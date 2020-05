EPM refuta críticas e acusa APEP de acusações falsas sobre incumprimento de orientações

A Escola Portuguesa de Macau emitiu ontem um comunicado com nove pontos em resposta a uma carta remetida na véspera à instituição de ensino pela Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola Portuguesa de Macau. Na missiva, a escola refuta as críticas apontadas e acusa a associação de pais de ter proferido afirmações falsas sobre o incumprimento das orientações da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude e do Ministério da Educação de Portugal.

Pedro André Santos

Pedrosantos.pontofinal@gmail.com

A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola Portuguesa de Macau (APEP) entregou na quarta-feira uma carta à instituição de ensino demonstrando o seu desagrado pela forma como a situação da pandemia tem sido gerida pela escola, e a instituição de ensino não tardou em responder.

Através de um comunicado de imprensa, a Escola Portuguesa de Macau (EPM) refutou as acusações, considerando que ao longo dos últimos meses manteve uma “pronta actuação” que permitiu que as actividades não presenciais destinadas aos alunos se iniciassem a 5 de Fevereiro, garantindo ainda um “acompanhamento directo e diário” aos alunos através dos respectivos directores de turma e professores.

A EPM considerou ainda “falsa” a afirmação da APEP relativamente ao incumprimento das orientações da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude e do Ministério da Educação de Portugal. “Retomadas as actividades lectivas presenciais, de acordo com a calendarização da DSEJ, a EPM procedeu ao reajustamento dos horários lectivos de forma a assegurar, a bem da protecção e segurança de todos os alunos, o cumprimento das directrizes sanitárias”, refere a instituição de ensino.

Na carta dirigida à instituição de ensino, a APEP considerou inconcebível que, em 16 semanas de pandemia, os pais nunca tenham sido abordados pela direcção ou informados a tempo dos horários das aulas presenciais e das alterações dos horários das aulas por vídeo, acusando a escola de “descoordenação e falta de comunicação” ao longo dos últimos meses.

A direcção da EPM, por sua vez, sustenta que enviou aos pais e encarregados de educação “24 notas informativas entre 24 de Janeiro e 20 de Maio relativas ao início do acompanhamento domiciliário síncrono e assíncrono, procedimentos e recomendações de segurança nas aulas de videoconferência, datas e procedimentos sanitários relativos ao regresso às aulas, avaliação, entre outras”. Para além disso, refere o comunicado de imprensa, a direcção da escola “procurou acompanhar as preocupações dos encarregados de educação ao longo deste período, quer através dos seus directores de turma e professores titulares, quer através das reuniões realizadas com a APEP, mobilizando diversos canais de comunicação ao seu dispor durante este período excepcional”.

A EPM termina a missiva reconhecendo que “há sempre aspectos a melhorar” e disponibilizando-se para ouvir as “sugestões dos encarregados de educação, associados ou não da APEP”, prometendo uma “resposta detalhada em sede própria” à carta aberta da APEP.