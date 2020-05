DSES abre candidaturas para 15 vagas na Universidade do Porto

As candidaturas para o “Plano de Financiamento para a Frequência de Cursos na Universidade do Porto (Portugal)” decorrem de 25 de Maio a 7 de Julho, anunciou ontem a Direcção dos Serviços do Ensino Superior (DSES), em comunicado. A medida financiada pelo Fundo do Ensino Superior irá apoiar 15 residentes de Macau na frequência de cursos de licenciatura ou de mestrado integrado e no curso preparatório de língua portuguesa, ministrados pela Universidade do Porto.

De acordo com os valores divulgados pela DSES, os cursos e os montantes financiados por ano lectivo são de 29.000 patacas para a frequência do curso preparatório e 48.000 patacas para a frequência dos cursos de licenciatura. “Quanto aos cursos de mestrado integrado, o montante financiado corresponde ao valor atribuído, em cada ano, para as bolsas de mérito para estudos pós-graduados”, pode ler-se no comunicado.

Para passar a fase preliminar, os beneficiários terão de concluir um curso preparatório de língua portuguesa ministrado, no primeiro semestre, no Instituto Português do Oriente (400 horas) e, no segundo semestre, na Universidade do Porto (300 horas). Só depois, os alunos de Macau vão frequentar os cursos de licenciatura ou de mestrado integrado. “O curso preparatório tem como objectivo principal a aprendizagem da língua e cultura portuguesas”, indica a DSES.

Já em relação aos cursos conferentes de grau académico, “a Universidade do Porto tem 51 cursos em áreas especializadas, com vista a satisfazer as necessidades de formação dos estudantes de Macau”, lê-se na mesma nota.

Como requisito para a inscrição nas candidaturas para o “Plano de Financiamento para a Frequência de Cursos na Universidade do Porto” os estudantes devem ser “portadores do Bilhete de Identidade de Residente de Macau, do Passaporte da RAEM, terem realizado o ‘Exame Unificado de Acesso das Quatro Instituições’ de Macau e apresentarem as classificações das disciplinas de Língua Chinesa, Língua Inglesa e Matemática”.