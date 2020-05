No desespero pelo arranque da liga, treinadores matam fome de bola no Roosevelt

Sem campos para treinar, vários clubes de futebol encontraram no Hotel Roosevelt a salvação para manter o contacto com a bola. Apesar de mostrarem compreensão com a situação que se vive pelo mundo devido à pandemia, alguns treinadores de futebol ouvidos pelo PONTO FINAL acreditam que o Governo deveria levantar as restrições que impedem a utilização dos campos de futebol para que se possa iniciar o campeonato, uma situação que começa agora a ser anunciada noutros países.

Pedro André Santos

Pedrosantos.pontofinal@gmail.com

As competições de futebol em Macau continuam sem data marcada para começar e os clubes começam a desesperar por novidades. O Governo ainda não deu autorização para a abertura dos campos e o Hotel Roosevelt tem sido a solução encontrada por grande parte dos clubes para os jogadores manterem o contacto com a bola. Vários treinadores ouvidos pelo PONTO FINAL mostraram-se compreensivos com a situação da pandemia que afectou as competições desportivas a nível mundial, mas consideram de forma geral que existem condições para pelo menos se retomarem os treinos nas instalações desportivas.

“É complicado para nós todos, mas acima de tudo está a nossa saúde. Não temos uma data para recomeçar, andamos aqui com previsões, ninguém sabe quando é que começa [o campeonato]. E a única coisa que os jogadores conseguem treinar neste momento é a parte física, porque de resto não dá para fazer mais nada”, começou por dizer ao PONTO FINAL o treinador do Sporting.

Pedro Lopes considera que a Associação de Futebol de Macau (AFM) está “de mãos atadas” enquanto o Instituto do Desporto (ID) não abrir as instalações desportivas, mostrando-se preocupado com a falta de novidades com o passar do tempo. “Se calhar é fácil pensar que os campos poderiam abrir em meados de Maio, depois o campeonato em meados de Junho, mas depois têm que pensar em duas situações. Primeiro, os adiamentos devido ao mau tempo [época de tufões], e depois a questão da ‘bolinha’, que é uma competição bastante importante para Macau e que leva bastante público às bancadas. Se o campeonato for em Junho ou Julho, se calhar já não haverá condições para se começar a ‘bolinha’”, acrescentou o técnico que levou os ‘leões’ à conquista do campeonato de futebol de sete na última temporada.

Hotel Roosevelt, a salvação

Para Cuco, treinador do Benfica, a falta de espaços para praticar futebol continua a ser “uma das grandes lacunas que Macau continua a ter”, e algo que se sente ainda mais nesta altura. “Não há campos, não há nada, torna-se quase impossível fazer alguma coisa. Conseguimos à terça-feira treinar no Hotel Roosevelt, às quatro da tarde, mas mesmo assim é um horário que não dá para todos porque há pessoal que trabalha”, lamentou.

Questionado se considera que o ID já poderia dar luz verde à abertura dos campos, o treinador das ‘águias’ foi peremptório e deixou algumas críticas. “Eles [Governo] têm umas medidas para umas coisas e outras medidas para outras. Dizem para se manter um metro de distância, mas depois está tudo normal na rua e os autocarros estão completamente cheios. E o futebol, que é um desporto ao ar livre, eles não abrem. Fica essa dúvida no ar porque é uma coisa estranha”, apontou Cuco, lembrando que os estádios do Canídromo, Taipa e da Universidade de Macau “já podiam estar abertos para a malta poder treinar”.

Geofredo de Sousa, antigo jogador do Monte Carlo que representa actualmente o Suncity como treinador-jogador, é um dos principais defensores da realização do campeonato. Com o título conquistado na terceira divisão no ano passado, a equipa do Suncity estreia-se em 2020 na segunda divisão e com uma estratégia assumida rumo à Liga de Elite. “Estamos a treinar duas ou três vezes por semana e só um dia conseguimos um campo, no Hotel Roosevelt, agora praticamente treinam todos lá. Não temos muito contacto [com a bola], é praticamente só treinos individuais sem contacto físico”, disse o antigo internacional por Macau ao PONTO FINAL. “Não temos previsão nenhuma sobre isso [abertura dos campos]. A AFM pediu uma reunião com os clubes mas não se adiantou nada, foi mais para nos ouvir e não para nos dar informações sobre o que está previsto”, lamentou.

