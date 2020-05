Na sacralidade dos símbolos da natureza, a proposta de regresso ao lugar primordial

No trabalho de pintura e escultura que Tong Chong apresenta, até 7 de Junho, no Macau Art Garden, apela o artista a uma reaproximação à natureza, a um estado de reflexão que rejeita o domínio do homem sobre o mundo que o envolve deste o princípio do tempo. Uma profusão de formas, símbolos e matéria, resgatados da dimensão do sonho, onde cabe um desejo de redenção.

Texto: Sílvia Gonçalves

Fotografia: Eduardo Martins

Criaturas que flutuam numa qualquer ordem estabelecida no subconsciente do artista. Figuras, formas, padrões, elementos vegetalistas, pintados em pigmento mineral sobre papel de fibra de bambu; traço fluído, dimensão pictórica que recupera a representação do totem, a sacralidade de símbolos que se afiguram como guardiães de tribos e clãs num tempo primitivo. Nos sonhos de Tong Chong, surgem imagens difusas, que fixa depois no papel texturado. O sonho como elemento incontornável num processo criativo que o artista descreve como “estado de espírito onírico”. Exercício de arqueologia, de que se socorre o criador para reaproximar o homem da natureza, do lugar que é, afinal, o princípio de tudo.

“É um estilo primitivo, eu não diria naïf, no sentido em que é muito sofisticado, o seu processo. Ele disse-me que, quando cria, tem que se colocar num determinado estado mental. Quando olhamos para o seu trabalho, para esta qualidade infantil, é algo precioso, é algo difícil de manter. Quando somos crianças, fazemos algo assim, mas quando crescemos, é muito difícil voltar atrás, a esse estado, porque temos tantas regras”, enquadra Alice Kok, curadora de “Somniloquence”, a individual que Tong Chong apresenta no Macau Art Garden até 7 de Junho, e que constitui a primeira parte da série “Perpetual Impermanence”, para artistas estabelecidos, organizada pela AFA-Art For All, e que apresentará, numa segunda parte, uma mostra de Alice Kok, que deverá acontecer em Novembro.

Alice Kok recua ao momento em que se cruzou com o artista de Macau, nascido em Fuzhou em 1977. “Já na altura, em 2007, 2008, ele falava neste primitivismo, na arte do totem, que vem de tempos antigos. Foi a primeira representação cultural da nossa sociedade, da natureza, da relação entre os homens e a natureza”, assinala a artista e curadora.

“QUANDO CRIO, É COMO SE ESTIVESSE NUM ESTADO DE ESPÍRITO ONÍRICO”

Tong Chong, que trabalha em desenho de exposições, no Museu de Arte de Macau (MAM), chega entretanto à galeria do Macau Art Garden, onde “Somniloquence” ocupa duas salas. Confrontado com o conceito que dá nome à exposição, que remete para um modo de verbalizar durante o sono, justifica o artista o título com o processo que o acompanha desde sempre. “Os sonhos são um elemento importante no meu processo criativo, não particularmente neste trabalho, mas na forma como eu trabalho”. Segue-se a confissão, a descrição de um modo de fazer que remete para a reclusão, sobretudo interior. “Primeiro, sim, às vezes nos sonhos surgem-me imagens difusas, que consigo ver. Segundo, quando crio, é como se estivesse num estado de espírito onírico. Enquanto trabalho, sem dormir, e isso é ‘somniloquence’. Porque não estou a dormir mas estou num estado de sonho. Preciso de silêncio para entrar nesse estado”.

Percorre os olhos por trabalhos onde se acumulam formas que se afiguram como criaturas fossilizadas, totens, elementos que transitam de um outro tempo. “O conteúdo que eu crio é contemporâneo, mas eu coloco-o nesse estado original de caos. É esta ideia de estar no caos”. Um corpo figurativo que vincula o espectador à natureza, que o coloca mais próximo do lugar primordial. “É exactamente isso. Já trabalho este tema há anos, a relação entre natureza e sociedade humana. Em muitas destas peças não há presença humana, como nesta, a ‘Stories’”, aponta Tong Chong. “Gostaria de trazer a ideia de que não são só os humanos que são o mestre da natureza, os animais também o são. Devemos ter respeito mútuo e manter esse equilíbrio”.

Entende o artista, que equilibra em cada trabalho a pintura com as técnicas de corte de papel e de colagem, que se distanciou a humanidade da natureza, assumindo o homem um papel de domínio e destruição que se afigura como caminho sem retorno. “Penso que o desenvolvimento económico da sociedade está a destruir a natureza. E gostaria de trazer isto de novo, para os seres humanos reflectirem sobre a importância dos animais e da natureza”.

“O DESEJO HUMANO ESTÁ A EMPURRAR-NOS PARA MAIS E MAIS LONGE DA NATUREZA”

Entre os diferentes trabalhos, dominados pela mesma profusão de criaturas e formas, está aquele, a que chamou “Clothes [Roupas]”, onde é representada uma mulher, sobre a qual, numa nota de humor, gira uma parra que cobre os genitais. Representação de Eva, metáfora bíblica para a origem. Há um sentido religioso, aqui? “Sim, haverá algum ‘background’ religioso, porque sou cristão. Isto vem da ideia do éden. No princípio, como sabemos da história da bíblia, os seres humanos são como os restantes animais, não necessitam de roupa, estão nus a partilhar o mesmo espaço. Mas depois surge o desejo, e começamos a colocar roupas. Não é só a maçã, aquela folha, na verdade, representa a roupa, porque quando colocamos roupa para nos cobrir e tornar mais bonitos, esse é o desejo humano. E o desejo humano está a empurrar-nos para mais e mais longe da natureza”.

Na vasta paleta de cores, pressente-se o exercício de exploração cromática, tão evidente quanto a forma. “Em anos mais recentes, adquiri um novo entendimento das cores, apercebi-me que a natureza está cheia de cores. A natureza é um arco-íris, e gosto de explorar isso”, assume Tong Chong.

O corpo de trabalho agora apresentado, que reúne 22 obras, integra, além de pintura e colagem, o trabalho escultórico, cinco peças que resultam da apropriação da madeira, matéria orgânica, uma vez mais. Como o tronco trabalhado ao longo de 13 anos, retirado de uma árvore na Taipa, que necessitou de tempo até se libertar da humidade e reter a tinta, e onde se contam histórias de um passado que o artista observou, como os animais que cirandavam na ilha. Uma peça a que chamou “Wood Says”. “A fruta olho de dragão vem desta árvore. Este pedaço de madeira fala de histórias que eu vi. Recebi esta peça há 13 anos, mas a madeira já seria muito mais velha, veio da Taipa, é uma madeira de Macau, de uma árvore de Macau, de um tempo em que havia vacas e cães na rua”.

Esculpidas em blocos de madeira, em camadas, estão as nuvens que Tong Chong diz observar em Macau, no correr das estações. “Parecem-se com ondas porque resultam da minha observação das nuvens em Macau, uma cidade junto ao mar. As nuvens, nas quatro estações, são muito diferentes. As que vemos agora são do início do Verão, tenho vindo a observá-las”.

Este conjunto, tudo o que aqui representa, traduz, em si, um mundo ideal, um mundo de sonho, em que os homens estariam mais próximos da natureza? “Os sonhos podem tornar-se realidade. Os sonhos não são realidade, são algo que fica no meio”.