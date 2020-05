Petição pelo alargamento dos cartões de consumo aos TNR ultrapassa as 3.200 assinaturas

A petição que pede o alargamento dos cartões de consumo aos trabalhadores não-residentes (TNR) de Macau deverá ser entregue hoje ao Executivo. O número de assinantes da petição, que começou a circular no dia 6 de Maio, ultrapassou os 3.200. “Nunca pensei chegar a tanto”, disse Nélson Rocha, o promotor da iniciativa, ao PONTO FINAL.

A meta inicial do empresário era a marca dos mil assinantes, por isso, foi com surpresa que viu os números triplicarem. “Foi, sem dúvida, uma grande surpresa e uma força para continuar”, referiu. Será este número suficiente para chamar a atenção do Governo para a questão? “Sim”, respondeu, ressalvando: “Apesar de, infelizmente, ser muito pouco em termos comparativos com o actual número de residentes de Macau, penso que deve, pelo menos, dar que pensar”. Há uma semana, Nélson Rocha tinha dito ao PONTO FINAL que a petição seria entregue quando o empresário considerasse “que temos algum peso para sermos ouvidos”.

Recorde-se que Nélson Rocha lançou a petição para que o Governo estenda os cartões de consumo electrónico, a que apenas os residentes de Macau têm acesso, aos trabalhadores não-residentes. Cartões, esses, que têm 3.000 patacas para consumo em Macau, com um limite diário de 300 patacas. Nélson Rocha tinha explicado que esta seria “uma maneira simpática” de ajudar os TNR “com as suas despesas, porque vão poder usar aquilo para comer, para comprar mercearias para casa”, e considerava que esta seria uma maneira de estimular a economia e “agradecer” aos TNR. “Mesmo que o Governo diga que não consegue, eu sei que a comunidade dos trabalhadores não-residentes iria ficar grata por saber que pelo menos as pessoas se preocupam com eles, independentemente da nacionalidade”, referiu, na altura, ao PONTO FINAL.