Josecler, um dos treinadores mais experimentes em Macau, vai esta temporada ajudar o Chiba a subir da terceira à segunda divisão. À semelhança de outros clubes, os jogadores do Chiba vão mantendo o contacto com a bola no campo do Hotel Roosevelt, “o único campo que vai tendo disponibilidade para trabalhar”. “Tem sido um trabalho bom mas muito limitado ainda para aquilo que a gente almeja. Mas é o que a gente tem hoje, com a dificuldade que temos e de falta de campos para todos, vamos tirar proveito ao máximo”, disse ao PONTO FINAL.

Sobre a situação actual que se vive a nível mundial, e que não deixa Macau indiferente, Josecler sublinha que “é uma situação que temos que entender”, esperando por novidades do Governo. “Não se pode fazer nada mais do que respeitar esse momento da pandemia e esperar o momento certo. As entidades locais da saúde logo terão que falar sobre tudo isso”, disse o brasileiro.

Jogadores à espera

Com as fronteiras fechadas e imposições para viajar em muitos países, vários clubes em Macau vão fazendo a gestão de equipa como podem, até porque nem todos os jogadores se encontram no território. De regresso à Liga de Elite, a Casa de Portugal é um dos clubes a viver essa realidade. “Temos alguns jogadores fora, em Cabo Verde. Estão ansiosos para vir. Há um vazio grande, desde os seis anos que vivo isto [futebol], tem sido terrível para aqueles que estão fechados em casa”, disse Pelé ao PONTO FINAL.

O treinador da equipa da Casa de Portugal fala em cenário “desanimador” para quem gosta de futebol, aguardando por notícias das entidades que gerem a modalidade. “Não há campos, ainda tentámos ir treinar na praia mas na altura fecharam-na. Agora treinam em casa e no ginásio, mas nunca é igual a treinar num campo. Estamos a seguir as ordens do Instituto do Desporto, espero que abram os campos em breve”, acrescentou.

Sobre a forma como o campeonato irá ser disputado, o treinador da Casa de Portugal não tem dúvidas que deverá seguir o modelo das edições anteriores. “Vai ter mesmo que ser, há clubes a apostar em subir. Acho que estão a ver quando é que os campeonatos dos outros países vão começar, se há casos ou não. Tirando a Coreia do Sul, que já começou, ainda não se viu como é que vai ser”, referiu o antigo internacional pela selecção de Macau.

Apoios económicos

Como forma de ajudar os residentes e acelerar a recuperação económica, o Governo tem lançado uma série de apoios. O treinador do Sporting louvou a acção do Executivo, mas gostava que a mesma iniciativa se estendesse também aos clubes de futebol. “Deveria haver um apoio para as equipas para ajudar os jogadores, porque há muita gente que vive só do futebol e alguns deles estão em situações complicadas”, disse Pedro Lopes.

Da parte do Suncity, Geofredo de Sousa recorda que que o clube contratou este ano quatro jogadores brasileiros “a quem estamos a pagar mensalmente”, mas considera que um eventual apoio financeiro “é mais complicado” devido à situação actual. “O Governo está a gastar muito dinheiro neste momento, não sei o que pode acontecer”, apontou.

Sem mencionar apoios financeiros, Josecler lembrou apenas que muitos jogadores em Macau “dependem do futebol” e vivem um momento “um pouco complicado”.

O Instituto do Desporto tem aberto várias instalações desportivas no último mês, mas os recintos para a prática de futebol continuam fechados. Na última reunião que teve com os clubes, a AFM garantiu que daria um mês às equipas para se preparem a partir do momento em que os campos voltem a estar disponíveis.