A criação literária, a reflexão e a revolta em tempo de confinamento

O vírus pôs as pessoas em casa e isso fez com que os escritores de Macau ficassem a saber como é escrever a tempo inteiro. O PONTO FINAL falou com cinco escritores locais e todos eles notam que o principal benefício do coronavírus foi o tempo livre que a pandemia lhes trouxe. Durante o confinamento, Susanna Un escrevia durante 12 horas por dia, Yao Jingming traduziu Pessoa e Sophia, e Joe Tang conseguiu ter o “luxo” de ter tempo para pensar. Será este um tempo profícuo para a criatividade? “No confinamento, não podemos fazer outra coisa que não seja estar connosco mesmos, fazemos valer os nossos refúgios”, responde Miguel de Senna Fernandes.

Reportagem de André Vinagre (Texto) e Eduardo Martins (Fotografia)

“O coronavírus? Vê-se tão lindo pelo microscópio, tal como uma coroa. Neste momento crepuscular, os morcegos começaram a sair da treva, vindo pairar por cima da nossa cabeça, tentando coroar-nos”. O excerto é de um poema de Yao Jingming, escrito sob o pseudónimo Yao Feng, em meados de Fevereiro, em pleno confinamento em Macau. O poeta quis mostrar a sua indignação face à falta de liberdade de expressão na China, nomeadamente durante a epidemia que começou em Wuhan. O PONTO FINAL falou com o director do Departamento de Português da Universidade de Macau, com Lawrence Lei, com Susanna Un, com Joe Tang e com Miguel de Senna Fernandes sobre o confinamento, e a opinião é generalizada: o tempo livre foi o melhor do isolamento. “Pude ser escritora a tempo inteiro”, nota a poetisa.

“AS PESSOAS DEVEM TER DIREITO A EXERCER LIVREMENTE A LIBERDADE DE EXPRESSÃO, É MUITO IMPORTANTE”

Yao Jingming diz ter aproveitado as semanas em que esteve fechado em casa para tomar “uma atitude crítica” face ao modo como a China encarou a Covid-19. O poeta escolheu a morte do médico oftalmologista Li Wenliang, que denunciou nas redes sociais os possíveis efeitos do vírus, mas que foi repreendido pelas autoridades do interior da China por “espalhar rumores”. “[O médico] tinha percebido que havia uma coisa estranha e deu a informação aos seus superiores, mas, na altura, estavam a decorrer vários eventos políticos importantes, por isso, os superiores tiveram receio de que esta notícia negativa pudesse dar um tom negativo ao ambiente”, afirma o professor na Universidade de Macau, depois de atravessar a fronteira, vindo de Zhuhai.

Na pele de Yao Feng, escreveu um poema que se chama “A morte do oftalmologista”. Escreveu-o em chinês, ainda não está traduzido para português, mas agora tenta, depois de uma dezena de segundos a olhar para o que escreveu, uma tradução preliminar: “Um oftalmologista acabou por morrer, mas deixou muitos doentes ainda sobreviverem à noite / Morreu o oftalmologista mas tinha sido levado para a divisão de polícia onde nos passou uma receita, não por doença do nosso coração / Morreu o oftalmologista, mas continuamos a ser doentes dele por longo tempo, sem que tenhamos doença oftalmológica”.

“Quando soube desta notícia fiquei muito triste e um bocado indignado”, diz, reforçando o sentimento: “Indignação”. Yao, que nasceu em Pequim, afirma: “As pessoas devem ter direito a exercer livremente a liberdade de expressão, é muito importante”. Para o líder do Departamento de Português da UMAC, “não há um sistema de censura, mas a censura existe”. “Não há um órgão, não há uma instituição que faça isso. Mas a autocensura é pior que um sistema, tem uma influência maior do que uma instituição, já está na mente das pessoas”, justifica. Yao Jingming diz, ainda, que a poesia é uma arma, mas uma arma que perdeu força, porque “não há tantos leitores como os de revistas de moda”.

Terá receio de publicar poemas do género? “Não, não, não, não, não”, repete. A poesia “é uma forma de expressar a minha opinião, uma forma de comentar o acontecimento”. Yao ainda tentou publicar o poema sobre Li Wenliang em publicações do interior da China. “Se calhar esse poema não conseguimos publicar”, é a resposta que diz ouvir. O poeta e tradutor solta uma gargalhada ao recordar as negas que recebeu.

