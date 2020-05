DSAL registou 23 casos de “falsa relação de trabalho” em 2019

Em resposta a uma interpelação escrita do deputado Leong Sun Iok, sobre declarações falsas para o Fundo de Segurança Social (FSS), o director da DSAL revelou que, no ano passado, foram identificados 23 casos de “falsa relação de trabalho”, e revogadas 55 autorizações de contratação. Wong Chi Hong assegurou também que as autoridades vão optimizar medidas de combate às contratações simuladas de trabalhadores residentes por parte das empresas.

A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) identificou, no ano passado, mais de duas dezenas de declarações falsas sobre contribuições para o Fundo de Segurança Social (FSS), revelou Wong Chi Hong, em resposta a uma interpelação escrita do deputado Leong Sun Iok. O membro da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) assinalou que, em Macau, há empregadores que “obtêm quotas para importação de mão-de-obra através de falsas declarações sobre as contribuições para o Fundo de Segurança Social” e interpelou o Governo sobre a introdução de um regime sancionatório para este tipo de infracções administrativas.

“A prestação de falsas declarações sobre o número de trabalhadores locais e o respectivo rendimento pelos empregadores e empresas, para obterem quotas de trabalhadores não residentes, perturba o mercado de recursos humanos e a ordem económica de Macau, assim como impede o normal funcionamento do regime de segurança social”, pode ler-se na interpelação de Leong Sun Iok enviada a 20 de Março para o Governo.

O deputado da FAOM recorda que, em caso de infracção, os casos são remetidos aos órgãos judiciais para efeitos de tratamento, o que poderá causar pressão sobre os tribunais. “Tendo em conta que os procedimentos judiciais são demorados, aumenta-se também a pressão sobre os tribunais. O Governo vai considerar a aplicação de um regime sancionatório para infracções administrativas, com vista a acelerar a eficiência do tratamento e a reprimir, eficazmente, as infracções?”, questionou.

Na resposta assinada pelo director da DSAL, Wong Chi Hong escreveu que, “caso se verifique que o empregador teve a intenção de obter para si ou para terceiros benefícios ilegítimos através de falsas declarações dos dados de contribuição, o Fundo de Segurança Social remete o caso aos órgãos judiciais para o devido acompanhamento, nos termos da lei, por eventual envolvimento em crimes como falsas declarações e falsificação de documentos”.

Wong Chi Hong acrescenta que, após a investigação, caso seja confirmada a existência de falsa declaração da relação de trabalho por parte da empresa, a “DSAL procederá oficiosamente ao respectivo tratamento, incluindo a revogação total ou parcial das autorizações de contratação de trabalhadores não residentes, bem como o encaminhamento dos casos ao respectivo serviço competente para o devido acompanhamento, nos termos das suas competências, quando os casos envolvem crimes como falsas declarações ou falsificação de documentos”.

O director da DSAL referiu ainda que em 2019 “houve 23 casos que foram confirmados de existência de falsa criação da relação de trabalho entre a empresa e o residente de Macau, incluindo falsa declaração sobre as contribuições para o FSS e demais casos comunicados pelos serviços públicos, envolvendo um total de 55 autorizações de contratação revogadas”.

Em relação ao actual mecanismo de fiscalização do Fundo de Segurança Social, Leong Sun Iok considerou que há uma falta de rigor que contribui para a prestação de falsas informações para a obtenção de quotas de trabalhadores não residentes de “forma enganosa”. O deputado questionou ainda o Executivo sobre a optimização dos procedimentos de notificações e inscrição no FSS e a articulação com o desenvolvimento do Governo electrónico. “Como é que o Governo vai optimizar os procedimentos de notificações e inscrição no FSS, para proteger os direitos e interesses dos trabalhadores e informá-los atempadamente da mudança da sua situação de segurança social? No futuro, como é que vai ser feita a articulação com o desenvolvimento do Governo electrónico, bem como o reforço da divulgação e simplificação dos procedimentos?”, escreveu Leong Sun Iok.

Sobre este assunto, Wong Chi Hong referiu que o Fundo de Segurança Social “continua a rever e a aperfeiçoar o actual mecanismo de fiscalização”, com vista a efectuar uma fiscalização “mais eficaz” das contribuições e que, em articulação com o desenvolvimento do Governo electrónico, “serão optimizados continuamente os serviços externos no sentido de proporcionar serviços de segurança social mais convenientes à população”.