Equipa médica na Argélia não irá causar “escassez de recursos humanos” em Macau, garante Lo Iek Long

A partida de um grupo de clínicos de Macau para África para ajudar no combate à Covid-19 não irá afectar os recursos humanos dos Serviços de Saúde numa eventual nova vaga de infectados no território, assegurou Lo Iek Long, frisando que a presença destes cinco profissionais em África é uma “honra” para o território. O representante dos Serviços de Saúde assinalou uma quebra acentuada no número de utentes que se deslocaram às urgências desde o início do surto epidémico, e revelou que mais de 400 pessoas já fizeram marcação para os testes de ácido nucleico com o estatuto de salvo conduto.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Os Serviços de Saúde têm funcionários suficientes para combater a pandemia em Macau caso haja uma nova vaga de infectados no território, afirmou ontem Lo Iek Long, médico adjunto da Direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ), sobre a possível escassez de recursos humanos com a partida de um grupo de clínicos locais para a Argélia, integrado na Equipa de Resgate Médico de Emergência da China, para participar nos trabalhos de combate à Covid-19. Na habitual conferência de imprensa do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, os representantes dos Serviços de Saúde revelaram também que houve uma diminuição do número de pessoas com doenças respiratórias que se deslocaram ao serviço de urgência desde o início do surto epidémico, mas que as consultas externas periódicas não foram afectadas pelo contexto pandémico.

“Quanto ao número de pacientes no serviço de urgência houve uma queda, uma vez que quando têm gripes e constipações já não vêm ao hospital. Se forem doentes com doenças crónicas têm de receber consultas externas periódicas e a situação poderia baixar o número de consultas, mas tal não aconteceu, uma vez que o número de consultas mantem-se o mesmo”, começou por dizer Lo Iek Long sobre o atendimento diário no serviço de urgência do CHCSJ.

Já Leong Iek Hou, coordenadora do Centro de Prevenção e Controlo da Doença, forneceu mais dados sobre a queda no número de pacientes que procuraram o serviço de urgência do CHCSJ desde o início da pandemia. “Antigamente, tínhamos cerca de 900 doentes diariamente e agora só temos 500 por dia. Houve uma queda do número de pacientes no serviço de urgência, a maior parte dos casos com doença respiratória já não vêm ao serviço de urgência”, referiu Leong Iek Hou.

Em relação à partida de uma equipa médica de Macau para a Argélia, Lo Iek Long assegurou que a ausência de cinco pessoas não irá afectar os recursos humanos do território no combate à Covid-19, no caso de uma nova vaga de infectados. “Acho que é uma honra para Macau podermos ter os nossos profissionais de saúde em África para transmitir as nossas experiências. Analisámos o possível impacto da sua ausência e podemos garantir que estes médicos não farão falta numa futura ronda da epidemia. Ou seja, não vai causar escassez de recursos humanos em Macau”, frisou.

Ontem, Macau assinalou 36 dias consecutivos sem registo de novos casos de infecção. Com apenas dois pacientes em tratamento no Centro Clínico de Saúde Pública do Alto de Coloane, os Serviços de Saúde anunciaram também que, nas últimas 24 horas, foram realizados 2345 testes de ácido nucleico no território. Sobre o alargamento do grupo de pessoas que a partir de ontem pode fazer os testes de ácido nucleico, Lo Iek Long revelou que mais de 400 portadores de documentos de salvo conduto, nomeadamente vistos executivos, de visitas familiares e de trabalho, solicitaram marcação. “Com as medidas que implementámos, os portadores de documentos de salvo conduto podem fazer marcação. Até às 14h00 de hoje [ontem], mais de 400 pessoas fizeram a marcação. Iremos ajustar o número de vagas para marcação. Temos diferentes vagas para diferentes categorias. Vamos rever o número de capacidade das análises de ácido nucleico. Neste momento, temos a capacidade de realizar entre 2000 a 3000 mil testes de ácido nucleico”, disse.

Confrontado com as recentes declarações do director-executivo da Organização Mundial de Saúde (OMS), Michael Ryan, sobre a possibilidade da Covid-19 “se tornar mais um vírus endémico nas nossas comunidades” e “nunca desaparecer”, Lo Iek Long reconheceu que o mais importante nesta fase é apurar os planos de contingência. “O mais importante é apurar os nossos planos de contingência. Se calhar, vai tornar-se numa gripe ou constipação, mais o mais importante é quando tomarmos medidas termos uma base para enfrentar todos os desafios, como vacinas e planos de contingência”, afirmou.