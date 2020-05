Empresa de fabrico de máscaras pede ajuda ao Governo para confirmar qualidade dos filtros

A empresa constituída para fabricar máscaras em Macau ainda está à espera para confirmar a qualidade dos filtros que vão ser comprados. Para isso, a AS King – Produtos Médicos Limitada, empresa que tem Jorge Valente como sócio, pediu ajuda ao Governo, no sentido de encontrar empresas ou agentes fiáveis. O empresário reiterou, ao PONTO FINAL, que os planos mantêm-se e a fábrica deverá começar a produzir máscaras no próximo mês.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A AS King – Produtos Médicos Limitada, empresa de Macau constituída no mês passado para começar a produzir máscaras na região, está, neste momento, a tentar confirmar a qualidade dos filtros enviados para testes. A empresa de Macau pediu ajuda ao Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) para encontrar empresas ou agentes que vendam filtros com qualidade. O processo não atrasou os planos para o início da produção. Ao PONTO FINAL, Jorge Valente, um dos sócios, reiterou que a data para o início do fabrico das máscaras se mantém em Junho. A empresa terá entre 10 a 20 trabalhadores, adiantou o empresário.

Para já, a empresa ainda não comprou os filtros, mas recebeu o material por parte de possíveis fornecedores para fazer testes. “Numa máscara, o mais importante é o filtro, e nós fazemos todos os possíveis para comprar material que seja de acordo com as especificações e ‘standards’ que queremos”, referiu Jorge Valente.

“Nós temos soluções internacionais. Na Europa e nos Estados Unidos, nós podemos confiar. Mas quando vamos ao Vietname ou à Tailândia ou à China continental e compramos o mesmo produto, que vem com as especificações, como é que conseguimos certificar se essa coisa é o que diz no certificado?”, questionou Jorge Valente, acrescentando: “Nós estamos a pedir ajuda ao IPIM e ao Governo para ver se nos podem arranjar empresas grandes ou agentes em que nós possamos confiar para comprar esses produtos”.

O empresário explicou que, neste momento, é difícil perceber quais os fornecedores que são fiáveis: “Quando o mercado não está bem estabelecido, existem muitos chicos-espertos. Quando o material está escasso e super inflaccionado, existem chicos-espertos que tentam fazer negócios que não são normais”. “Não sabemos quais são os fornecedores que são fiáveis e, quando compramos esses produtos, não sabemos se é verdadeiro ou se é falso. Se o material está ou não de acordo com as especificações”, admitiu.

Questionado sobre a data do início de produção, Jorge Valente indicou o mês de Junho. “Já estava nos planos, não estamos atrasados”, ressalvou. A fábrica terá entre 10 a 20 trabalhadores, especificou o empresário.

A empresa está também à espera da licença para começar a produzir e da certificação do produto. O primeiro passo é, segundo o empresário, conseguir certificação local e, mais tarde, conseguir certificação europeia. “As pessoas têm mais confiança quando o produto tem também certificação europeia”, indicou. A fábrica que, de acordo com os planos da empresa, deverá produzir inicialmente 50 mil máscaras por dia, vai focar-se inicialmente no mercado de Macau e, no futuro, exportar para os países de língua portuguesa.