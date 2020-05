Melco com prejuízos líquidos de 335 milhões de euros do 1.º trimestre

A Melco Resorts anunciou ontem prejuízos líquidos de 364 milhões de dólares no primeiro trimestre do ano devido à crise económica derivada da covid-19. Nos primeiros três meses do ano de 2019, o grupo tinha registado um lucro líquido de 120,1 milhões de dólares. No comunicado divulgado ontem, o grupo com quatro casinos em Macau indicou ainda que o prejuízo operacional no primeiro trimestre de 2020 foi de 149,9 milhões de dólares e que a receita operacional no primeiro trimestre foi de 810 milhões de dólares, menos 41% do que o registado de Janeiro a Março de 2019. “Para preservar a liquidez à luz da pandemia da covid-19 e continuar a investir nos nossos negócios, o conselho [de administração] decidiu suspender o programa de dividendos trimestrais do grupo”, disse o presidente executivo da Melco Resorts, Lawrence Ho. As receitas do jogo em Macau caíram em Abril 96,8%, em relação a igual período de 2019, numa altura em que a capital mundial dos casinos tem as fronteiras praticamente encerradas para conter o surto da covid-19.

