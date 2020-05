Serviços de Saúde e CPSP insistem nas medidas de prevenção para justificar proibição de vigília 

A conferência de imprensa de ontem dos Serviços de Saúde foi dominada pela falta de esclarecimentos das autoridades sobre os critérios que levaram à proibição da vigília em memória das vítimas do massacre de Tiananmen, agendada para o mesmo mês em que irá decorrer um evento desportivo internacional no território. O CPSP assegurou que foram seguidas as indicações de prevenção dos Serviços de Saúde, enquanto Lo Iek Long frisou a importância do “distanciamento social” para conter a propagação da epidemia na comunidade.

Macau registou ontem o 42º dia consecutivo sem novos casos de infecção por Covid-19 e 53 dias consecutivos sem registo de casos importados. Na habitual conferência de imprensa do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, Lo Iek Long revelou que duas pessoas saíram de quarentena, reduzindo para seis o número de pessoas que estão a cumprir isolamento de convalescença no Centro Clínico de Saúde Pública, em Coloane, e enalteceu os esforços do Governo para a estabilização da pandemia no território. De seguida, Lei Tak Fei, chefe da Divisão de Relações Públicas do Corpo de Polícia da Segurança Pública, apresentou o número de entradas e saídas no território e assinalou que houve um aumento de 3500 pessoas nos postos fronteiriços na terça-feira. No entanto, com a questão da proibição da vigília para recordar as vítimas do massacre de Tiananmen na ordem do dia, os responsáveis não adiantaram pormenores.

Questionado sobre o risco de infecção com um eventual ajuntamento de uma centena de pessoas num espaço aberto, em comparação com a realização do evento Regatas dos Barcos-dragão no mesmo mês, Lei Tak Fei disse apenas que o CPSP seguiu as indicações dos Serviços de Saúde. “Conforme as indicações dos Serviços de Saúde, tomámos mais medidas de contenção, o risco é alto se tivermos em atenção os casos de infecção. Isto acontece noutros locais do mundo. Estamos a evitar a concentração de pessoas de forma a evitar a propagação de infecções. Aconselhamos a não fazer reuniões ou concentrações de pessoas. Tendo em conta isto, não autorizámos a vigília. Sobre esta proibição já emitimos um comunicado”, disse o representante do CPSP, sem, no entanto, justificar os critérios que levaram à autorização de um evento desportivo.

Já Lo Iek Long, médico adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, disse que as autoridades não podem “baixar a guarda” só porque não há infectados no território e recordou que as medidas de prevenção têm de ser seguidas. “Com o esforço do Governo e da população, conseguimos atingir zero casos na comunidade, mas devemos lembrar também que, em relação aos aglomerados, só com o distanciamento social é que podemos atingir a situação de zero casos na comunidade. Se baixarmos a guarda, a situação pode ser diferente e a população não quer isto. A situação parece estável, mas os trabalhos precisam de continuar para controlar a epidemia, os Serviços de Saúde vão manter as indicações para controlar a situação, não quer dizer que, no futuro, não possamos alterar estas medidas”, respondeu Lo Iek Long, quando questionado sobre se os Serviços de Saúde tinham dado alguma indicação ao CPSP para a proibição da vigília.

Perante a insistência dos jornalistas sobre a possibilidade de a vigília poder ser realizada noutro modelo, nomeadamente respeitando o distanciamento social e as indicações dos Serviços de Saúde, Lei Tak Fei recusou adiantar mais detalhes, o que levou à intervenção de Lo Iek Long. “Sendo uma conferência de imprensa sobre o novo tipo de coronavírus, o conteúdo deve ser focado nos trabalhos de combate à epidemia. Não vamos comentar qualquer caso individual ou qualquer caso de um residente fora de Macau. Temos de nos focar nos assuntos comuns, não devemos fazer um comentário sobre essa questão. A ideia é partilhar as ideias gerais e as perguntas não devem ser repetidas. A ideia geral desta conferência é abordar os assuntos comuns relacionados com o novo tipo de coronavírus. Essa é a esperança da maioria dos residentes de Macau”, frisou o clínico.

Autoridades preparam próxima etapa

Depois de duas vagas no território, os Serviços de Saúde já estão a trabalhar para preparar uma eventual terceira vaga, revelou Lo Iek Long. “Sobre as medidas a seguir, na primeira vaga e segunda vaga tivemos uma diferença de 40 dias. Precisamos de estar atentos”, disse o médico do São Januário, acrescentando que os Serviços de Saúde estão a aproveitar este período para analisar o que pode ser melhorado, nomeadamente ao nível de medicação, obras a realizar nas instalações hospitalares, assim como arranjos nas máquinas de ventilação. “Antes de obtermos zero casos já estávamos a trabalhar nisto. Eu não posso dizer que, no futuro, não possa existir uma terceira vaga, temos é de fazer bem todos os trabalhos preparativos, e assim fazer melhor no futuro”.

Em relação aos casos de pacientes em Hong Kong que voltaram a testar positivo depois de receberem alta, Lo Iek Long frisou que “em Macau as medidas são seguras” porque os pacientes são obrigados a cumprir dois meses de observação médica. Questionado sobre a disponibilidade de hidroxicloroquina em Macau, na sequência das declarações do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o médico referiu que não aconselha o seu uso a pessoas que não estejam infectadas. “Sem estar infectado não aconselho este medicamento”.

Na conferência de imprensa, Inês Chan, da Direcção dos Serviços de Turismo, não quis identificar o novo hotel designado para acolher pessoas em quarentena. “Hoje [ontem], na Pousada Marina Infante temos mais de 10 quartos para serem ocupados. Quando formos utilizar um novo hotel iremos anunciar o nome através de comunicado”, disse.