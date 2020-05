Agnes Lam pede ao Governo para apoiar residentes retidos no exterior

A deputada perguntou às autoridades, em interpelação escrita, se têm acompanhado a situação dos residentes retidos no exterior. Agnes Lam questionou ainda o Executivo sobre que medidas vai tomar para os ajudar, e se considera repatriá-los através de voos fretados.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

Em interpelação escrita, enviada ao Governo a 15 de Maio, Agnes Lam solicitou às autoridades que publiquem dados concretos sobre os residentes que se encontram retidos no estrangeiro. A deputada perguntou ainda se o Executivo vai tomar medidas de assistência a eles destinadas, como a realização de testes de ácido nucleico no local e a repatriação desses residentes.

Agnes Lam referiu que tem recebido ultimamente pedidos de ajuda de cidadãos cujos familiares se encontram no estrangeiro. Os requerentes de ajuda, explicou, preocupam-se com os seus filhos menores que estudam no estrangeiro, uma vez que alguns deles já não têm seguro médico. A deputada referiu-se também a um grupo de residentes que, por não poderem apresentar às autoridades da Coreia do Sul uma autorização oficial do Governo de Macau para a realização do teste de ácido nucleico, mantêm-se retidos no país.

Tendo em conta o número considerável de residentes retidos no estrangeiro, Agnes Lam receia que surjam mais problemas caso a situação se mantenha. “As autoridades têm alguns dados em concreto sobre esses residentes retidos no exterior, relativamente ao número de pessoas, identidade, localização, dificuldades que eles estão a enfrentar e reivindicações? Podem publicar essas informações?”, perguntou a deputada.

Agnes Lam defendeu que, apesar de estarem fora da cidade, “os residentes de Macau retidos no estrangeiro também são cidadãos de Macau”, assinalando que as autoridades são responsáveis por prestarem apoio a esses residentes que se encontram fora do território. “O Governo vai disponibilizar medidas de apoio a eles destinadas, como ajudá-los a fazer o exame de ácido nucleico nos hospitais dos países ondem estão, ou fornecer-lhes os correspondentes bens essenciais?”, perguntou a deputada.

Quanto ao regresso a Macau, Agnes Lam explicou que os residentes em questão estão a enfrentar dois problemas: a dificuldade em arranjar voos directos ou indirectos, e a apresentação de um resultado negativo do comprovativo do teste de ácido nucleico.

Segundo a orientação do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Coronavírus, anunciada a 15 de Abril, passou a ser exigido a quem voltar do estrangeiro por avião um documento, emitido por instituições clínicas do local, para provar que o passageiro foi testado negativo para Covid-19. Por sua vez, Agnes Lam colocou em questão a viabilidade dessa medida, explicando que, “com a fase actual de pandemia, cada país dificilmente consegue garantir a realização do exame aos seus cidadãos, muito menos aos residentes de Macau, que vêm de fora”.

Perante esses desafios com a procura de voos de regresso e a realização do exame de ácido nucleico, Agnes Lam perguntou ao Governo: “Como é que vai tratar desses dois aspectos? Vai considerar – quando estiverem reunidas as condições necessárias – repatriar esses residentes através de voos fretados, e disponibilizar-lhes, depois do regresso, uma realização colectiva do exame de ácido nucleico? De momento, tem alguns planos em relação a isso? Qual é o ponto de situação?”, questionou a deputada.