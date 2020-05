Pereira Coutinho pede explicações sobre redução de vagas em cursos bilingues no IPM

Em interpelação escrita dirigida ao Governo, o deputado pediu esclarecimentos sobre a redução do número vagas nos cursos de tradução e interpretação do Instituto Politécnico de Macau (IPM). Pereira Coutinho assinalou a ausência de vagas para alunos não nativos de língua chinesa no ramo de Educação em Língua Chinesa, e questionou o Executivo sobre a razão pela qual o IPM não concorreu aos financiamentos especiais do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior para a produção de materiais pedagógicos.

O deputado, José Pereira Coutinho, criticou ontem a redução do número de vagas nos cursos bilingues do Instituto Politécnico de Macau este ano lectivo, e exigiu explicações sobre o encerramento de duas turmas do 1.º ano para os cursos de Tradução. Numa interpelação escrita dirigida ao Governo, o presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública (ATFPM) assinalou que a redução de vagas é um “retrocesso de oferta de formação” que irá prejudicar “gravemente o uso simultâneo das línguas oficiais nos tribunais e nos serviços públicos”.

“Por que razão no ano lectivo 2019/2020 foi reduzido o número de vagas para os cursos de Tradução e Interpretação que levou, consequentemente, à redução das turmas do 1° ano de 3 para 1, não obstante o elevado número de candidatos e as necessidades de tradutores e intérpretes na RAEM, assim como a razão pela qual não abriram vagas para alunos no ramo de Educação em Língua Chinesa, para não nativos de língua chinesa (curso em que foram preenchidas todas as vagas nos anos anteriores por alunos não falantes de língua chinesa da RAEM e de países de língua portuguesa)?”, questionou Pereira Coutinho.

O parlamentar frisou que a língua portuguesa é língua oficial em Macau nos termos do artigo 9.º da Lei Básica, e reiterou que, desde o estabelecimento da RAEM, o Governo “tem negligenciado a formação de quadros bilingues, prejudicando gravemente o uso simultâneo das línguas oficiais nos tribunais e nos serviços públicos”.

Quanto ao ensino da Língua Chinesa como Língua Estrangeira, Pereira Coutinho recordou que o curso tinha “duas vertentes”, sendo uma para estudantes de língua nativa chinesa e outra para nativos de língua materna não chinesa, mas que, “por razões desconhecidas”, no ano lectivo 2019/2020, não foram abertas vagas para o ramo destinado a não nativos de língua chinesa, “prejudicando muitos cidadãos da oportunidade na aprendizagem das línguas oficiais”.

Na interpelação escrita enviada ao Executivo, o deputado levantou dúvidas sobre a razão pela qual o IPM não concorreu, em 2019, aos financiamentos especiais do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior para a produção de materiais pedagógicos, ao contrário de anos anteriores. “O IPM decidiu, mais uma vez por razões desconhecidas, não apresentar candidaturas, demonstrando confusões na sua gestão interna, situações essas consideradas repetitivas e outrora (2011) objecto de investigações por parte do Comissariado Contra a Corrupção”, escreveu Pereira Coutinho, antes de pedir mais explicações. “Qual a razão para o IPM não ter concorrido, no ano de 2019, aos financiamentos especiais do então GAES para a produção de materiais pedagógicos ao contrário do que sucedeu nos anos anteriores?”.

O presidente da ATFPM apontou ainda que, num relatório de 2011 sobre a gestão do Instituto Politécnico de Macau, o Comissariado contra a Corrupção (CCAC) considerou existirem várias ilegalidades. “Foi feito o acompanhamento da correção dessas situações e é possível garantir que tenham sido cumpridas as recomendações do CCAC, assim como assacadas responsabilidades tutelares e disciplinares por causa destas ilegalidades?”, pode ler-se na interpelação.