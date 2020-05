Fotografia de João Miguel Barros apresenta-se em publicação periódica de autor

A Fundação Rui Cunha acolhe, no próximo dia 19 de Maio, a sessão pública de lançamento do projecto “Zine.Photo”, de João Miguel Barros, uma publicação com formato de ‘zine’ que terá três edições por ano. Outro projecto fotográfico apresentado na terça-feira será a revista Stare, de Mica Costa-Grande.

Eduardo Santiago

O projecto visual de João Miguel Barros, intitulado “Zine.Photo”, será apresentado na próxima terça-feira, na Fundação Rui Cunha, com uma série de trabalhos inéditos do fotógrafo português, publicados em formato de ‘zine’, numa edição limitada de 40 páginas. O projecto editorial de fotografia a preto e branco deveria ter começado em Janeiro, mas foi adiado devido à crise epidémica, e só agora será apresentado.

“A Zine.Photo é uma forma alternativa de publicar os meus trabalhos e de contar histórias com o que tenho vindo a fazer. Na terça-feira será o lançamento do número 1 e do número 2, porque o primeiro número saiu em Janeiro, mas por causa da epidemia acabei por não distribuir a revista”, começou por dizer João Miguel Barros ao PONTO FINAL, acrescentando que, apesar da suspensão do lançamento, continuou a trabalhar para manter a periodicidade do projecto, que será “publicar uma revista a cada quatro meses, três vezes por ano”.

Questionado sobre o formato que escolheu para o projecto, João Miguel Barros assinalou que a “Zine.Photo” não se trata de um livro ou de uma revista comum, uma vez que recolhe elementos das ‘zines’ tradicionais, mas que, por outro lado, procura outro tipo de exigência na impressão e no design, na forma como são apresentadas as fotografias.

“Brinco um bocadinho com o conceito porque as pessoas sabem que as ‘zine’ normalmente são publicações muito caseiras. Há muitas ‘zines’ que são feitas inclusive em máquinas de fotocópia, com pequenas tiragens, poucos meios. Não é nada o caso desta. ‘Zine’ acaba por ser uma abreviatura de ‘magazine’, porque esta ‘Zine.Photo’ tem uma impressão muito cuidada, muito bem feita em ‘offset’, feita numa tipografia na China, tem um acabamento cuidado, mas manual. Ou seja, não é feito de forma industrial. É cosido a linha de ponto curto, o que às vezes cria algumas imperfeições, porque, justamente, cada número é feito manualmente, de cosedura, o acabamento das revistas”, afirmou João Miguel Barros, revelando depois que o primeiro número da publicação teve uma tiragem de 500 exemplares, e que todos os números seguintes vão ter uma tiragem de 300 exemplares.

Para o primeiro número, João Miguel Barros escolheu uma série de fotografias de uma escola no Gana inseridas no seu projecto “Ghana Stories”, e que esteve em exposição no ano passado no Albergue SCM. “O projecto serve para contar histórias e cada revista tem uma história. O primeiro número chama-se ‘Wisdom’ e tem basicamente uma selecção dos trabalhos sobre a escola do Gana, que já foram mostradas no Albergue. As fotografias seleccionadas para a ‘Zine.Photo’ têm um âmbito mais vasto, porque muitas delas foram feitas até depois, numa ida posterior à exposição no Albergue. Já o segundo número tem também uma história que é um outro capítulo do ‘Ghana Stories’, que é sobre Jamestown. Conceptualmente, quando fazemos fotografia de uma forma mais sistemática, há sempre duas formas de assumir o trabalho que se faz. Ou expondo ou publicando. Ou fazer as duas coisas ao mesmo tempo”, explicou João Miguel Barros, assinalando que a revista terá um texto introdutório, mas que será constituída “basicamente por imagem. “Gosto muito de ligar o texto à imagem, mas a ‘Zhine.Photo’ são basicamente projectos visuais de fotografia e assim irão continuar”, frisou.

