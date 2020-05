Sulu Sou apela à fiscalização dos preços do petróleo 

Em interpelação escrita, o deputado pediu ao Governo a regulamentação do mercado de produtos petrolíferos e a libertação dos direitos de exploração dos terminais de combustíveis, com o objectivo de assegurar uma “concorrência leal” e de disponibilizar “opções diversas” aos consumidores. O vice-presidente da Associação Novo Macau salientou que, nas Linhas de Acção Governativa deste ano, não foram referidos detalhes relativamente à revisão do mercado de produtos de petróleo e à fiscalização dos preços de combustíveis.

Segundo os dados estatísticos acerca dos preços dos produtos de petróleo, disponíveis na página da Direcção dos Serviços de Economia (DSE), o deputado disse verificar um fenómeno “injustificado” que se observa na diferença de preços entre o de importação de gasolina sem chumbo, do último mês de Abril, de 3.68 patacas por litro, e o de retalho, de cerca de 11.45 por litro. Sulu Sou criticou o que disse ser a “lenta reacção” do mercado local no reajuste de preços de produtos de combustíveis, face à descida constantemente acentuada do preço de combustível no mercado internacional, causada pelo impacto pandémico. Assim, o democrata perguntou às autoridades se iam publicar as informações recolhidas referentes à estrutura de custos de todas as empresas de produtos de combustíveis.

Em relação à prorrogação, até Abril de 2026, do prazo de concessão do Contrato Adicional ao Contrato de Concessão da Construção e Exploração do Porto de Ká-Hó, o qual exige um custo a empresas que pretenderem aceder aos terminais de combustíveis, o deputado perguntou ao Governo se admite que essa decisão acaba por dificultar a adesão de novos retalhistas e grossistas, e desperdiçar os terminais que estejam disponíveis.

Sulu Sou suspeita que as existentes empresas de combustíveis em Macau abusam da estratégia de tarifação do portfólio, uma vez que “quase não há nenhuma diferença” entre os preços de retalho que aplicam. Desta forma, o deputado questionou às autoridades sobre se tinham realizado alguma investigação profunda acerca dessa tendência no mercado.

O vice-presidente da Novo Macau perguntou ainda se o Governo não pretende cumprir a promessa de “combater transacções injustas”, recorrendo ao “Estudo sobre o aperfeiçoamento do regime de concorrência de Macau”, o qual sugere que não existe uma “inevitável correlação entre a estabilização dos preços dos produtos e a laboração da lei de concorrência”.

