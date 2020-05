Serviços de Saúde assinalam nova alta hospitalar e dois casos em tratamento

Sem registo de novos casos de infecção no território há 35 dias, as autoridades de Macau anunciaram ontem a alta hospitalar de um residente de 12 anos, que estava internado desde o final de Março. Com apenas dois pacientes em tratamento, os Serviços de Saúde garantiram o acompanhamento dos casos recuperados para identificar eventuais sequelas pulmonares e cardíacas. A partir de hoje, o sistema de marcação online para a realização de testes de ácido nucleico será alargado a portadores de vistos executivos.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Ao fim de 35 dias sem registo de novos casos de infecção por Covid-19, Macau tem agora apenas dois pacientes a cumprir tratamento na enfermaria de isolamento do Centro Clínico de Saúde Pública do Alto de Coloane, depois do anúncio de mais uma alta hospitalar. A informação foi avançada ontem por Lo Iek Long, médico adjunto da Direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ), na habitual conferência de imprensa do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

“Um paciente vai ter alta hospitalar hoje [ontem] e por isso temos um total de 43 pacientes recuperados. Temos dois pacientes a cumprir internamento no Centro Clínico de Saúde Pública, no Alto de Coloane, mais 12 pacientes que recuperaram e que estão a cumprir o período de convalescença no local”, começou por dizer o representante dos Serviços de Saúde, antes de apresentar o quadro clínico do paciente que recebeu alta.

“Em relação ao 43º paciente a receber alta trata-se do 23º caso. É um residente de Macau de 12 anos que estudava no Reino Unido. Quando chegou a Macau, em Março, ficou num hotel para observação médica. A 22 de Março, o paciente apresentou sintomas de tosse e febre e foi-lhe diagnosticada infecção por Covid-19 no dia 23, dando entrada nesse dia na enfermaria. Esteve 52 dias internado. Neste momento está estável e as análises não encontraram vestígios de pneumonia. Depois de ter apresentado dois testes de ácido nucleico negativos, o paciente reuniu as condições para alta clínica e irá agora cumprir 14 dias de convalescença”, explicou Lo Iek Long.

Questionado sobre as eventuais sequelas na saúde dos pacientes recuperados, o médico adjunto da Direcção do CHCSJ assinalou que os Serviços de Saúde vão acompanhar os casos. “Há sempre diferenças consoante as doenças e podem existir diferentes sequelas num prazo prolongado. Estamos a fazer observação a todos os pacientes que recuperam, e, depois de cumprirem os 14 dias de convalescença, têm de se dirigir a uma consulta externa para acompanhamento, mas por enquanto não verificámos sequelas nos pacientes recuperados. Vamos acompanhar no futuro e esperar que passe mais tempo para verificar se há sequelas ou não, tanto no trato respiratório como a situação cardíaca”, referiu.

Já Leong Iek Hou, coordenadora do Centro de Prevenção e Controlo da Doença, acrescentou que “houve mais 11 casos para observação médica” e que há, no total, 222 pessoas em observação médica, a maioria deles em hotéis.

Sobre o número de pessoas que viajaram entre Macau e Hong Kong na terça-feira através dos autocarros dourados, Inês Chan, representante da Direcção dos Serviços de Turismo, apresentou os números. “Em relação ao número de pessoas que apanharam o autocarro dourado, 14 fizeram a viagem de Macau para Hong Kong e 18 fizeram de Hong Hong para Macau”.

Teste de ácido nucleico alargado a portadores de visto executivo

Na conferência de imprensa, Lo Iek Long anunciou novas medidas no sistema de marcação online para os testes de ácido nucleico, nomeadamente o alargamento dos exames a trabalhadores não-residentes do interior da China com vistos executivos. “Às 00h00 de 14 de Maio o sistema de marcação online vai estar aberto a mais pessoas, nomeadamente os portadores de vistos executivos, visitas familiares e de trabalho que entram com passaporte. A partir desta data vão poder fazer o teste de ácido nucleico mediante o pagamento de 180 patacas”, disse.

Sobre a capacidade de Macau realizar testes de ácido nucleico a este novo grupo de pessoas, Lo Iek Long assumiu que irá haver um ajustamento, mas que os residentes de Macau continuam a ser prioritários. “Temos de dar prioridade aos residentes de Macau, este número pode ser ajustado de acordo com cada dia, se tivermos menos residentes a realizar testes, por exemplo. Não podemos definir um número exacto para todos os dias, podemos libertar mais vagas se não houver marcação”, indicou.

Em relação aos grupos de pessoas que já realizaram testes de ácido nucleico em Macau, o representante dos Serviços de Saúde referiu que todos os funcionários escolares, pescadores, e trabalhadores de instalações como hospitais e estabelecimentos prisionais já realizaram análises.

Questionado sobre os novos casos de infectados em Hong Kong e como isso poderá afectar as negociações com o Governo para a reabertura da fronteira, Lo Iek Long assumiu que a situação poderá ter “alguma influência”. “Estamos a comunicar de perto, mas por enquanto ainda não tenho mais informações para anunciar”.

Já Lei Tak Fai, chefe da Divisão de Relações Públicas do CPSP, revelou um aumento de fluxo nas fronteiras nos últimos dias, nomeadamente de trabalhadores não-residentes do interior da China. “Em relação à entrada e saída de visitantes, ontem registaram-se 19 mil entradas, sendo que 12 mil foram residentes, 600 visitantes e 6670 trabalhadores não-residentes do interior da China. Sobre as saídas, registámos 21 mil pessoas, sendo que 12 mil foram residentes de Macau, 370 visitantes, e 8585 trabalhadores não-residentes do interior da China. Nos números totais, houve um aumento de 7100 pessoas que passaram a fronteira, uma subida de 21,9% nas saídas”, disse o representante do CPSP.

Lo Iek Long foi ainda confrontado com a justificação do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) para o cancelamento de uma exposição fotográfica sobre o massacre de Tiananmen. O presidente do IAM alegou ter seguido as recomendações dos Serviços de Saúde, mas Lo Iek Long afirmou apenas: “Não tenho nenhuma informação sobre este assunto”.