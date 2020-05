CCAC regista aumento de queixas relacionadas com gestão de casinos e grandes hotéis 

O número de queixas e denúncias relacionadas com a gestão de casinos e de grandes hotéis aumentou nos últimos anos, indica o relatório de actividade do Comissariado contra a Corrupção de Macau referente a 2019. No documento, publicado ontem em Boletim Oficial, Chan Tsz King assinala a conclusão de 187 casos no âmbito do combate à corrupção no ano passado, e refere que os casos relacionados com corrupção “têm vindo a cair nos últimos cinco anos”.

Eduardo Santiago

O comissário do Comissariado contra a Corrupção de Macau (CCAC), Chan Tsz King, alertou ontem para uma “tendência de subida do número de queixas e denúncias que envolvem as questões de gestão dentro dos casinos e dos hotéis de grande envergadura” nos últimos anos, sobretudo envolvendo casos de irregularidades no âmbito de “concursos públicos de empreitada, aquisição de bens e materiais, recrutamento e promoção de pessoas”. Os dados surgem no relatório de actividades do CCAC relativo a 2019, onde o crime de falsificação de documento “representou uma grande proporção dos casos investigados”.

No relatório, o CCAC assinala que o crime de falsificação de documento representou uma grande proporção dos casos investigados e que houve uma “relativa redução no número de casos” envolvendo práticas de corrupção activa e passiva de forma directa. Já em relação às infracções legais e disciplinares cometidas por trabalhadores da função pública, os dados do CCAC indicam “um aumento no número de casos cometidos por agentes policiais, sendo que esses casos envolveram principalmente entradas em casinos entre outros actos de infracção disciplinar e crimes de burla”.

O CCAC refere também que agiu com “firmeza” no combate à corrupção no sector público e deu vários exemplos, nomeadamente o caso de alegada corrupção na apreciação de pedidos de fixação de residência, envolvendo antigos dirigentes do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM). Na conclusão sobre esta matéria, o CCAC assume que ainda existem “várias circunstâncias em que os serviços públicos, ao lidarem com assuntos administrativos, não cumpriram rigorosamente a lei e actuaram deficientemente, devendo, por conseguinte, todos os serviços públicos aprender com tais factos, tomando-os como referência”.

No preâmbulo do relatório, assinado pelo comissário contra a corrupção, Chan Tsz King frisou que, para além do empenho e esforço na conclusão de investigações anti-corrupção no sector público, o “CCAC dá igualmente ênfase ao trabalho de combate à corrupção no sector privado”, e que, no âmbito das queixas relacionadas com o sector privado recebidas nos últimos anos, “existe uma tendência de subida do número de queixas e denúncias que envolvem as questões de gestão dentro dos casinos e dos hotéis de grande envergadura, e sobretudo envolvendo irregularidades no âmbito de concursos públicos de empreitada, aquisição de bens e materiais, recrutamento e promoção de pessoal”.

Chan Tsz King garantiu que o CCAC irá a prestar “atenção ao eventual risco da prática de crimes de corrupção no sector privado” e que serão promovidos “a ética empresarial e o desenvolvimento saudável do sector privado, esforçando-se pela defesa da integridade e da justiça em Macau”.

Anonimato em mais de metade das queixas e denúncias

Sobre o número de queixas e denúncias apresentadas em 2019, o CCAC recebeu um total de 584, das quais 111 foram no âmbito do combate à corrupção e 473 na área da provedoria de justiça. Outro dado veiculado no relatório do CCAC remete para o número de denúncias ou queixas anónimas apresentadas pelos cidadãos. “No ano passado, 319 casos corresponderam a denúncias ou queixas anónimas apresentadas pelos cidadãos, entre as quais, mais de 66% ou não eram verídicas ou cujo teor não correspondia inteiramente à realidade ou então trataram-se de queixas a que se revelaram ser inviável dar seguimento na busca de obtenção de resultados frutíferos”, pode ler-se no referido documento. Para o CCAC, muitos dos cidadãos recorreram indevidamente ao CCAC e “tais situações implicam indubitavelmente um abuso de recursos públicos”.

Relativamente a estes casos, o CCAC adiantou que, após “aprofundadas investigações”, descobriu-se que “as situações relatadas em algumas denúncias não correspondiam à verdade”, sendo que, em determinados casos, se verificaram “indícios de que alguns indivíduos actuaram simplesmente com o intuito de atingir o objectivo de prejudicar outras pessoas através dessas denúncias”.

Em relação aos casos investigados da área da provedoria de justiça, o CCAC, constatou que, muitas vezes, “a gravidade do problema não reside na violação de disposições legais”, sendo que o que acontece com maior frequência é o facto de os serviços públicos “enfrentarem problemas aquando da execução das normas legais abstractas”, mas existe “um grande espaço para melhoria”, por parte dos referidos serviços, no que concerne à eficiência na resolução concreta dos problemas dos cidadãos.

No relatório publicado ontem em Boletim Oficial, o CCAC assinala também que o número de queixas e denúncias, em geral, assim como o número de casos relacionados com o combate à corrupção têm vindo a cair nos últimos cinco anos, com excepção de 2017, ano de eleições para a Assembleia Legislativa.

Secretário para a Segurança garante investigação a suspeitos de práticas ilícitas

Wong Sio Chak, secretário para a Segurança, reagiu, em comunicado, ao relatório de actividades de 2019 do CCAC, para assegurar que todos os suspeitos das forças de segurança envolvidos em práticas de actividades ilícitas estão a ser investigados. “Foram iniciadas investigações contra os envolvidos nos termos da lei e de forma rigorosa”, pode ler-se no documento veiculado ontem pelo gabinete do secretário para a Segurança. Wong Sio Chak frisou que “não são tolerados quaisquer actos que violem a lei e a disciplina” e que serão “aplicadas as devidas medidas legais se os factos forem comprovados”. O secretário salientou ainda que os agentes das forças e serviços de segurança desempenham missões e responsabilidades públicas, nomeadamente, “manutenção da ordem pública, garantia da estabilidade de segurança na sociedade, protecção da vida e dos bens dos cidadãos, bem como é seu dever cumprir com rigor a lei e dar maior importância às próprias condutas”. Wong Sio Chak garantiu ainda que os serviços da sua tutela “vão reforçar a cooperação com o CCAC”, e exigiu que “os seus serviços subordinados tomem este caso como um exemplo, de forma a fortalecer as ordens e a educação de integridade da polícia”, bem como exorta a que efectuem uma revisão profunda sobre os mecanismos de gestão interna e de monitorização.