Antes de ser responsável pelo Departamento de Português, Yao foi coordenador de mestrados de Tradução, também na UMAC, e vice-presidente do Instituto Cultural entre 2012 e 2014. Como tradutor, tem-se dedicado à tradução para chinês de Eugénio de Andrade, Ruy Cinatti, Camilo Pessanha e Sophia de Mello Breyner Andresen, entre outros. Como poeta, publicou títulos como “Nas Asas do Vento”, “Confluência” e “Viagem por Momentos”.

Em Fevereiro, seguiu as recomendações das autoridades de saúde e manteve-se em casa devido à Covid-19. Um tempo que, para o poeta, foi “muito frutífero”. “Para mim, a pandemia teve este lado muito, muito positivo. Deu-me muito tempo para fazer coisas, para conseguir cumprir as metas já definidas”. Conta orgulhoso que, durante este tempo, conseguiu escrever 45 pequenos poemas que acompanham 45 fotografias tiradas por Lampo Leong, fotógrafo de Macau que quis registar o muro da Fortaleza do Monte. “São manchas do tempo, porque o muro já é muito antigo e o tempo deixou marcas nas flores, nas pedras. São imagens lindíssimas, algumas fazem-me lembrar as estrelas, o céu, o universo, as planícies”, conta. O trabalho será publicado num livro que ainda não tem data para ser lançado. Ficou adiado devido ao vírus.

Além disso, teve ainda tempo para traduzir Fernando Pessoa e Sophia de Mello Breyner Andresen. “Acabei de cumprir uma missão, que foi terminar uma antologia de Sophia. Já tinha traduzido uns 40 poemas dela, mas agora fiz uma versão aumentada, com 130 poemas”, destaca, frisando que tem “aproveitado bem este período”. Terá, então, a pandemia influenciado a sua obra? “Foi um período muito grave que me pediu para reflectir, é um tempo que suscita a reflexão”.

Chega-se à frente na cadeira onde está sentado, puxa do telemóvel e pesquisa a tradução que fez de um poema de Sophia. Ao PONTO FINAL, faz questão de dizer, em chinês, “Exílio”: “Quando a pátria que temos não a temos / Perdida por silêncio e por renúncia / Até a voz do mar se torna exílio / E a luz que nos rodeia é como grades”. Porque é que destaca este poema? Porque “temos de amar a nossa pátria sem silêncio, temos de amá-la com coragem, com acção e com voz”, atira Yao.

HISTÓRIAS DE AMOR ENTRE INFECTADOS

Na imaginação de Lawrence Lei surgiu uma história. Ao ver as conferências de imprensa diárias dos Serviços de Saúde, o escritor local reparou que os pacientes infectados pela Covid-19 são sempre identificados apenas por números e o seu historial clínico é analisado e divulgado publicamente. Lawrence começou a escrever há “poucas semanas”, mas já tem um título. Volta-se para trás na cadeira e escreve num ‘post-it’, orgulhoso: “Macao 98, 99. 98 is the lover of 96”.

Ao PONTO FINAL, depois de apontar para a placa da Escola de Teatro do Conservatório de Macau, onde diz que é ele o director, explica o conceito: “Durante esta altura, o Governo tem sempre uma conferência de imprensa diária. Anunciam: ‘Hoje temos mais dois casos. São os 29 e 30’, por exemplo. 98 e 99 são os números dos casos”. Assim, depois de rastreadas as ligações entre os casos, as autoridades anunciam publicamente que os números 98 e 96 são amantes secretos. “A relação era escondida, mas, por causa disso, eles descobriram-na”, assinala Lei, acrescentando que está ainda a fazer a pesquisa para começar a escrever. “Vou levar ainda uns seis meses a acabá-lo”, prevê.

Lawrence Lei escreve contos, romances e peças de teatro. É o autor de “The Eye of God”, “Project Ragged” e “The Alluring”. Recebeu, por três vezes, o Prémio Literário de Macau, e o prémio de Melhor Conto do Festival Literário de Macau por duas vezes. Também ele é “escritor em part-time”, frisa. O trabalho em tempo inteiro é na Escola de Teatro do Conservatório de Macau. Aliás, “não há nenhum escritor a tempo inteiro em Macau”, lembra.

