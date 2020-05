Pelo menos seis professores perderam parte do fundo de pensão devido a indemnizações

O director da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), Lou Pak Sang, revelou ontem que pelo menos seis professores perderam parte do fundo de pensão a que tinham direito por causa do pagamento de indemnizações rescisórias. A revelação foi feita à margem da reunião plenária do Conselho da Juventude e surge depois de o Tribunal de Segunda Instância ter classificado de “abusivo” o uso de contribuições do fundo de previdência para o pagamento de indemnizações.

Citado pela Rádio Macau, o director da DSEJ assumiu a existência de pelo menos seis casos que não estão envolvidos no processo analisado pelo tribunal. “De acordo com os nossos dados, recebemos seis casos [de professores] que pediram ajuda junto à DSEJ. Só depois da publicação da decisão é que soubemos que há mais casos”, afirmou Lou Pak Sang. Um dos casos ocorreu na Escola Kao Yip, que acabou por ser condenada, pelo Tribunal de Segunda Instância, a pagar uma indemnização de 80 mil patacas a um professor

“Vamos realizar reuniões com associações educativas e serviços competentes para discutir os assuntos de cobertura e vamos enviar ofícios às escolas particulares de Macau para transmitir estas decisões dos tribunais, solicitando às escolas para prestarem mais atenção e rever, o quanto antes, o regime de previdência do pessoal docente e as eventuais indemnizações rescisórias”, garantiu Lou Pak Sang.

Sobre a actual situação do ensino infantil, Lou Pak Sang admitiu a possibilidade do regresso à escola dos alunos para uma cerimónia de graduação. “Se calhar em Junho ou Julho, quando a epidemia estiver basicamente controlada, vamos deixar os alunos do ensino pré-escolar voltarem às escolas para se reunirem com os colegas ou só para participarem na cerimónia de graduação”, disse.

Na reunião plenária do Conselho da Juventude foi ainda anunciado o lançamento de uma consulta pública no quarto trimestre do ano sobre o plano da política de juventude Macau para o período entre 2021 e 2030.

E.S.