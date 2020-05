Queda de 25% nos lucros do BNU é fruto da pandemia, justifica Carlos Cid Álvares

O Banco Nacional Ultramarino (BNU) registou, no primeiro trimestre de 2020, uma quebra anual dos lucros na ordem dos 25%. Ao PONTO FINAL, Carlos Cid Álvares, presidente executivo do banco de Macau, admitiu que estes resultados já eram previsíveis, devido aos efeitos da epidemia provocada pela Covid-19. O presidente do BNU antevê que, no final do ano, o banco vá registar uma queda nos lucros na ordem dos 20%.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Foi ontem apresentado o balancete do Banco Nacional Ultramarino (BNU) para o primeiro trimestre de 2020. O documento, publicado em Boletim Oficial, indica que o banco registou lucros de 138 milhões de patacas nos primeiros três meses do ano, o que se traduz numa quebra de 25% em termos anuais. Ao PONTO FINAL, Carlos Cid Álvares indicou que já esperava a queda nos lucros, cuja culpa, diz, é da pandemia.

De acordo com o balancete referente aos primeiros três meses do ano, os lucros do BNU cifraram-se nos 138 milhões de patacas. Há um ano, os lucros do banco de Macau eram de 183 milhões de patacas. Face a estes números, Carlos Cid Álvares explicou que o decréscimo já era expectável: “Depois de ver o que estava a acontecer com a pandemia, com a quebra do movimento de pessoas, com o fecho de fronteiras, com os resultados dos casinos a caírem como caíram, com a crise instalada na área do turismo, com a impossibilidade de as pessoas se deslocarem, no fundo, era previsível”.

O presidente executivo da instituição financeira lembrou que, no ano passado, o banco registou um crescimento de 24% nos lucros. Durante a pandemia, “a margem financeira comportou-se muito bem, que é a grande componente de proveitos do banco”. Porém, à boleia da Covid-19, as comissões foram impactadas, “sofreram uma quebra forte porque têm muito a ver com o negócio de cartões, com o negócio de venda de seguros, de venda de fundos imobiliários”. Quanto ao impacto sentido com as comissões, Carlos Cid Álvares lembrou que “as pessoas deixaram de viajar, não consomem o que consumiam e, portanto, o impacto na cobrança de comissões é relevante”.

Além disso, a queda de 25% nos lucros também foi causada pelas despesas que o banco teve relacionadas directamente com a Covid-19, justificou Carlos Cid Álvares. “Para mantermos as portas abertas e servir os clientes, tivemos uma preocupação grande com a segurança dos colaboradores e investimos muito em máscaras, em desinfectantes, acrílicos para proteger os colaboradores quando estão com os clientes, e chegámos a alugar aqui um hotel para acolher os trabalhadores [oriundos do interior da China]”, assinalou. Segundo o presidente executivo do BNU, as despesas do banco relacionadas com o combate ao coronavírus foram “à volta dos cinco milhões de patacas”.

Álvares indicou que o banco não sentiu uma “degradação” quanto ao crédito malparado: “Em Macau, o desemprego é francamente baixo, embora tenha aumentado ligeiramente, mas está em 2,1%. Portanto, não antevemos situações fortes de crédito malparado”.

O presidente executivo do BNU avançou ainda que antevê que, no final do ano, o banco vá registar uma queda nos lucros na ordem dos 20%. “Nós estamos orçamentados com 770 milhões de patacas e vamos, se calhar, chegar ao final do ano com 20% menos do que aquilo que estava orçamentado”, concluiu.