Além do tempo que a pandemia lhe deu, o vírus trouxe também um pretexto para reflectir sobre a cidade. “Agora é uma boa oportunidade para repensarmos a ligação entre a cidade e os espaços de habitação. Ao longo dos últimos anos, Macau tem sido próspera, a economia tem crescido muito rapidamente. No entanto, os espaços para viver estão a ficar mais reduzidos”, nota, sublinhando que cada pessoa tem agora menos espaço na cidade.

“O coronavírus serviu para repensar sobre o que queremos, se queremos o nosso espaço vital ou se queremos dinheiro e prosperidade”, diz. Agora que a cidade está vazia é tempo de reflectir: “Queremos uma cidade assim ou queremos uma cidade como nos últimos anos?”. “Algumas pessoas gostam assim, algumas não. Algumas gostam da cidade como era há 20 anos, porque podiam respirar, podiam vaguear pela cidade. Mas as pessoas gostam de dinheiro, de prosperidade, ainda que percam o seu espaço vital”, lamenta.

O vírus pôs-lhe a vida em perspectiva: “Antes andava sempre muito ocupado, não ia a casa. Tão ocupado para nada. De Janeiro até agora, tudo abrandou. Descobri que tenho muito tempo para fazer tudo”. “Toda a gente abrandou, e isso é bom”, suspira.

ESCREVER SOBRE A PANDEMIA? NÃO, OBRIGADO

Susanna Un não quer, para já, pensar em escrever sobre o coronavírus. Precisa de tempo. “Talvez escreva algo sobre isto, mas acho que não quero escrever agora”, afirma, justificando: “Eu escrevi uma coisa sobre a SARS, há muitos anos, mas foi depois de tudo acontecer. Muitas coisas ainda não são claras”.

No exterior do Centro Cultural de Macau, a poetisa conta ao PONTO FINAL que, ultimamente, tem recebido muitos pedidos para escrever poesia sobre o novo coronavírus. Pedidos, esses, que tem recusado. “Muitas pessoas já me pediram para escrever sobre o coronavírus. Se olharmos para os jornais chineses ou para as redes sociais, muitas pessoas escrevem sobre o coronavírus, especialmente em forma de poesia. Mas é mais a dizer coisas boas, como ‘vamos lutar contra isto’ e sobre o quão corajosos somos”. Pediram-lhe que escrevesse coisas desse género? “Não, eles não dizem isso directamente. Mas eu sei o que eles querem”. Estes convites têm partido tanto de Macau como de Hong Kong e do interior da China. “Não acho que possa escrever algo tão alegre como aquilo que eles querem, por isso digo só que agora não posso”, confessa.

“Quem escreve romances em Macau deve estar muito entusiasmado, porque esta é uma grande maneira de escrever histórias”, refere. Porém, a poesia, na opinião de Susanna Un, funciona de modo diferente: “Enquanto poetisa, eu não quero escrever uma coisa dramática, quero pensar sobre o porquê de isto ter acontecido, sobre como as pessoas lidam com isto e sobre como reflecte a humanidade durante este período”.

Un é poetisa e ensaísta de Macau. Foi distinguida com o VSC/Luce Foundation Chinese Poetry & Translation Fellowship e chegou a vencer o Concurso de Literatura de Macau. Entre as obras que publicou, contam-se “Exile in the Blossom Time”, “Wonderland”, “Here”, “Naked Picnic” e “Song of Migrants”. Profissionalmente, trabalha no Museu de Arte de Macau.

Na opinião da poetisa, o confinamento estimula a criatividade e aponta para as plataformas online que se abriram ao público durante a pandemia: “Especialmente quando o vírus começou na Europa, ficaram disponíveis muitos recursos na internet, como bibliotecas, ópera, teatro. Durante este tempo podemos estar ocupados a escrever e a ler e a ver todos esses recursos”.

Também para Susanna Un, o tempo tem sido o que de melhor o coronavírus trouxe aos escritores. “Pelo lado positivo, tenho mais tempo para fazer o meu trabalho. Como em Macau é muito difícil ser escritor a tempo inteiro, durante este período especial tivemos alguns dias de folga, umas férias, em que pude ser escritora a tempo inteiro”, diz, a rir-se. Durante o tempo em que esteve em casa, o dia da poetisa começava pelas 10 horas da manhã e terminava às 22. Doze horas a escrever por dia, com um intervalo para almoço. “Estava mais ocupada do que quando ia trabalhar”, admite, ressalvando: “Mas eu adorei, foi muito produtivo”.

