Paisagens sonoras e uma reflexão sobre o novo horizonte de Macau

A Creative Macau inaugura esta terça-feira a exposição “Mountain Surrounded by Sea”, de Crystal Chan e Benjamin Hodges. Num convite à contemplação da linha do horizonte, em tempos de confinamento, os dois artistas exploram a transformação de Macau ao longo dos anos com uma instalação de som e imagem, que evoca a conquista de terra ao mar.

Eduardo Santiago

A conquista de terra ao mar e a memória de uma cidade em constante transformação são as linhas condutoras da exposição “Mountain Surrounded by Sea”, de Crystal Chan e Benjamin Hodges, que se inaugura esta terça-feira na Creative Macau. Através de uma instalação sonora e da recriação de um possível apartamento na zona dos novos aterros, os artistas recorrem a uma janela artificial para uma reflexão sobre a reclamação de terra ao mar.

“A instalação tem duas secções. Uma é a recriação artificial de um apartamento, o interior de um apartamento, como se tivesse sido construído num set de cinema, com uma imagem enorme de uma janela, e, através dessa imagem de uma janela, criamos a perspectiva dessa reclamação de terra ao mar”, começou por explicar Benjamin Hodges ao PONTO FINAL.

Natural de Macau, Crystal Chan regressou ao território no final do mês de Março, depois de uma estadia em Nova Iorque, e teve de cumprir o período de quarentena de 14 dias num dos hotéis designados. “Da janela do meu hotel, eu via uma espécie de montanha com uma série de pequenas ilhas, fruto da reclamação de terra ao mar, e todo um cenário de construção e desenvolvimento. Em Macau é suposto estarmos rodeados de mar e montanhas, mas cada vez mais deixámos de ver montanhas, ou tornaram-se muito difíceis de ver. A minha estadia de 14 dias naquele hotel teve uma espécie de ressonância no trabalho que estava a desenvolver, nomeadamente na edição do som. Essa experiência de quarentena deu-me a possibilidade de ter momentos de contemplação, algo que quis trazer para esta exposição”, contou Crystal Chan.

Com um percurso na pintura, a artista de Macau explorou pela primeira vez a instalação sonora. “Através dos meus sons, quero que as pessoas reflictam sobre a nossa relação com o espaço que nos envolve, com a terra que pisamos. E deixo em aberto às pessoas para que sintam a sua relação com Macau através do som”, explicou a artista, acrescentando o tipo de espaços que escolheu para a instalação. “Gravei o som de um yum cha, num restaurante de dim sum, gravei o som da orla costeira onde as pessoas passeiam de bicicleta, o som de pássaros, e para a composição sonora acrescentei alguma música com instrumentos. É uma composição sonora muito longa, de cerca de duas horas, para que as pessoas tenham a hipótese de ficar mais tempo e ter uma experiência pessoal de contemplação, ficando ao critério de cada um determinar quanto tempo pretende ficar a contemplar”, disse.

Para acompanhar a instalação sonora de Crystal Chan, Benjamin Hodges construiu uma réplica de um apartamento de Macau com uma janela falsa e a projecção de uma montanha de areia com mar à volta. “A animação é quase uma presença fantasmagórica, uma miragem de pescadores no mar quando olhamos para o horizonte. Uma refracção da luz num horizonte distante. Tal como em qualquer espaço interior, jogamos com esta ideia de uma visão distante que é tanto o futuro como o passado, da qual não nos conseguimos dissociar e que, por isso, se torna uma espécie de miragem”, afirmou o artista norte-americano, assinalando depois que recorreu a um diorama tradicional para a projecção de imagens que invocam um passado translúcido num presente em transformação.

No sentido de evocar os antigos pescadores de Macau, Benjamin Hodges colocou do outro lado da sala recipientes de esferovite cheios de água e uma projecção no tecto com a superfície da água e elementos marinhos. De acordo com o artista, a intenção é criar um efeito cascata, para “representar a perturbação do ambiente” causada pela acção do homem, juntamente com o desaparecimento de profissões tradicionais, provocado pela indústria. “Temos de assinalar o risco real do impacto destas mudanças no ambiente, mas também do impacto que causou na vida das pessoas. Hoje em dia, a geração de Macau arranja trabalho nos casinos e a profissão tradicional de pescador está a perder-se. A ideia é convidar as pessoas a contemplar este novo espaço físico e a reflectir sobre a forma como a natureza teve de se adaptar”, disse Benjamin Hodges. A exposição “Mountain Surrounded by Sea” vai estar na Creative Macau até ao dia 6 de Junho.