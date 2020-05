Associação pede apoio para trabalhadores envolvidos em episódio de intoxicação alimentar 

A Associação de Direitos dos Trabalhadores do Jogo pediu à SJM, em carta ontem entregue à DSAL, para deixar de impor férias não pagas aos funcionários e para cobrir as suas despesas relacionadas com tratamentos clínicos. Cerca de 30 trabalhadores envolvidos no recente caso de intoxicação alimentar nas empresas da SJM pediram ajuda.

Numa petição que foi ontem entregue a Wong Chi Hong, director da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), Cloee Chao, presidente da Associação de Direitos dos Trabalhadores do Jogo, exigiu que, em relação aos funcionários vítimas do recente caso de intoxicação alimentar nos restaurantes da Sociedade de Jogos de Macau (SJM), a concessionária de jogo lhes atribua, excepcionalmente, férias remuneradas e que disponibilize um reembolso das despesas por tratamento clínico.

No recente episódio de intoxicação alimentar em quatro dos restaurantes da SJM, que envolveu 56 funcionários, cerca de 30 das vítimas revelaram à associação que foram obrigadas a pagar parte dos custos de tratamento médico. A associação presidida por Cloee Chao disse duvidar das medidas “injustificadas” implementadas pela concessionária que, pela ausência desses trabalhadores no trabalho, ou lhes impôs férias não pagas ou lhes descontou as suas faltas por doença.

Segundo indicou Cloee Chao, a maioria dos requerentes que solicitaram ajuda, todos residentes locais, trabalha no Casino Oceanus, um dos casinos satélite da SJM. “Até agora, a empresa [Casino Oceanus] ainda não emitiu um aviso concreto em relação a esse caso e aos trabalhadores. No entanto, no formulário de declaração de faltas, a ausência desses trabalhadores foi marcada como ‘férias não pagas’ ou ‘faltas por doença’”, adiantou a dirigente associativa.

De acordo com o sistema de gestão dos casinos satélite da SJM, incluindo o Casino Oceanus, permite-se tirar, de dois em dois meses, apenas um dia de falta por doença remunerado. “Por isso, quando o tratamento médico desses trabalhadores afectados demora mais de um dia, os dias em que faltarem ao trabalho vão ser tratados como faltas sem vencimento”, explicou a presidente da associação, acrescentando que “os funcionários foram até informados que a falta ao trabalho só é justificada quando se trata de acidentes de trabalho. Isto é, no caso de eles serem encaminhados para o hospital, durante o perído de trabalho, por problemas de saúde”.

Quanto à cobertura da doença para os funcionários afectados, a associação adiantou que estes foram obrigados a pagar a porção que exceda o valor cobrado no seguro. Segundo referiu a representante da associação, os requerentes de ajuda, que se ausentaram entre um e quatro dias por motivo de doença, acabaram por gastar cerca de mil patacas. Para esses trabalhadores, que Cloee Chao disse cumprirem a orientação da empresa ao tirarem “férias com metade de salário”, esse montante é uma “enorme carga”.

A associação criticou a concessionária de jogo por esta “atribuir as responsabilidades” aos funcionários na questão de cobertura por doença, defendendo que estes “não tiveram culpa nenhuma” no caso de intoxicação alimentar. Assim, Cloee apelou à SJM que, além de assegurar férias remuneradas para as vítimas, lhes efectue um reembolso dos gastos que estes tiveram com o tratamento médico.