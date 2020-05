Sulu Sou propõe introdução de assinatura electrónica na Assembleia Legislativa

O deputado e vice-presidente da Associação Novo Macau apresentou à Assembleia Legislativa propostas para digitalizar os processos administrativos, incluindo o uso de assinaturas electrónicas e a instalação de um motor de busca no portal do organismo.

Miguel Fan

De acordo com a Lei de Governação Electrónica, aprovada em Março, Kou Hoi In, presidente da Assembleia Legislativa (AL), irá decretar que os assuntos de administração na assembleia sejam realizados em formato digital. Em conferência de imprensa realizada ontem na sede da Associação Novo Macau, o deputado Sulu Sou apresentou uma série de sugestões para a concretização do diploma, que entrará em vigor 180 dias após a sua promulgação.

Na conferência de imprensa, Sulu Sou apontou para o que disse ser a “desactualização” da AL relativamente ao progresso da governação electrónica, que acaba por dificultar o trabalho quotidiano dos deputados e dos funcionários da assembleia. O vice-presidente da Novo Macau explicou que, actualmente, a maioria dos documentos, como interpelações, pareceres e propostas de lei, continua dependente de um formato físico.

Segundo indicou o deputado, a AL justificou essa situação por serem necessárias as assinaturas físicas dos deputados nos documentos, como autenticação. No entanto, Sulu Sou adiantou que o Chefe do Executivo, na altura em que assumia o cargo do presidente da AL, já tinha utilizado a assinatura electrónica, por motivos de ausência.

O deputado criticou o facto de as assinaturas electrónicas dos deputados não terem sido validadas ao longo dos últimos 15 anos, apesar da entrada em vigor da Lei n.º 5/2005, que define o regime jurídico de documentos e assinaturas digitalizados. Para promover a governação electrónica na AL, o vice-presidente da Novo Macau sugere que seja validada e normalizada a aplicação de assinaturas digitais.

Para facilitar o público e a comunicação social em termos de consulta, pesquisa, e procura de informação, Sulu Sou sugere ainda que sejam inseridas versões não digitalizadas de documentos oficiais em formato de PDF, TXT ou HTML, referindo-se às medidas adoptadas nas páginas dos Tribunais e da Imprensa Oficial.

Com o objectivo de melhorar a eficiência e promover a protecção ambiental, o deputado sugere ainda que, quanto ao intercâmbio de informação, a AL priorize o correio electrónicos em vez do fax, recorrendo ao “Guia sobre a Emissão e Gestão dos Documentos Electrónicos e as orientações para o desenvolvimento de aplicações”.

Na conferência de imprensa, o democrata mostrou aos jornalistas a sua conta na página oficial, através da qual os deputados podem submeter intervenções antes da ordem do dia e pedidos de debate ao Chefe do Executivo. Para aproveitar esse mecanismo, Sulu Sou propõe que se estenda esse sistema interno para substituir ou complementar outros serviços que são habitualmente exigidos em formato de papel, incluindo interpelações escritas e orais, propostas de lei e a consulta de informações. “Para isso, a AL deve autorizar aos deputados a posse de equipamentos de identificação electrónica, e reconhecer a legitimidade dos documentos”, explicou o deputado. Sulu Sou sugeriu também a criação de um sistema digital destinado ao público, de forma que os residentes possam apresentar ao Governo, por meios electrónicos, documentos como petições e propostas.

“Lugares místicos” na página da AL

No encontro de ontem, Sulu Sou comentou a falta de instruções claras na página oficial da AL relativamente ao acesso aos documentos. Através de apresentação com um projector, o vice-presidente da Novo Macau indicou que, além da questão estética, a página da AL carece de “funções básicas”, como a função de pesquisa. Na apresentação, o democrata deu exemplos dos portais da Assembleia da República de Portugal e do Conselho Legislativo de Hong Kong, salientando factores como o aspecto do portal e a disponibilização ao público de informações relacionadas com o trabalho das autoridades.

O deputado afirmou também que as informações relevantes da AL se localizam em “lugares místicos” na sua página oficial, razão pela qual não a considera “user-friendly”. “Por exemplo, depois da apreciação e votação, as propostas de lei são tiradas da agenda. A não ser que tenha uma boa memória, seria difícil lembrar-se da comissão permanente a que essas propostas de lei pertencem”, disse Sulu Sou, exemplificando ainda com o formulário do boletim de atendimento ao público, que se encontra “escondido” num botão na opção de “Atendimento ao Público” da página.

Questionado sobre a eventual razão para esses “lugares místicos”, o democrata atribuiu à falta de orçamento da assembleia, com menos de dois mil milhões de patacas neste ano, bem como uma falta de técnicos para a manutenção da página. Porém, disse não considerar que se trate de uma estratégia da AL para dificultar o acesso do público às informações da assembleia. Assim, Sulu Sou sugere que seja implementados recursos na actualização da página da AL, com o intuito de facilitar ao público a consulta dos trabalhos dos deputados, como os registos de votação, discursos e interpelações.