Exposição sobre Tiananmen retirada. Democratas ponderam recurso administrativo e carta a Ho

Na terça-feira, Ng Kuok Cheong disse ao PONTO FINAL que os democratas iam tentar montar a exposição sobre Tiananmen nas Ruínas de São Paulo na próxima semana. Ontem, os dois deputados – Ng e Au Kam San – voltaram atrás e decidiram cancelar a exposição itinerante sobre o massacre. Ng Kuok Cheong adiantou que o próximo passo será a apresentação de um recurso administrativo junto do IAM e, mais tarde, remeter uma carta a Ho Iat Seng.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Às 15 horas de ontem, estava Au Kam San na Praça do Tap Seac. O democrata carregava os painéis da exposição sobre o massacre de Tiananmen para uma carrinha azul, com a ajuda do condutor. No local, não havia polícia nem curiosos. Ao PONTO FINAL, o deputado e presidente da União de Macau para o Desenvolvimento da Democracia disse apenas que a exposição estava “cancelada”. Mais tarde, Ng Kuok Cheong confirmou a decisão de cancelar a mostra, ao contrário daquilo que tinha adiantado no dia anterior, que os democratas iriam tentar expor os painéis nas Ruínas de São Paulo no dia 19. Agora, segue-se um recurso administrativo e, depois, o envio de uma carta ao Chefe do Executivo.

Questionado sobre a mudança de planos da União de Macau para o Desenvolvimento da Democracia, Ng Kuok Cheong atirou a responsabilidade da decisão para o presidente da associação, Au Kam San. “Ele é o presidente, ele tomou a decisão”, disse.

Na noite de terça-feira, Au Kam San tinha recebido a resposta negativa a uma reclamação por si apresentada, cujo destinatário era o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), o organismo que, depois de ter dado autorização para a realização da exposição itinerante, a 29 de Abril, decidiu revogá-la uma semana depois, a 7 de Maio. O instituto liderado por José Tavares deu duas justificações, que os critérios para o aluguer de espaços exteriores tinham sido alterados e que estavam a ser seguidas linhas gerais dos Serviços de Saúde para que não houvesse aglomerações de pessoas.

Para reverter a decisão, Ng Kuok Cheong adiantou a este jornal que Au Kam San vai apresentar, na próxima semana, um recurso administrativo junto do conselho de administração do IAM: “Mais tarde, talvez possamos enviar uma carta ao Chefe do Executivo. Acho que o Au Kam San está a prepará-la”. O democrata referiu que ainda tem de discutir com o colega se a associação vai recorrer aos tribunais: “Ainda não temos uma decisão, estamos a decidir. Mas o primeiro passo não é ir a tribunal. O próximo passo será um recurso administrativo”. Porém, o democrata diz não estar optimista quanto ao recurso aos tribunais. “Não estou muito optimista face aos tribunais, porque os casos políticos são tratados pelo Governo Central”, afirmou.

Sobre a vigília que acontece anualmente no Largo do Senado, Ng começou por lembrar que a associação pró-democracia tem de avisar o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) entre 15 e três dias antes do dia da concentração. “Nós vamos avisá-los, mas não sabemos qual será a resposta”, referiu. Já na terça-feira, Ng Kuok Cheong tinha dito ao PONTO FINAL que a revogação da autorização para a exposição era “um indicador muito claro” de qual será a decisão sobre a vigília em memória das vítimas do massacre de há 31 anos.