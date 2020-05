Ng Kuok Cheong sugere localizar nova biblioteca na Zona A dos Novos Aterros

Em interpelação escrita, o deputado pediu ao Governo para considerar a construção da nova Biblioteca Central na Zona A dos Novos Aterros. Quanto ao Antigo Tribunal, localização já considerada, Ng Kuok Cheong propôs que seja aproveitado como espaço para exposições culturais. O democrata sugeriu ainda às autoridades que sejam relocalizados para o anterior Edifício da Polícia Judiciária (PJ) os gabinetes do secretário para a Economia e Finanças e dos Transportes e Obras Públicas.

Ng Kuok Cheong afirmou que o antigo Edifício da PJ se tem mantido não utilizado devido à decisão pendente de se construir a nova Biblioteca Central no Antigo Tribunal. O deputado foi informado que o projecto em questão, que foi referido nas LAG deste ano, só avançará após concretizado o “Planeamento Urbanístico” da DSSOPT.

Dado que o antigo tribunal se situa no centro de cidade, com uma alta afluência, junto com as discussões constantes dos residentes acerca da localização, o deputado não se mostrou favorável à proposta de se construir a nova biblioteca no local. Tendo em conta previsões como o aumento drástico de população e a consequente implementação de equipamentos de lazer e cultura, o democrata perguntou ao Governo se considera planear a construção da nova Biblioteca Central na Zona A dos Novos Aterros.

Em relação ao Antigo Tribunal, Ng Kuok Cheong sugeriu ao Governo que aproveite esse edifício – sem prejudicar o seu aspecto – como um centro para a realização de exposições e actuações culturais e para a promoção de produtos das marcas locais.

Na sua interpelação, o democrata referiu-se ao facto de os gabinetes do secretário para a Economia e Finanças e para os Transportes e Obras Públicas estarem localizados em propriedades privadas, o que implica um gasto anual “superior a dezenas de milhões de patacas” de renda. Ng Kuok Cheong considera que, enquanto governantes principais da RAEM, os secretários devem “servir de exemplo” ao aproveitarem as propriedades do Governo e “evitarem desperdiçar os fundos públicos”. Assim, questionou as autoridades sobre a hipótese de se relocalizarem os seus gabinetes para o original edifício da PJ, próximo da Sede do Governo.

M.F.