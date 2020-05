Última paciente com Covid-19 recebeu alta hospitalar ao fim de 41 dias sem novos casos

Os Serviços de Saúde assinalaram ontem a recuperação da última paciente infectada por Covid-19 em Macau. O anúncio da alta hospitalar de uma residente de 15 anos reduziu para zero o número de infectados no território, que, neste momento, regista oito pessoas em isolamento de convalescença. Lei Chin Ion assumiu que a situação de Macau é “estável”, mas não se comprometeu com uma data para a reabertura das fronteiras com Hong Kong e Zhuhai. Inês Chan revelou que a Pousada Marina Infante está perto da lotação máxima e que a Direcção dos Serviços de Turismo irá anunciar um novo hotel brevemente.

Macau já não tem pacientes a recuperar da Covid-19 após a alta hospitalar de uma residente de 15 anos, que estava internada desde o final de Março, anunciou ontem o director dos Serviços de Saúde, Lei Chin Ion. Na habitual conferência de imprensa do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, que assinalou o 41º dia consecutivo sem registo de novos casos, Lei Chin Ion admitiu que o risco de novas infecções em Macau é “muito baixo”, mas frisou que a reabertura das fronteiras com Hong Kong e Zhuhai está dependente da evolução da pandemia nas regiões vizinhas. Leong Iek Hou assinalou que as autoridades estão a trabalhar “o mais rápido possível” para a reabertura das piscinas públicas e dos recintos desportivos, enquanto que Inês Chan, da Direcção dos Serviços de Turismo, revelou que a lotação máxima da Pousada Marina Infante está quase esgotada.

“Estou aqui para divulgar uma novidade, o último doente de Macau com Covid-19 recebeu alta hoje [ontem]”, começou por dizer Lei Chin Ion, enaltecendo depois a recuperação de 35 doentes. “Todos já receberam alta e, neste momento, temos um registo de zero casos infectados. Na segunda vaga tivemos apenas uma situação grave, mas com os esforços da nossa equipa conseguimos o tratamento e o último paciente já teve alta hospitalar”, acrescentou o representante dos Serviços de Saúde.

Já Lo Iek Long, médico adjunto da Direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, apresentou o quadro clínico da última paciente recuperada. “A paciente que teve alta hoje [ontem] trata-se do 29º caso identificado. Ao todo, já tiveram alta 45 pessoas. Todos os casos de contacto próximo também já saíram. Neste momento, temos apenas oito pacientes a cumprir o período de convalescença no Centro Clínico de Saúde Pública no Alto de Coloane”, começou por referir Lo Iek Long na sua intervenção, antes de adiantar mais pormenores sobre a recuperação da última paciente da segunda vaga. “Trata-se de uma residente de 15 anos de idade, estudante no Reino Unido. Chegou a Macau no dia 24 de Março e foram identificados sintomas depois de uma estadia em Hong Kong que durou uma semana. Foi encaminhada para a enfermaria do Hospital São Januário e esteve 56 dias internada. Recebeu tratamento antiviral e não apresentou sintomas de pneumonia nas análises realizadas a 17 e 19 de Maio. Por isso, reuniu os critérios e recebeu alta hospitalar, seguindo-se um período de 14 dias de convalescença”, completou o clínico.

Serviços de Saúde sem data para reabertura das fronteiras

Apesar de reconhecer que a situação em Macau é neste momento “estável” e de “risco muito baixo”, Lei Chin Ion não se comprometeu com uma data para a reabertura das fronteiras com as regiões vizinhas, nomeadamente Hong Kong. “Macau está há 41 dias sem casos e o risco em Macau é muito baixo, mas temos de ter em conta a situação de todo o mundo, uma vez que os números continuam a aumentar. Na Rússia há 300 mil casos de infectados e na Índia a situação está a aumentar. Por isso, não podemos baixar a guarda”, afirmou o director dos Serviços de Saúde, antes de abordar a preocupação dos cidadãos de Macau sobre a reabertura das fronteiras. “Os cidadãos de Macau estão preocupados sobre quando iremos abrir a fronteira, uma vez que a situação está estável neste momento, mas é necessário negociar com os governos de Hong Kong, Zhuhai ou da província de Guangdong”.

Questionado sobre a possibilidade de Macau aumentar a capacidade diária de realização de testes de ácido nucleico, Lei Chin Ion respondeu: “Podemos aumentar até aos 10 mil testes por dia, mas até agora não verificámos essa necessidade”, afirmou o representante do Governo.

Piscinas públicas e recintos desportivos vão reabrir com condições

Leong Iek Hou, coordenadora do núcleo de prevenção e vigilância de doenças infecciosas assumiu que estão a decorrer negociações com o Instituto do Desporto para a reabertura de piscinas públicas e recintos desportivos. “Os Serviços de Saúde estão em comunicação com o Instituto do Desporto, pois há alguns critérios para a reabertura das piscinas públicas, nomeadamente a limitação do número de entrada de pessoas”, disse Leong Iek Hou, adiantando ainda que o Instituto para os Assuntos Municipais irá fazer uma inspecção sanitária à qualidade da água das piscinas.

Em relação à reabertura dos recintos desportivos, a representante dos Serviços de Saúde assumiu que há conversações nesse sentido. “Se calhar vamos reabrir em breve os campos de futebol e de basquetebol, mas não aconselhamos competições nestes sítios”, concluiu.

Pousada Marina Infante com lotação no máximo

As autoridades de Macau vão anunciar brevemente um novo hotel para observação médica, uma vez que a capacidade de lotação da Pousada Marina Infante está perto do máximo. “Sabemos que a pousada Marina Infante tem uma capacidade de 198 quartos e neste momento temos 316 pessoas alojadas. Alguns são menores que estão com os pais e agora só nos restam 10 quartos disponíveis. Todos os dias chegam pessoas a Macau que precisam de fazer quarentena, mas temos pessoas que vão sair de isolamento, e estamos a trabalhar para encontrar um novo hotel. O hotel já está a ser preparado, mas ainda não está a ser utilizado. Quando chegar o tempo oportuno, iremos anunciar o hotel designado”, disse Inês Chan, revelando que o hotel é uma das 12 unidades hoteleiras antes utilizadas para quarentena.

A representante da DST revelou ainda o número de passageiros que utilizaram o autocarro dourado para fazer a viagem entre Hong Kong e Macau. “A partir de 8 de Maio houve seis carreiras por dia e, no total, tivemos 220 passageiros de Hong Kong para Macau. Já de Macau para Hong Kong viajaram um total de 643 passageiros”, disse.

DSES anuncia vagas para estágio de dois meses na Tecent

Os estudantes universitários de Macau vão ter a oportunidade de realizar um estágio de dois meses na gigante tecnológica Tecent, anunciou Chan Ion Wai, chefe do Departamento de Estudantes das Instituições do Ensino Superior da Direcção dos Serviços de Ensino Superior (DSES), na conferência de imprensa de ontem. O representante da DSES revelou que Macau terá direito a 10 vagas no programa de apoio a jovens talentos. No total, já foram seleccionados 43 alunos de um universo de 800 estudantes para a fase da entrevista, sendo que, até 29 de Maio, serão seleccionados os melhores alunos. O estágio começa em Junho. Chan Ion Wai referiu ainda que o Governo está a trabalhar no intuito de ajudar os estudantes finalistas a encontrar estágios profissionais, nomeadamente através do programa “Futuro Brilhante”, que irá decorrer ao longo de quatro semanas entre Junho e Agosto.