha sido adiada uma vez, a 27 de Abril, e agora, de acordo com o tribunal, estão esgotadas as hipóteses de a audiência de dia 11 de Junho vir a ser reagendada por falta de comparência dos arguidos. Assim, entre os dias 3 e 11 de Agosto, durante as férias judiciais, haverá sessões de segunda à sexta-feira, durante todo do dia.

Ainda segundo a Rádio Macau, a alegada amante de Jackson Chang e outras duas testemunhas foram ouvidas pelo Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) em Zhuhai, na Comissão de Inspecção e Disciplina do Partido Comunista da China. O TJB validou os depoimentos, justificando que a prova é admissível e foi obtida de forma legal. Por outro lado, a defesa diz que os depoimentos têm de ser retirados do processo.

Recorde-se que Jackson Chang, em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Coloane, está acusado dos crimes de associação criminosa, corrupção, branqueamento de capitais e violação do segredo, no caso dos pedidos de fixação de residência. A acusação indica que a alegada rede envolvida na atribuição indevida de autorizações de residência através do IPIM movimentou cerca de dez milhões de patacas em subornos.

