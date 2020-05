Pereira Coutinho quer estender plano de distribuição de máscaras até ao final do ano

José Pereira Coutinho entregou, ontem, um pedido de informações na Assembleia Legislativa solicitando ao Governo que dê mais detalhes sobre o programa de distribuição de máscaras aos residentes. O Executivo já avisou que o programa não será eterno, mas, ao PONTO FINAL, o deputado pede que sejam distribuídas máscaras aos residentes até ao final de Dezembro.

André Vinagre

Pereira Coutinho quer que o Governo continue com o plano de distribuição de máscaras subsidiadas até ao final de Dezembro. Ao PONTO FINAL, o deputado explicou que teme que os casos assintomáticos voltem a provocar um surto na comunidade. Ontem, José Pereira Coutinho entregou, na Assembleia Legislativa (AL), um pedido de informações para que o Governo possa dar mais detalhes sobre o programa, nomeadamente sobre o custo global e o valor dos montantes subsidiados.

No documento, o presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) começa por perguntar ao Governo quantas máscaras, desde Janeiro até agora, foram adquiridas para distribuir pelos cidadãos e qual o seu custo total. José Pereira Coutinho pergunta também qual é a reserva de máscaras actual a serem distribuídas pelos residentes. Por fim, o deputado questiona: “Qual o valor global dos montantes subsidiados às máscaras distribuídas aos cidadãos?”. Ao PONTO FINAL, o deputado referiu que pediu as informações a bem da “transparência governativa”.

Coutinho quer, então, saber se o plano de distribuição se pode manter a longo prazo, se existem dificuldades na aquisição de máscaras e de que forma variam os preços de cada máscara, consoante os locais de produção. “Queremos saber quais são os valores que estão a ser pagos e onde é que são feitas as máscaras. Neste momento, não sabemos, porque as máscaras não trazem etiquetas sobre os locais de produção nem prazos de validade”, alerta o deputado.

Segundo o presidente da ATFPM, o pedido de informações ao Governo foi motivado pelo facto de os Serviços de Saúde terem alertado que o plano de distribuição de máscaras não durará eternamente. Há um mês, Lo Iek Long, médico da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, disse, na conferência de imprensa diária, que este não poderia ser “um programa permanente” e que era “o momento para reflectir se esse programa é necessário ou não”. Agora, preocupado com os casos assintomáticos, Pereira Coutinho pediu que o Executivo mantenha o plano até “pelo menos ao final de Dezembro”. O deputado quer que o Executivo continue com o plano “até à situação estar estabilizada”. Recorde-se que ontem foi anunciado que em Macau já não há nenhum caso de infecção pelo novo coronavírus e não há novos casos há 41 dias.

A propósito dos casos assintomáticos, já no mês passado o deputado tinha pedido ao Governo que rastreasse os casos sem sintomas de infecção pelo novo coronavírus, inicialmente ao pessoal da linha da frente, como as forças de segurança e trabalhadores do sector da saúde, e, posteriormente, alargando os testes a toda a Função Pública. Pereira Coutinho ainda não recebeu resposta a esta sugestão por parte do Executivo.