As horas de escrita resultaram num livro quase acabado. Está “a 70%”, rectifica. Trata-se de um livro sobre viagens e gastronomia, uma compilação de artigos escritos para um jornal de Taiwan. Além disso, aproveitou o tempo para terminar um romance, sobre o qual não quer falar por ter sido escrito sob pseudónimo. Susanna Un conta que também tem trabalhado num projecto para cinema que ainda não tem data para ser revelado. A escritora levanta o véu, dizendo apenas que o projecto se chama “Pause” e que “é sobre o tempo, o espaço, os casinos e a vida em Macau”. Apesar de não ter a ver com a pandemia, Susanna Un conta que o coronavírus pode vir a alterar o curso da história que estava pensada.

O APOCALIPSE QUE NÃO ACONTECEU

A pandemia faz Joe Tang lembrar-se de uma história que tinha escrito no passado, que acabou por ficar na gaveta, e que tinha como protagonista o ‘Ophiocordyceps sinesis’, um fungo que existe no Sudeste asiático e que cresce no corpo de lagartas, aparecendo, geralmente, nos meses de Maio e Junho. Na China é conhecido e até utilizado como afrodisíaco ou suplemento para melhorar o desempenho dos atletas.

Na história de Joe Tang, Macau vive um apocalipse provocado pelo fungo, que atacava humanos. “Na história, toda a cidade estava sob confinamento”, lembra. O facto de nunca ter acontecido nada semelhante em Macau fez, na altura, com que o escritor tivesse de “puxar pela imaginação para pensar como seria se um vírus atacasse a cidade, e como é que o Governo responderia, a polícia, os bombeiros, as pessoas comuns”. “Esta altura fez-me recordar dos dias em que escrevi esta história”, diz.

Assemelhar-se-á a realidade à imaginação do escritor? “Não, de todo”, responde, para corrigir logo de seguida: “Talvez metade-metade”. “Macau esteve segura, não houve um surto, não foi um desastre, como aconteceu em Itália ou em Wuhan. Neste caso, foi uma situação bastante pacífica, não como eu tinha imaginado. Na minha história era como no ‘Walking Dead’”, afirma, lançando uma gargalhada aos zombies da série de ficção norte-americana.

À semelhança de Susanna Un, também Joe Tang diz precisar de tempo para processar este tempo: “Não digo que não vou escrever nenhuma história com este cenário no futuro, mas qualquer escritor precisa de tempo para digerir”. “Quando tudo acalmar, talvez pense nisso. Isto afectou todo o mundo, vamos ver muitos filmes, muitas séries e romances no futuro. Talvez não directamente, mas esta inspiração vai emergir”, antevê.

Joe Tang escreve romances, faz trabalho editorial e escreve para teatro. Venceu já o Prémio Literário de Macau e o Prémio de Romance de Macau. Da sua obra fazem parte os romances “Assassin”, “The Ecstasy” e o ensaio “My Point of View”.

No início da pandemia, Joe não conseguia escrever. Conta agora que durante os primeiros dias de confinamento era a leitura que lhe ia dando “algum conforto”. “Antes do confinamento geral, toda a gente estava preocupada, não se sabia quão má se tornaria a situação, nem o que fazer. Toda a gente entrou em pânico, mas a leitura acalmou-me”, lembra, acrescentando que, numa fase posterior, ficou “menos preocupado” e “gradualmente mais disposto a escrever”.

O tempo em que esteve em casa foi “um luxo”. “Eu não tenho este luxo nos dias normais. A melhor coisa que esta altura trouxe foi o tempo, acho que sim”, nota. Joe Tang escrevia entre cinco a seis horas por dia. Agora, o escritor de Macau está a trabalhar numa história sobre a qual não quer revelar detalhes. Contudo, acaba por contar que se trata de “um facto histórico entre Macau, Portugal e China”.

Para Joe Tang, o tempo livre não traz criatividade. Traz apenas tempo: “A criatividade mantém-se a mesma mas, como há mais tempo para escrever, posso pensar mais”. “Se tivermos só uma hora por dia, o nosso cérebro só pode funcionar durante uma hora. Mas quando se tem cinco horas, o cérebro funciona mais tempo e surgem mais ideias, mais ligações, mais pensamentos”, justifica.

