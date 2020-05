Exposição sobre Tiananmen viola “Um País, Dois Sistemas”, diz Joey Lao

A exposição sobre Tiananmen, cuja autorização foi cancelada pelo Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), dominou o debate da passada sexta-feira na Assembleia Legislativa (AL). Joey Lao disse que a mostra viola o princípio “Um País, Dois Sistemas” e Au Kam San exigiu que o deputado retirasse a afirmação. No debate, Chan Chak Mo questionou o vestuário “de Verão” de Sulu Sou.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A sessão plenária de sexta-feira, na Assembleia Legislativa (AL), ficou marcada pela exposição sobre o massacre de Tiananmen, cuja autorização foi retirada pelo Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) na passada semana. De acordo com a TDM – Rádio Macau, Joey Lao disse que a mostra viola o princípio “Um País, Dois Sistemas”. Au Kam San pediu que o deputado nomeado retirasse o que tinha dito, mas Joey Lao repetiu o apoio à decisão do IAM. Sulu Sou levou para o plenário uma ‘t-shirt’ onde se lia: “O povo não vai esquecer”. Chan Chak Mo não gostou do vestuário “de Verão” do democrata e questionou: “O homem pode vestir-se dessa maneira, sem gola?”.

Os democratas usaram o período antes da ordem do dia para falarem sobre o cancelamento da autorização para a exposição sobre o massacre de Tiananmen. Ng Kuok Cheong, Au Kam San e Sulu Sou reiteraram que se tratou de uma “decisão política” e questionaram os argumentos do Governo para o cancelamento da autorização. Ng Kuok Cheong afirmou que a decisão do IAM foi “um abuso de poder que prejudica os direitos fundamentais dos residentes e até a imagem de Macau”. Au Kam San disse que o organismo liderado por José Tavares “reprimiu, sem razão, a exposição sobre o movimento democrático de 1989”. Na opinião de Sulu Sou, a decisão do IAM foi “bastante estúpida” e demonstra “falta de inteligência política”.

Depois das intervenções dos democratas, Joey Lao decidiu alterar a sua intervenção para falar também do cancelamento da exposição. Mas, no seu caso, para congratular a decisão: “Como os meus colegas falaram sobre a decisão tomada pelo IAM, tenho uma opinião diferente, daí que vou alterar a minha intervenção. Da minha parte, quero deixar bem claro o meu apoio à decisão do IAM”. Segundo o deputado nomeado, a exposição viola o princípio “Um País, Dois Sistemas”.

“Não percebo quando diz que é um evento que viola o princípio ‘Um País, Dois Sistemas’. É uma acusação grave. Espero que retire as palavras que proferiu”, afirmou Au Kam San. Joey Lao não se retractou, alegou que é preciso evitar um aproveitamento político da situação e acrescentou que a educação cívica não deve abranger o movimento de 4 de Junho de 1989.

Au Kam San voltou a pedir que Joey Lao retirasse o que tinha dito, mas sem sucesso. “Eu reconheço que afirmei as palavras que ele enunciou, de que a exposição fotográfica viola o princípio ‘Um País’. Esta é a minha opinião, por isso não vou retirar o que disse”, referiu Joey Lao.

INDUMENTÁRIA DE SULU SOU CRITICADA

Sulu Sou escolheu levar vestido para este debate uma ‘t-shirt’ branca onde se lia: “O povo não vai esquecer”. O vestuário mereceu críticas por parte de Chan Chak Mo, que pediu a intervenção do presidente da AL, Kou Hoi In: “Senhor presidente, queria que tomasse uma decisão: o deputado Sulu Sou vem vestido de Verão. No peito está escrito: ‘Não deve esquecer tal, tal, tal’. Mas, quanto às regras de vestuário, o homem pode vestir-se dessa maneira, sem gola?”. O democrata responderia depois, dizendo que “o experiente deputado Chan Chak Mo” sabe que “a AL não regula as regras de vestir no hemiciclo”. Apesar de não haver regras sobre o que os deputados devem levar vestido para as sessões plenárias, Kou Hoi In apelou a que os deputados não usassem “‘t-shirts’ sem gola”. “Pelo menos uma camisa, ou roupa com gola. Espero que todos cooperem”, pediu.

Depois de a exposição sobre o massacre que aconteceu em Pequim, em 1989, ter sido retirada, na quarta-feira, da praça do Tap Seac, Ng Kuok Cheong tinha dito ao PONTO FINAL que o próximo passo seria apresentar um recurso administrativo ao conselho de administração do IAM e, depois, enviar uma carta ao Chefe do Executivo sobre o incidente. Ng Kuok Cheong tinha também dito que a decisão de revogar a autorização para a exposição é “um indicador muito claro” sobre a postura que o Governo terá em relação ao pedido para a realização da vigília pelas vítimas de Tiananmen, que se realiza anualmente no Largo do Senado.

Na sessão de sexta-feira, foi também aprovada, na generalidade, a proposta de alteração à lei do regime do curso de estágio de formação para ingresso nas magistraturas judicial e do Ministério Público. Também segundo a TDM – Rádio Macau, na discussão do diploma, Song Pek Kei e Au Kam San questionaram o Executivo sobre a maior exigência no acesso à carreira. André Cheong, secretário para a Administração e Justiça, respondeu: “Tivemos como referência as experiências de cursos anteriores, em que houve candidatos que logo após o termo da licenciatura em Direito acabaram por ficar aptos nas provas e entrar nos cursos, sem a vivência em sociedade, quando os magistrados têm de tomar uma decisão, de julgar, tendo em conta as circunstâncias reais”.

APROVADA ALTERAÇÃO À LEI DAS RELAÇÕES DE TRABALHO

A proposta de alteração à lei das relações de trabalho foi aprovada na especialidade. Aqui, os deputados questionaram o secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, sobre o facto de o diploma prever o alargamento dos dias remunerados de licença de maternidade dos 56 para os 70 dias, ficando longe dos 90 dias de licença de maternidade concedidos às funcionárias públicas e dos 98 dias recomendados pela Organização Internacional do Trabalho. “Estamos a procurar um ponto de equilíbrio. Por um lado, temos de proteger os trabalhadores, e, por outro, temos de sustentar as empresas”, respondeu o secretário, acrescentando: “Uma mulher que trabalha sacrifica-se muito para ter um filho. Por isso, em primeiro lugar, agradeço aos senhores deputados a ‘luz verde’ para dar mais um passo em frente. Saliento sempre que não há perfeição, mas há sempre melhor”.

Na AL, os deputados também chumbaram duas propostas de debate sobre a habitação económica, apresentadas por Sulu Sou. O democrata pedia que a idade de candidatura individual seja de 18 anos, ao contrário do Governo, que exige uma idade mínima de 23 anos. Sulu Sou pedia também uma lista e prazo de espera, como acontecia antes. As duas propostas de debate foram chumbadas, com Sulu Sou apenas a contar com o apoio de Ng Kuok Cheong, Au Kam San e José Pereira Coutinho.