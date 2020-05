Autoridades atentas à compra e venda de certificados falsos

Macau notificou as autoridades de Zhuhai a propósito de informações que circulam na internet sobre a compra e venda de certificados falsos. Leong Iek Hou, coordenadora do Centro de Prevenção e Controlo da Doença, não confirmou que esta seja uma prática que esteja a acontecer na cidade vizinha, mas disse que o centro de coordenação está atento à situação.

Questionado sobre os rumores que circulam na internet sobre alegados certificados de colheita de amostra para testes de ácido nucleico falsos que estarão a ser vendidos em Zhuhai, Lo Iek Long, médico da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, disse que as autoridades estão a acompanhar a situação “nas redes sociais”. Leong Iek Hou, coordenadora do Centro de Prevenção e Controlo da Doença, disse que as autoridades de Zhuhai já foram notificadas. Ontem foi o 39.º dia sem novos casos diagnosticados em Macau. Agora só há uma pessoa infectada.

“Estamos a acompanhar a situação nas redes sociais, mas não podemos actuar do outro lado da fronteira”, foi a resposta que Lo Iek Long deu relativamente à questão dos alegados certificados falsos que estarão a ser comprados e vendidos em Zhuhai. O clínico do hospital público garantiu ainda: “Se for verdade, a parte de Zhuhai vai intervir para que estas situações desapareçam”.

Leong Iek Hou acrescentou que o Governo de Macau está atento à situação e que as autoridades de Zhuhai já foram notificadas. As autoridades de Macau estão “a aguardar informações”. Porém, assumiu que pode não haver maneira de detectar os comprovativos falsos: “Se o comprovativo for tão verídico que possa enganar os olhos humanos, nós não podemos fazer nada”.

Lo Iek Long aproveitou para voltar a explicar que, desde ontem, quem pretender atravessar a fronteira de e para Zhuhai tem de apresentar o referido comprovativo em como testou, 24 horas após a colheita da amostra, negativo à Covid-19. O responsável frisou que a colheita da amostra tem um prazo de validade de sete dias. Entre as 6 horas da manhã e as 16 horas de ontem, nas fronteiras foram contabilizadas 161 pessoas munidas do referido comprovativo, disse a coordenadora do centro.

Sobre os deputados à Assembleia Popular Nacional (APN) que vão partir para Pequim, a propósito da reunião que começa esta sexta-feira, dia 22 de Maio, Leong Iek Hou explicou: “Sabemos que temos representantes de Macau que vão assistir a algumas reuniões no interior da China, mas todos são tratados de forma igual”. Ou seja, “quando voltarem tem de apresentar o certificado do teste de ácido nucleico”.

Ontem foi o 39.º dia sem novos casos diagnosticados em Macau. Há agora apenas uma pessoa infectada com Covid-19 no Centro Clínico de Saúde Pública do Alto de Coloane. Trata-se de uma residente de Macau de 15 anos, estudante no Reino Unido. Segundo Lo Iek Long, a jovem está com “sintomas ligeiros” e “em boas condições”.