COMÉDIA EM TEMPO DE TRAGÉDIA

Para Miguel de Senna Fernandes, a pandemia foi amarga. Fez com que o espectáculo anual dos Dóci Papiaçám di Macau fosse cancelado. Em substituição do espectáculo, que acontece anualmente no Centro Cultural de Macau, “não há absolutamente nada”, diz o encenador e dramaturgo, lamentando: “Ainda por cima, este ano, eu tinha à minha disposição muita gente, coisa que já não acontecia há muito tempo”.

Ainda antes de se perceberem os efeitos do novo coronavírus, Miguel de Senna Fernandes já imaginava um cenário de confinamento. “Estava a engendrar uma história que tinha a ver com o facto de não podermos sair de Macau, isto ainda em Dezembro”, conta, lembrando que, em Janeiro, o coronavírus fez com que o grupo mudasse de ideias devido ao agravar da situação provocada pela Covid-19 em todo o mundo. “Fica um humor um bocado azedado, coisa que não gostaria de ter num espectáculo dos Dóci Papiaçám”, refere ao PONTO FINAL. “Eu tinha pensado numa grande mansão, e os trocadilhos e mal-entendidos, tudo aconteceria dentro desta grande mansão. É quando se dá o problema do coronavírus”, explica.

Depois, a ideia passou para um cenário de confinamento mas, desta vez, dentro de um navio. “Cruzeiro também era complicado, mas teria mais piada. já estávamos a desenvolver esta ideia e essa ideia era bastante engraçada”, nota. No escritório onde exerce advocacia, encolhe-se quando questionado sobre se as ideias para este ano foram premonitórias: “Não, nada disso”. Porém, a situação complicou-se e o Festival de Artes de Macau foi cancelado.

Para o espectáculo do próximo ano ainda não há ideias. Vai surgir “uma coisa nova”, diz Miguel. O encenador justifica: “No próximo ano, se calhar, não terei as mesmas pessoas, toda a história seria diferente e toda a preparação também seria diferente. Vamos ver o que é que no próximo ano vai surgir”.

Na escrita para comédia, será um tempo de crise como este limitador? “Nós temos de ver que a pandemia veio achincalhar com tudo, todo o sistema de valores, o sistema de crenças, juízos, tudo o que é a vida em sociedade foi posto em causa. O fazer rir tem muito a ver com isso”. “A partir do momento que se chocalham as premissas, isso leva-nos a ter outro tipo de considerações”, justifica.

Por outro lado, “numa situação em que estamos absolutamente confinados em determinado espaço, é um mal que pode ter vindo por bem. Pelo menos, é um espaço que nós temos para refinar os nossos pensamentos, reflectir melhor sobre as coisas que, noutro contexto, não teria sido possível, estimular a criatividade”.

Para o advogado e presidente da Associação dos Macaenses, “a criatividade individual foi o que mais saiu favorecido no contexto do coronavírus”. Miguel de Senna Fernandes assinala que, no confinamento, “não podemos fazer outra coisa que não seja estar connosco mesmos, fazemos valer os nossos refúgios”. E conclui: “Ao fazer valer os nossos refúgios, nós queremo-nos encontrar. Há muita coisa solta na nossa cabeça e nós queremo-nos encontrar, queremos fazer coisas que são absolutamente individuais”.

Coroa

Já que não nos podemos expressar livremente pela boca, vamos então abri-la ao máximo para comer, que nem passa pela censura e que nos permite sentir outra espécie da liberdade.

Nada do que voa no céu, do que vive na água e do que corre na terra é capaz de escapar à nossa boca a devorar, roer e mastigar. Qualquer animal, por mais ágil e esperto que seja, conseguimos caçá-lo com um par de pauzinhos.

A comida é Deus para o povo. A fome manda em nós, por inumeráveis vezes, mais do que a nossa cabeça. E a vida, que se repete em nós todos os dias, não passa de ser as três refeições por dia. Sentados a uma mesa do tamanho do mundo, comemos sem parar. Tudo se come, comestível ou não.

O coronavírus? Vê-se tão lindo pelo microscópio, tal como uma coroa. Neste momento crepuscular, os morcegos começaram a sair da treva, vindo pairar por cima da nossa cabeça, tentando coroar-nos.

Yao Feng

19.02.2020