“A revista tem 40 páginas num formato generoso, são de 40 centímetros por 28,5 centímetros. O projecto é que a revista conte uma história, qualquer história, tenha uma história subjacente e que seja contada por imagens”, precisou o fotógrafo português, assumindo que a divulgação do seu trabalho neste formato poderá ser facilitada e que o primeiro número conta com 35 fotografias e o segundo com 22.

“Ao fim de seis exemplares da ‘Zine.Photo’, a minha ideia é fazer uma caixa de edição limitada para guardar as revistas, até porque todas as ‘zines’ são edições limitadas, e, portanto, a minha ideia é avançar nesse sentido. A ‘Zine.Photo’ é um projecto de autor, são histórias minhas, são fotografias minhas e é, digamos, aquilo que eu escolhi para fazer uma divulgação mais fácil do meu trabalho porque, independentemente do grande avanço das tecnologias, eu continuo a privilegiar o papel e não há nada que substitua o papel, mesmo quando as fotografias são digitais”, assinalou.

Para ilustrar o lançamento do projecto “Zine.Photo” estará patente na Fundação Rui Cunha, de 20 a 30 de Maio, a instalação “Photo Stories”. “Será uma projecção em contínuo de todas as imagens publicadas, mais umas quantas que não foram publicadas na ‘Zine.Photo’. Para compor a parte da sala restante vou incluir três fotografias impressas em tela, duas delas de grandes dimensões, sendo que duas estão relacionadas com o projecto editorial de Mica Costa-Grande, que também será apresentado na terça-feira.

“Vamos aproveitar a ocasião para fazer a apresentação de um projecto editorial do Mica-Costa Grande que se chama ‘Stare’, e que é um projecto de uma revista também de fotografia com características muito diferentes das minhas”, disse o fotógrafo, advogado e curador português.

Olhar fixamente para o intemporal

O impacto da epidemia não afectou somente o arranque do projecto visual de João Miguel Barros, uma vez que Mica Costa-Grande também teve de adiar o arranque do projecto “Stare” para 2020. A revista sobre arte fotográfica, de 2019, conta com seis números de “apresentação do projecto”, que vão ser impressos em edições limitadas de autor.

“Estamos a tentar fazer com que a Stare seja uma revista icónica, não só ao nível local, mas internacional, e que não veicule informação, mas que seja um objecto de arte. Um objecto onde se pode apreciar num 1,20 metro por 80 centímetros, dupla página, o trabalho de alguns autores que nós achamos importantes”, começou por explicar o fotógrafo Mica Costa-Grande ao PONTO FINAL, adiantando que os textos publicados na revista terão “alguma coisa de visual e irónico”, e que nos primeiros números contou com excertos de textos de Jorge Luis Borges (Argentina), Deolinda da Conceição (Macau) ou Yu Xiuhua (China).

“Neste momento só está disponível por assinatura ou em edição limitada. Não tenho uma tiragem em grande escala, para já. Não está nas bancas, isto é uma revista de arte, não depende directamente de novidades, ou de actualidade, pois é intemporal. O que tentamos fazer é estabelecer uma ligação do nosso tempo, por exemplo, com uma fotografia antiga de um comerciante de pangolins africano, e expor obras de arte do século passado, ou seja, é uma espécie de ‘magazine’ intemporal”, disse Mica Costa-Grande, assinalando que irá apresentar “100 exemplares feitos à mão e impressos em tintas duráveis”.

“Em 2020, talvez possa ter tiragens maiores, mas vai ser para museus, nunca vai estar disponível nas bancas, provavelmente. É para ser assinada por museus, escolas de arte, ambiente artístico, apenas”, acrescentou o fotógrafo, revelando depois que o projecto contou com o apoio da Associação República das Artes de Coloane e do Instituto Cultural.

Na sessão de apresentação dos projectos visuais, com moderação de Ricardo Pinto, director do PONTO FINAL, João Miguel Barros e Mica Costa-Grande vão ainda partilhar as histórias por detrás das imagens, numa conversa aberta sobre experiências e quotidianos, captados pela lente dos oradores. A sessão está agendada para as 18h30.