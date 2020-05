Dez máscaras disponíveis para crianças em nova ronda

Começa hoje a nova ronda do plano de fornecimento de máscaras. Para responder ao retomar das aulas dos alunos do primeiro ao terceiro ano, as crianças dos cinco aos oito anos de idade terão direito a 10 máscaras infantis, adiantou ontem Lo Iek Long, médico adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

Arranca hoje a 13ª ronda do plano de fornecimento de máscaras, anunciou Lo Iek Long, médico adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário. Tendo em conta o reinício das aulas para os alunos do primeiro ao terceiro ano, no dia 1 de Junho, Lo Iek Long avançou que passará a estar disponível a opção para adquirir 10 máscaras infantis na nova ronda. Relativamente aos restantes residentes, incluindo as crianças entre os três e quatro anos, esta nova ronda irá adoptar o mesmo modelo da anterior, ou seja, a opção de adquirir 10 máscaras para adultos ou cinco máscaras para adultos e cinco infantis.

Na conferência de imprensa de ontem foi também referido um caso de cinco residentes transfronteiriços que, por não terem adoptado as medidas de segurança impostas pelas autoridades de Zhuhai, perderam a isenção de quarentena. Lo Iek Long disse que os indivíduos em questão tinham saído de Zhuhai sem respeitarem as declarações impostas pelas autoridades locais.

O clínico afirmou que, em relação às políticas de prevenção da pandemia, existe uma diferença entre as autoridades do interior da China e de Macau, sendo exigido a quem entrar pelas fronteiras um comprovativo com resultado negativo do teste de ácido nucleico e o código de saúde. Para que seja avançada brevemente a recuperação do trânsito entre Zhuhai e Macau, Lo Iek Long apelou aos residentes que circulem entre as fronteiras para cumprirem as medidas de segurança implementadas pelas autoridades dos dois locais.

A partir do dia 25 de Maio, os alunos do quarto ao sexto ano académico vão regressar às escolas. Wong Ka Ki, chefe do Departamento de Ensino da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), revelou que todas as escolas já concluíram as respectivas preparações, incluindo a limpeza e a realização de aulas simuladas. O representante da DSEJ adiantou que, no dia previsto para o reinício das aulas, serão distribuídos agentes pelas escolas e fronteiras para manterem a ordem e apoiarem os docentes e alunos transfronteiriços. Por outro lado, Wong Ka Ki lembrou aos alunos transfronteiriços que voltam às aulas na próxima semana para irem no sábado ao Hospital de Mulheres e Crianças de Zhuhai para a realização do teste de ácido nucleico. Os pais inscritos para acompanhamento das crianças podem deslocar-se aos nove hospitais designados em Zhuhai para fazer o exame.

Quanto ao progresso do retomar das aulas das escolas do ensino não superior, que voltaram ao funcionamento há cerca de 15 dias, o responsável da DSEJ referiu que tem havido ordem nas instituições, não tendo sido registado nenhum caso de alunos que se recusaram regressar devido à epidemia.

Segundo Inês Chan, chefe do Departamento de Licenciamento e Inspecção da Direcção dos Serviços de Turismo, 315 pessoas estão em quarentena na Pousada Marina Infante.