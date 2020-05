DSAL continua a rever orientações para turnos de trabalho em condições climatéricas adversas

A DSAL revelou, em resposta à deputada Ella Lei, que está a actualizar o documento relacionado com as orientações acerca de turnos de trabalho em períodos climatéricos adversos, acrescentando que vai adoptar elementos da “Lei de Bases da Protecção Civil”.

Em resposta a uma interpelação escrita de Ella Lei, remetida ao Governo a 13 de Março, Wong Chi Hong, director da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), adiantou que as autoridades estão a elaborar as instruções sobre os “aspectos a ter em conta pelas partes laboral e patronal em situações de tufão, chuva intensas, trovoada e storm surge (marés de tempestade)”. As autoridades referiram que irão adicionar, no documento actualizado, a orientação de “surto de eventualidade público” da “Lei de Bases da Protecção Civil”, com vista a facilitar aos sectores a definição de medidas de contingência em meteorologias adversas.

A deputada da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) referiu-se às destruições causadas pelos últimos super-tufões que atingiram a cidade, como o Hato (2017) e o Mangkhut (2018), salientando a necessidade de reforçar as infra-estruturas de prevenção e redução de desastres naturais. Ella Lei recordou a altura em que o tufão Hato provocou interrupções do trânsito e dificultou as deslocações. No entanto, muitos trabalhadores tiveram de continuar a ir trabalhar, dado que os tufões “não foram assinalados, tal como o sinal n.º 8, como tempos adversos”.

Quanto a essa questão, a deputada referiu que o Governo de Hong Kong já fez a alteração do “Código de trabalho sob avisos de tufão e chuva intensa”, a qual passa a permitir que, dentro das duas horas após a anulação de tempestade tropical do sinal nº 8, os trabalhadores permaneçam no local onde se encontram, em vez de regressarem logo ao trabalho.

Em relação às orientações acerca do reajuste de turnos de trabalho, durante condições meteorologicamente severas, existe em Macau como a única referência o documento da DSAL “Aspectos a ter em conta pelas partes laboral e patronal em situações de tufão, chuva intensas, trovoada e storm surge”.

Na resposta a uma interpelação escrita da deputada, em Junho de 2019, a DSAL afirmou já ter procedido à revisão das orientações do documento acima referido, com o objectivo de “proteger melhor a segurança e os direitos dos empregadores e empregados”.

Perante a chegada iminente do Verão, altura “com alta incidência de tufões”, Ella Lei apelou às autoridades que concluam a actualização do documento em questão com a maior brevidade possível. “Qual é o ponto de situação da revisão das orientações desse documento, por parte da DSAL? Podem concluir a actualização antes de chegar a estação dos tufões?”, perguntou a deputada.

Em resposta, a DSAL avançou que está a elaborar a emenda das orientações dos “Aspectos a ter em conta pelas partes laboral e patronal em situações de tufão, chuva intensas, trovoada e storm surge”, enfatizando que tem prestado atenção às condições de trabalho, segurança e saúde ocupacional para os trabalhadores.

Na interpelação, Ella Lei apontou para o facto de muitos trabalhadores do sector de serviços terem de se deslocar entre a península de Macau e a Taipa para o trabalho, mesmo durante o mau tempo. “Muitos trabalhadores são obrigados a voltar ao trabalho logo depois do fim dos super-tufões, apesar das situações rodoviárias ainda não recuperadas e do tempo adverso. Como é que se evita essa situação caótica?”, perguntou ao Governo a representante da FAOM, questionando ainda “quais são as orientações principais sobre a revisão e o reajuste, além da optimização das orientações relativas aos turnos de trabalho durante o período de tufões e à segurança dos empregados?”

Segundo a resposta da DSAL, as autoridades planeiam incorporar, na atualização do documento, o regulamento dedicado a “ocorrências publicas de contingência”, de que faz parte o âmbito de “meteorologias adversas”. Além desse regulamento, incluído na “Lei de Bases da Protecção Civil”, que se encontra em fase de discussão na Assembleia Legislativa, serão consideradas, na revisão do documento, orientações referentes à questão do reinício do trabalho, depois da passagem de condições climatéricas adversas.