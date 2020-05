Macau integra equipa médica da China no combate à Covid-19 na Argélia

Cinco especialistas de Macau integrados num grupo de peritos da China partem hoje para a Argélia com a missão de ajudar no combate à pandemia despoletada pela Covid-19. Os Serviços de Saúde ainda não têm data para a reabertura das creches, numa altura em que o território conta com 34 dias consecutivos sem novos casos de infecção e apenas três pacientes em tratamento.

Um grupo de especialistas de Macau parte hoje para a Argélia, integrado na Equipa de Resgate Médico de Emergência da China, para participar nos trabalhos de combate à Covid-19 em África, anunciou ontem Mio Chi Fong, chefe da delegação de Macau, em conferência de imprensa, acrescentando que o objectivo da missão é prestar apoio e auxílio às equipas médicas locais que estão, neste momento, “sob grande pressão”. O grupo de Macau é composto por dois médicos, uma enfermeira, uma técnica de saúde pública e um representante dos Serviços de Saúde.

“Partimos para esta missão com o objectivo de partilhar experiências no âmbito do intercâmbio académico e plano de prevenção e controlo junto de instituições médicas locais e de outros locais indicados pelas autoridades da Argélia, como centros de investigação e estudo, instituições públicas locais”, afirmou Mio Chi Fong, acrescentando que o grupo de Macau irá colaborar na Argélia com 15 especialistas e peritos clínicos de prevenção de epidemia da província de Chongqing, e que a China já tem um total de sete equipas deste género em países africanos.

Mio Chi Fong explicou ainda que a Argélia é um país “considerado de zona de alta incidência”, com cerca de seis mil infectados, quase 600 mortos e 18 casos graves. “As equipas médicas estão sob grande pressão e pretendemos ajudar a comunidade na Argélia e as instituições médicas locais no combate à Covid-19, assim como partilhar a nossa experiência”, frisou o médico de Serviço de Urgência do Centro Hospitalar Conde de São Januário, que será acompanhado pela médica do Serviço de Urgência Ieong Pui I, a enfermeira do Centro Hospitalar do Conde São Januário, Wong Kun Man, a técnica de saúde pública, Chan Soi Fan, e o técnico superior do gabinete do director dos Serviços de Saúde, O Leong.

Em comunicado, o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus assinalou que todos os elementos possuem experiência na participação directa nos trabalhos de prevenção e controlo da epidemia de pneumonia do novo tipo de coronavírus de Macau e que têm a “capacidade suficiente para lidar com diferentes situações de risco”. Citada no comunicado, a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ieong, referiu a importância desta missão para aumentar “a capacidade prática da Equipa de Emergência Médica de Macau” e permitir uma “acumulação de experiência internacional na luta contra a epidemia de Covid-19”, tendo em vista o aumento do “nível de resposta de emergência na saúde pública de Macau”.

Reabertura de creches ainda sem data marcada

Na habitual conferência de imprensa de actualização dos números da pandemia, Lo Iek Long, médico adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, foi questionado sobre a reabertura das creches e dos lares de terceira idade. O representante dos Serviços de Saúde revelou que o Instituto para os Assuntos Sociais ainda não tem uma data para a reabertura das creches. Em relação aos centros de cuidados de idosos, o IAS está a realizar trabalhos preparatórios nesse sentido.

“A decisão da reabertura dos lares e das creches é das funções do IAS, mas posso passar a mensagem que me passaram. O IAS tem-se mostrado preocupado com a situação epidémica e, tendo em conta a fragilidade das crianças, e no sentido de garantir a sua segurança, ainda não há um plano para a reabertura das creches. Sobre os lares, tem havido uma comunicação com as instituições cívicas para fazer os trabalhos preparatórios para a reabertura. Já agendaram a realização de testes de ácido de nucleico para os trabalhadores dos serviços sociais, duas semanas antes da reabertura das instituições, mas o IAS irá divulgar as informações depois”, explicou Lo Iek Long.

Autoridades montam tendas no parque de estacionamento do Pac On

Sobre o elevado número de pessoas que aguardam no Terminal Marítimo do Pac On para realizar os testes de ácido nucleico, o chefe da Divisão de Relações Públicas do CPSP, Lei Tak Fai, anunciou algumas mudanças no local para atenuar o desconforto da espera, mas reiterou também o apelo para que as pessoas se apresentem apenas à hora marcada, ou apenas 10 minutos antes.

“O número de pessoas que já fizeram marcação é muito elevado e chegam sempre com antecedência, por isso verificam-se as filas”, começou por dizer o porta-voz do CPSP, adiantando, depois, que vários representantes do Governo deram indicações para que se abrissem mais espaços no parque de estacionamento com a instalação de tendas. “Vários elementos do Governo foram ao Terminal Marítimo do Pac On e, depois de constatar a situação, deram informações para optimizar o trabalho, incluindo a abertura de espaços no parque de estacionamento e a instalação de tendas de forma a melhorar o ambiente de espera pelos testes. Para além disso, foram instaladas mais paragens de transportes públicos e táxis”, referiu.