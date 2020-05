Associação de Pais da EPM acusa escola de “descoordenação” e comunicação “deficiente”

A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Escola Portuguesa de Macau (APEP) entregou ontem uma carta à instituição de ensino onde demonstra o seu desagrado pela forma como a situação da pandemia tem sido gerida ao pela escola. Na carta, a que o PONTO FINAL teve acesso, a APEP lamenta a “descoordenação e falta de comunicação” da direcção da Escola Portuguesa de Macau (EPM) “ao longo dos últimos quatro meses”, uma situação que foi “tanto interna como externa”, refere a carta.

Para a APEP, e apesar entender, num primeiro momento, que houvesse alguma “descoordenação” na instituição de ensino durante o início da pandemia, “impunha-se que, após este primeiro embate, a Direcção da EPM se fosse adaptando, com a rapidez que a situação e os interesses em causa exigiam, e pusesse em prática, de forma clara, as melhores políticas e soluções de forma a privilegiar e proteger o interesse dos alunos”. A associação de pais considera que a resposta da EPM à situação da pandemia foi “dentro dos mínimos dos mínimos exigíveis e necessários”, mas “sem ambição nem inovação”. A APEP acrescenta que a comunicação com a direcção da EPM é “deficiente”, lamentando que pais e encarregados de educação “acabem por saber as informações através dos meios de comunicação social ou por intermédio dos seus educandos” em vez de ser “de forma directa”.

A associação de pais considera também inconcebível que, em 16 semanas de pandemia, os pais nunca tenham sido abordados pela direcção ou informados a tempo dos horários das aulas presenciais e das alterações dos horários das aulas por vídeo. “E não se diga que estas falhas de comunicação são fruto das circunstâncias excepcionais que vivemos, pois a Direcção da EPM sempre habituou os pais e encarregados de educação a viver com ausências de informação, bem como a receber a informação em cima da hora. Tudo isto gera mal-estar, que podia e devia ser evitado ou minimizado, principalmente numa situação como a actual”, acrescenta a missiva. A APEP critica também o facto de a EPM decidir prolongar o ano lectivo “por uns singelos três dias”, até três de Julho, quando a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude permite o prolongamento até ao fim desse mês.

O PONTO FINAL tentou obter uma reacção por parte do director da EPM, Manuel Machado, mas não foi possível obter qualquer resposta até ao fecho da edição.

Pedro André Santos