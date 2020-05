Macau não regista novos casos há 40 dias

Um dos pacientes recuperados completou ontem os 14 dias de isolamento de convalescença e recebeu alta hospitalar dos Serviços de Saúde, ao 40º dia sem registo de novos casos no território. Macau tem agora um paciente em tratamento na enfermaria de isolamento no Centro Clínico de Saúde Pública e apenas sete pessoas em observação. Com o regresso faseado do ensino primário, agendado até dia 1 de Junho, a DSEJ vai assegurar o teste de ácido nucleico a 3000 alunos transfronteiriços e mil encarregados de educação.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O médico adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, Lo Iek Long, anunciou ontem que Macau está há 40 dias sem registo de novos casos de infecção pelo novo tipo de coronavírus e há 51 dias sem qualquer registo de casos relacionados com casos importados. Na habitual conferência de imprensa do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, o representante dos Serviços de Saúde frisou que não há uma data para a reabertura total das fronteiras às regiões vizinhas, apesar de Macau ter igualado o tempo sem registo de novos casos da primeira vaga de Covid-19 no território.

“Macau está há 40 dias sem registo de novos casos de infecção pelo novo tipo de coronavírus e há 51 dias sem qualquer registo de casos relacionados com casos importados. De um total de 45 casos, já tivemos 44 recuperações e apenas um caso grave, sendo que não houve casos de morte”, começou por dizer Lo Iek Long, acrescentando algumas informações sobre o quadro clínico da paciente em tratamento, uma residente de 15 anos, estudante no Reino Unido. “A paciente em tratamento está estável e sem sintomas, sendo que não é necessário apoio de oxigénio”, afirmou o clínico, para depois anunciar que mais um paciente recebeu alta hospitalar, depois de cumprir o período de 14 dias de isolamento de convalescença. “No total, temos uma pessoa internada e sete pessoas em isolamento de convalescença”, completou.

Questionado sobre as perspectivas das autoridades para uma eventual data de reabertura dos postos fronteiriços com Hong Kong e as regiões vizinhas, Lo Iek Long disse que tal não depende apenas do Governo de Macau. “Sobre um calendário transfronteiriço, nas Linhas de Acção Governativa o Chefe do Executivo já tinha referido que tudo irá depender da situação epidémica das regiões vizinhas. Para concretizar isso temos de ter alguns pressupostos, nomeadamente a situação epidémica tem de estar estável, e tudo depende da comunicação das diferentes regiões, pois temos de saber que cada uma das regiões tem uma situação epidémica diferente e pode sofrer alterações. Temos de negociar, concretizar e publicar. Isso requer tempo, por isso não temos um calendário claro”, indicou Lo Iek Long, acrescentando que as autoridades não pretendem “estabelecer um critério fixo para a reabertura das fronteiras”.

Na conferência de imprensa de actualização dos números da epidemia em Macau, Leong I On, da Divisão da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), explicou que há um total de 3000 alunos transfronteiriços e 162 docentes que vão precisar de realizar testes de ácido nucleico antes do início das aulas. “Como no próximo dia 25 de Maio as escolas primárias vão retomar as aulas temos de ter em atenção a situação dos alunos transfronteiriços com o apoio dos Serviços de Saúde e as autoridades de saúde da China. Temos um total de 3000 alunos transfronteiriços e 162 docentes. Do ensino secundário complementar são 583 e 647 do ensino secundário geral. Para além disso, temos ainda 731 alunos do ensino primário e medidas que vão permitir aos encarregados de educação acompanhar os filhos menores de 17 anos. No total, mil encarregados de educação vão poder acompanhar os seus filhos”, afirmou Leong I On, antes de explicar os procedimentos que estão a ser preparados para assegurar a realização dos testes de ácido nucleico.

“Precisamos de encaminhar estas pessoas para fazer os testes de ácido nucleico, 731 estudantes da escola primária que precisam de fazer teste de ácido nucleico. Já encaminhámos a informação para as escolas, para que o horário seja fixado, normalmente ao sábado, porque se os alunos fizerem o teste de ácido nucleico no sábado, na segunda já irá produzir efeito e temos de seguir este conceito. Na primeira semana enviaremos funcionários para ajudar os alunos a passar a fronteira, mas estamos preocupados com a recolha de amostras. No sábado, encaminhamos os estudantes, mas enviamos também no domingo e isso requer apoio, só depois de 24 horas é que a certidão produz efeito”, acrescentou o representante da DSEJ.