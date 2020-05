Manuel Silvério quer levar Grande Prémio de Macau para o Cotai

O antigo presidente do Instituto do Desporto (ID), Manuel Silvério, defende a introdução de melhorias em alguns eventos desportivos realizados no território, como o Grande Prémio de Macau (GPM), competição que gostaria de ver no Cotai. “Chegou, se calhar, já a altura de começarmos a pensar um novo circuito. Por exemplo, à volta do Cotai. Porque isso iria aliviar muitas dores de cabeça de residentes e turistas em Macau”, disse Manuel Silvério em entrevista à Rádio Macau. O antigo presidente do ID sugeriu também a construção de salas de desporto, um pavilhão desportivo na zona Norte e campos de futebol, algo que deveria ser feito em consonância com a profissionalização da estrutura da Associação de Futebol de Macau para desenvolver a modalidade.

Relativamente à apresentação das Linhas de Acção Governativa (LAG), nas quais a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ieong, anunciou a intenção do Governo de avançar com a realização de um evento desportivo internacional por mês, Manuel Silvério considera que é uma aposta “um bocado ambiciosa”. “[Face ao] que eu tenho observado nos últimos dez, 12 anos, depois da realização dos três grandes eventos desportivos [Jogos da Ásia Oriental, Jogos da Lusofonia e Jogos Asiáticos em Recinto Coberto], julgo que é uma tarefa ingrata ou, logo à partida, inglória para o presidente do ID. Ele sozinho não vai conseguir fazer, julgo eu, aquilo que o Governo, neste momento, tem nas suas LAG”, considerou. O antigo líder do ID defende que o organismo deve continuar “com as suas actividades”, sugerindo a criação de um organismo independente para organizar “esses grandes eventos”.

Ainda sobre as instalações desportivas, Manuel Silvério disse que a Nave Desportiva dos Jogos da Ásia Oriental deveria ser privatizada, uma medida que viabilizaria o aproveitamento do espaço para acolher mais eventos de grande envergadura, nas áreas do desporto, cultura e convenções e exposições. “Naturalmente que Macau viria a ganhar com novos eventos, quer na área do desporto, quer na área da cultura e convenções”, referiu o antigo presidente do ID.