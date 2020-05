Criminalidade desce 28,3% à boleia da pandemia

De acordo com os dados divulgados ontem pelo gabinete do secretário para a Segurança, nos primeiros três meses do ano registou-se um decréscimo de 28,3% nos números da criminalidade em Macau, em comparação com o mesmo período de 2019. O Executivo diz que a descida no número de crimes se explica com a pandemia.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Menos violações, menos roubos, menos furtos, menos sequestros, menos tráfico de droga e menos casos de violência doméstica. Este é o retrato dado pelo gabinete do secretário para a Segurança no relatório sobre a criminalidade do primeiro trimestre do ano. No geral, os números da criminalidade entre Janeiro e Março desceram 28,3% face ao mesmo período do ano passado. Segundo a nota divulgada ontem, a descida no número de crimes deveu-se à pandemia e ao “empenho policial de patrulha e de inspecção”.

No primeiro trimestre do ano, as forças policiais instauraram um total de 2.412 inquéritos criminais, o que representa uma queda de 28,3% face ao registado no primeiro trimestre de 2019. O relatório detalha que, nos primeiros três meses do ano, a criminalidade violenta caiu 50%. Nos primeiros três meses houve um homicídio e dois casos de abuso sexual de criança, os mesmos números que tinham sido registados entre Janeiro e Março de 2019. Porém, todos os outros crimes incluídos no capítulo da criminalidade violenta registaram decréscimos. O número de sequestros decresceu 68,3%, os casos de tráfico e venda de drogas caíram 32,1%, os casos de roubo caíram 36,8%, o número de violações desceu 40%, os casos relacionados com fogo posto registaram uma descida de 21,4% e as ofensas graves à integridade física caíram 50%.

O homicídio contabilizado neste relatório aconteceu a 19 de Janeiro, quando uma mulher se dirigiu à casa do ex-namorado e, depois de verificar que este não estava em casa, atacou os familiares, provocando a morte a uma mulher de 32 anos. O ataque fez ainda dois feridos.

No capítulo dos crimes contra o património, o relatório faz saber que houve um decréscimo de 39% relativamente ao número de furtos, menos 42,9% no número de casos de apropriação ilegítima, menos 53,9% nos casos de furto por carteirista, menos 64,1% nas situações de usura, menos 7,1% no caso das burlas e menos 60% de casos de extorsão. Por outro lado, o número de crimes de furto de uso de moto e ciclomotor registou um aumento de 11,1%.

Quanto às burlas, o relatório destaca as burlas relacionadas com a venda de máscaras online: “Desde o início do ano corrente, atendendo ao pânico do público que está associado com a epidemia, os malfeitores praticam o crime de burla online com pretexto de venda de máscaras”. As autoridades notam que, nos primeiros três meses do ano, a Polícia Judiciária (PJ) instaurou, no total, 26 casos de compra de máscaras pela internet, sete dos quais foram resolvidos.

USO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO ALHEIO AUMENTA SIGNIFICATIVAMENTE

Registaram-se, nos primeiros meses do ano, menos 35,8% de casos de falsificação de documento e menos 49,1% de casos de passagem de moeda falsa. Em sentido contrário, o número de crimes relacionados com o uso de documento de identificação alheio cresceu significativamente, dos 17 casos registados no primeiro trimestre de 2019 para os 43 casos registados este ano, o que se traduz num aumento de 152,9%. A este respeito, as autoridades dizem que 86% do total dos crimes de uso de documento de identificação alheio estão relacionados com a compra de materiais médicos, como máscaras.

Os crimes de desobediência diminuíram 34,5% e os de falsa declaração 41%. O consumo de estupefacientes diminuiu 68,2% e a criminalidade informática caiu 3,6%. No total, foram conduzidos ao Ministério Público 937 indivíduos, menos 42,6% do que nos primeiros três meses de 2019.

O número de casos de imigração ilegal também decresceu 16,7%. Foram registados, nos primeiros três meses, 185 indivíduos em situação ilegal, enquanto no ano passado tinham sido registados 222 casos. Dos 185 indivíduos suspeitos de imigração ilegal, 158 eram oriundos do interior da China. Quanto aos indivíduos em excesso de permanência, as autoridades detectaram 5.798 casos, o que representa uma diminuição de 14,4% face ao mesmo período do ano passado.

Houve também uma redução significativa nas infracções cometidas por taxistas. No trimestre em análise, as autoridades autuaram 77 taxistas, enquanto no mesmo período do ano passado tinham sido autuados 1.702 taxistas.

DOIS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

No primeiro trimestre, a PJ instaurou 29 inquéritos relacionados com ofensas ocorridas entre membros familiares, o que representa um aumento de seis casos em comparação com o período homólogo de 2019. Segundo o relatório, destes, apenas dois casos preencheram os requisitos para a constituição de crime de violência doméstica previsto pela lei. Esses dois casos representam uma diminuição de sete casos comparativamente aos nove registados no período homólogo. “A diminuição significativa do crime desse género demonstrou que os trabalhos de prevenção e combate têm produzido certos efeitos”, lê-se no relatório do gabinete de Wong Sio Chak.

O sistema de videovigilância também merece uma referência no relatório. O sistema conhecido como “Olhos no Céu” produziu, segundo o gabinete do secretário, “efeitos importantes na resolução de grandes quantidades de casos por parte da polícia”. Entre Janeiro e Março, a videovigilância em locais públicos ajudou na investigação de 534 casos.

Neste trimestre, o gabinete de Wong Sio Chak decidiu não apresentar os números referentes exclusivamente à criminalidade no sector do jogo. O relatório explica que isto se deve ao impacto da pandemia nos casinos. Assim, refere a nota, “os dados estatísticos relacionados com o sector do jogo no primeiro trimestre do ano 2020 não são relevantes”.

Residentes do interior da China responsáveis por 421 crimes

No documento divulgado ontem pelo gabinete do secretário para a Segurança, são especificados os crimes cometidos por residentes do interior da China. Durante o primeiro trimestre, foram cometidos 421 crimes por residentes do continente e, segundo o relatório da criminalidade sobre este trimestre, os crimes mais frequentes foram os de furto, sequestro, usura e burla. Além disso, os residentes do interior da China também foram responsáveis por crimes de uso ou detenção de documentos falsificados, uso de documento de identificação alheio e uso de declaração falsificada. O relatório faz também saber que 515 residentes do interior da China foram vítimas de crimes em Macau durante o primeiro trimestre. Os crimes de que foram alvo têm a ver com a ofensa física, furto por carteirista, roubo, sequestro, usura e burla.

Número de crimes cometidos por residentes de Hong Kong diminui

O relatório detalha também os crimes cometidos em Macau por residentes de Hong Kong. Entre Janeiro e Março deste ano, 74 crimes foram cometidos por cidadãos da região vizinha, ao passo que, no primeiro trimestre de 2019, tinham sido cometidos em Macau 77 crimes perpetrados por residentes de Hong Kong. Dos 74 crimes praticados por residentes da RAEHK durante este trimestre, 14 tiveram a ver com o tráfico de estupefacientes e nove com ofensas simples à integridade física. Houve ainda três crimes de furto cometidos por residentes da região vizinha.