IAM rejeita reclamação. Exposição é retirada hoje do Tap Seac

Au Kam San recebeu, na tarde de ontem, uma resposta negativa à sua reclamação face à revogação da permissão para a exposição sobre o massacre de Tiananmen. Ao PONTO FINAL, Ng Kuok Cheong disse que as razões dadas pelo Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) “não são claras” e que o organismo repete os argumentos já apresentados. “Eles mencionam que alteraram os critérios para as permissões e que os locais devem ser usados para actividades culturais”, nota o deputado, acrescentando que, o IAM também justifica com “questões de saúde pública, para evitar a aglomeração de pessoas”. Para o democrata, este é “um indicador muito claro” para aquela que poderá vir a ser a decisão das autoridades face à vigília do dia 4 de Junho. Questionado sobre se a União de Macau para o Desenvolvimento da Democracia pondera recorrer aos tribunais, Ng Kuok Cheong responde: “Talvez”. “Mas tenho de falar com o Au Kam San, que é o presidente da União de Macau para o Desenvolvimento da Democracia”. Porém, atira: “Mas eu não estou optimista quanto a esta opção porque, em casos políticos, os tribunais são controlados pelo Governo Central”. A exposição será retirada hoje da praça do Tap Seac, mas Ng Kuok Cheong diz que, de acordo com aquilo que era o plano inicial, a associação vai voltar a tentar expô-la, no dia 19, nas Ruínas de São Paulo. “Mas claro que eles nos vão impedir”, prevê o deputado.

A.V.